Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 48
Afin d'obtenir le graal en mode pips, fermez les positions perdantes avec un marqueur pour le volume total de la position, et les positions rentables avec 0,01 lot.
Exemple.
Résultat
fxsaber, 2020.01.12 23:20
La version actuelle de tst-format ne contient pas les données suivantes
fxsaber, 2020.01.13 00:01
Reprise de plusieurs bugs. Nous lançons le conseiller expert dans le testeur de stratégie sur un compte de couverture.
Nous obtenons ce qui suit
Ensuite, nous lisons le fichier tst correspondant à l'aide du script.
Il imprimera les données sur les positions
Si nous comparons tout ce qui se trouve dans ce post, nous verrons les bugs suivants.
Le débogueur n'est pas entièrement fonctionnel. Ce qui manque par rapport aux débogueurs standard, par ordre décroissant de lacunes.
1. Modification de la mémoire. Vous pouvez visualiser les variables, mais il semble impossible de les modifier.
2. Points d'arrêt conditionnels. Comme arrêter si la variable test=10.
3. Possibilité de déplacer l'exécution. En d'autres termes, il suffit de cliquer sur une ligne et de lui dire de l'exécuter à partir de là. En d'autres termes, cliquez sur une ligne et dites : "Maintenant, courez à partir d'ici".
4. une pièce jointe à un script/conseiller/indicateur déjà en cours d'exécution. Ou au moins la possibilité de l'attacher lors d'un crash, afin qu'il soit facile à analyser.
fxsaber, 2020.01.14 10:49
J'utilise maintenant tst-files au lieu de set-files. Vous pouvez passer de l'un à l'autre très rapidement, en disposant non seulement des paramètres d'entrée mais aussi des backtests complets.
Il est dommage que nous ne puissions pas combiner complètement différents TS dans un portefeuille maintenant en raison du manque de données millisecondes dans les tst.
J'espère que les développeurs commenceront à utiliser les champs existants de manière optimale.
en y écrivant la valeur du temps en millisecondes au lieu de secondes.
En général, dans la pratique, nous ne pouvons pas démontrer tout le bien-fondé de l'utilisation de tst en raison de certains légers inconvénients de tst. Cela pourrait être corrigé.
TesterWithdrawal est dans le rapport, mais TesterDeposit est absent.
Comment comprendre cette image. Le graphique d'optimisation montre des valeurs maximales autour de 5000. Et dans le tableau d'optimisation, la valeur maximale est de 4670. Où sont les paramètres des meilleures passes ?
Trier la colonne "Résultat".