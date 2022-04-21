Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 50
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans la première capture d'écran, vous pouvez voir qu'il y a des tâches terminées. Il y en a 150.
Si vous comptez les tâches de la mission sur le deuxième écran, il y en a 103, dont 9 ont été réalisées.
Eh bien, nous avons trouvé 9 tâches complétées. Et où sont les 150 tâches terminées sur le premier écran ?
Avez-vous beaucoup travaillé avec un testeur de stratégie ou voulez-vous donner des réponses à partir de photos ?
Avez-vous beaucoup travaillé avec un testeur de stratégie ou voulez-vous donner des réponses à partir de photos ?
Dans vos questions, vous opérez sur les captures d'écran fournies. Donc des questions sur les images. Où, sur le premier écran, peut-on voir que les tâches terminées sont au nombre de 150 ?
J'ai abordé les développeurs dans un fil dédié. Veuillez ne pas déranger les analystes de canapé.
J'ai abordé les développeurs dans un fil dédié. Veuillez ne pas déranger les analystes de canapé.
Il y a déjà 150 résultats et il en affiche 9. Pourquoi ?
C'est la photo des agents :
On ne peut rien dire à partir de ces photos. Vous devez regarder les journaux. Les journaux complets sont meilleurs.
Où se trouve le côté gauche de l'onglet des résultats d'optimisation?
Je peux supposer que les 141 premiers résultats proviennent du cache d'optimisation, qui a été exécuté précédemment avec les mêmes paramètres
Je suggère de considérer plusieurs demandes pour le rapport du testeur :
1) mettre en évidence le dépôt initial sur le graphique du solde avec une ligne pleine (les moments au-dessus/au-dessous du solde initial seront visibles). à la fois dans le rapport et dans le testeur lui-même.
2) maintenant il est difficile de vérifier si les valeurs de la passe actuelle correspondent au rapport fait précédemment, ce serait plus facile si les valeurs dans le rapport et ce que je vois sur l'écran coïncident :
- afficher les variables de type datetime sous forme de temps, et non de secondes depuis 70.
- la même chose que dans la sous-rubrique précédente concernant les couleurs (dans le rapport nous voyons 8421504 et dans le menu initial Gray), les délais... comme un maximum de programme, tous les enum, car il est difficile de faire des réglages comme dans le rapport.
- spécifier éventuellement une description de la variable (le nom de la variable n'est pas visible pour l'utilisateur, seulement la description, mais l'inverse est vrai dans le rapport)
3) presque du domaine de la fantaisie, mais tout à fait réalisable : s'il est possible de charger des paramètres non seulement à partir d'un fichier défini, mais aussi à partir d'un rapport (xml et htm). ils sont là presque sous la même forme que dans le fichier d'ensemble ! alors le point 2 perdra 80% de sa pertinence
On ne peut rien dire à partir de ces photos. Vous devez regarder les journaux. Les journaux complets sont meilleurs.
Où se trouve le côté gauche de l'onglet des résultats d'optimisation?
Je peux supposer que les 141 premiers résultats ont été chargés à partir du cache d'optimisation, qui a été exécuté auparavant avec les mêmes paramètres.
Au fait, oui, il a été rediffusé. Le couple a été très lent à optimiser.
Peut-être qu'alors il est logique d'écrire non pas 9/1280 mais
150/1280 ou 9/1130 ? (mieux vaut la première option). Ensuite, une nouvelle exécution montrera que les résultats sont issus du cache, car 1280 est le nombre général pour mes exécutions, qu'elles soient issues du cache ou non.
J'ai recompilé l'EA en cours d'exécution pour vérifier - l'optimisation ne s'est pas arrêtée, tout est OK. Mais après le redémarrage, les résultats semblent être pris dans le cache, mais la duplication a commencé.
Je n'ai pas vu de différence entre les deux EA, mais je n'ai pas vu de différence entre eux.
En ce qui concerne le compte (écrit précédemment) - si vous changez de fournisseur, l'optimisation s'arrête.
C'est une bonne chose, car les données des serveurs de différents comptes peuvent ne pas correspondre. Par exemple, le testeur n'avait pas assez d'historique, il a été téléchargé depuis le serveur actuel - et nous avons obtenu une chimère.