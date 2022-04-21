Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 2
Et une dernière chose : puisqu'il existe un mode de visualisation, pourquoi ne pas permettre de mettre des indicateurs (surtout des indicateurs personnalisés), d'utiliser des outils de balisage et d'appliquer des modèles au graphique ?
Après MT-4, le mode de visualisation des graphiques a été une grande déception pour moi. Nous avons besoin d'afficher les ordres en attente comme dans MT-4. Pour laisser une trace lors du trailing stop. Les marques des ordres doivent être plus épaisses : elles ne sont pas visibles sur un écran 4K (la fonction 4K a été activée dans les paramètres du terminal ).
Suggestion.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Nouvelle version de la plateforme MetaTrader 5 build 2085 : Intégration avec Python et améliorations massives dans le testeur de stratégie
Alain Verleyen, 2019.09.12 17:09
Testeur de stratégie, mode visuel. J'ai un EA avec une interface graphique (panel). Si vous cliquez sur "Aller à", les objets du graphique sont toujours dessinés/mises à jour, ce qui ralentit le traitement et rend "Aller à" presque inutile.
S'il est possible d'ajouter la fonction MQLInfoInteger (MQL_VISUAL_SKIPMODE)
ou désactiver automatiquement les mises à jour de l'interface graphique lors de l'utilisation de "Go To".
Merci d'y réfléchir.
Merci. On va trouver une solution.
Nous l'avons.
Merci pour les données.
Est-il exact que sur les symboles d'échange dans le testeur, le TP est accepté au dernier prix et exécuté à l'offre et à la demande ?C'est juste que dans cette situation, TP a presque toujours un glissement négatif.
Il manque le mot "Merci" dans la sous-page. Je tiens à vous remercier pour la réaction correcte du testeur aux changements de propriétés des symboles.
Il est désormais possible de modifier, par exemple, le type d'exécution. Et le Testeur le capte immédiatement, sans redémarrer le Terminal.
Pour éviter de me faire avoir, j'ai écrit ce OnInit
Il ne permet pas de déclencher un passage unique lorsque le TP donne un glissement négatif.
Dans la capture d'écran, le morceau en surbrillance correspond à un jour. Pour être plus précis, cela correspond à quelques minutes.
Peut-être faudrait-il affecter les points d'abscisse non seulement aux métiers mais aussi aux temps (de manière facultative) ?
Lorsque le disque manque d'espace, le testeur ne signale rien à ce sujet dans les journaux.
J'utilise RAM-drive pour le testeur car il est beaucoup plus rapide que la version standard. Lorsque vous faites beaucoup de passes uniques, les bûches sont encombrées de déchets. On entend de temps en temps sur le forum une demande de ne pas produire de déchets.
Maintenant, la demande est de cocher la case "Clear logs before running".
En mode pips, le calcul du drawdown maximum par fonds est incorrect.
La capture d'écran montre que MaxDDEquity < MaxDDBalance.
Si nous commençons le mode d'analyse normal où toutes les devises sont égales à la devise du compte
toutes les valeurs sont les mêmes que dans le mode pips, mais MaxDDEquity affiche la valeur correcte.