Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 8
Le nom correspondra-t-il ?
Oui. Et le nom du serveur de négociation avec les paramètres duquel le test a été effectué ne correspond pas au serveur actuel.
Dans le testeur, ne pouvez-vous pas faire en sorte que chaque exécution ne produise pas une boîte dans les boîtes ?
Tu vas t'asseoir là et en éliminer des centaines.
De quoi parlez-vous ? De quelles fenêtres s'agit-il ?
Apparemment, à propos des graphiques.
Oui à propos des graphiques, par exemple dans mt4 cela n'apparaît pas, mais dans mt5, quand surtout à partir de la fenêtre des résultats d'optimisation vous exécutez 5-10 runs +forward runs ces graphiques s'accumulent terriblement vite.
Désactiver le graphique d'ouverture automatique après le test. Menu contextuel dans l'onglet des résultats du test.
Il n'est pas possible de définir des paramètres d'optimisation dans le testeur mis à jour. Les champs de saisie sont simplement désactivés :
À quoi cela est-il lié et comment y faire face ?
Pour définir les paramètres, vous devez d'abord sélectionner le mode "Optimisation" dans l'onglet "Aperçu".
Pour définir les paramètres, vous devez d'abord sélectionner le mode "Optimisation" dans l'onglet "Aperçu".
J'ai essayé de sélectionner "Optimisation génétique" :
Mais il n'est toujours pas possible de définir les paramètres.
Prenez l'EA standard de la livraison et vérifiez - tout fonctionne. Mais si les paramètres d'entrée sont déclarés comme sinput - alors ces paramètres ne peuvent pas être optimisés.