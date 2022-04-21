Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 11
Je me suis souvent retrouvé dans cette situation.
Lorsque j'essaie de démarrer un single, j'obtiens dans le journal de bord
Je dois allumer l'agent manuellement.
Je ne sais pas ce qui a été amélioré dans la nouvelle version 2170, mais il est devenu beaucoup plus lent pendant l'optimisation génétique et toute la mémoire de 16 Go s'est retrouvée encombrée. Il a probablement tout changé. Retour à la version 2093 - elle consomme plus d'espace disque, mais a moins de mémoire et fonctionne plus rapidement.
Je me demande si je dois acheter plus de mémoire ou m'asseoir sur l'ancienne version).
Pouvez-vous me donner des chiffres précis ? Avec des exemples tirés des journaux.
Comment avez-vous estimé le ralentissement et la consommation de mémoire ?
Pourquoi cet agent a-t-il été désactivé ?
La nouvelle construction pendant l'optimisation génétique fait 104 passages et s'arrête (je n'appuie pas sur stop, il s'arrête tout seul). Suis-je le seul à avoir ce problème ?
Pourquoi cet agent a-t-il été désactivé ?
Lorsque vous travaillez avec le testeur, cela se passe sans que je sois directement impliqué.
Erreur dans le testeur lors de la sélection de "Tout l'historique". Le dernier jour de l'historique (< la date du jour) du symbole personnalisé ne tombe pas dans l'intervalle de test.
Il s'avère que si vous définissez manuellement l'historique complet, il y aura plus de jours dans une seule exécution que dans le mode "Historique complet".