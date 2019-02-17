Est-il judicieux de passer de MT4 à MT5 ? Pourquoi êtes-vous passé à MT5 ? - page 8
Surtout la reconnaissance des formes.
Recherchez vos photos sur Google et vous verrez que Google peut trouver un visage de n'importe quelle personne sur toutes les photos avec ce visage dans toutes vos archives de photos. Combien de trillions d'opérations pensez-vous qu'il faudrait aux serveurs de Google pour faire cela ?
Beaucoup. Beaucoup.
Mais est-ce nécessaire pour le commerce ? Est-il nécessaire pour la plateforme de trading ? Ou est-ce que mt5 doit aussi fouiller dans les archives photos ?
La reconnaissance des formes est applicable au commerce, mais l'exemple d'une archive de photos n'est pas pertinent.
Cependant, si nous voulons nous amuser avec des collections de ticks de plusieurs années et "multidevises", nous pouvons ajouter des milliards/trillions d'opérations à chaque tick.
Bref, j'ai trouvé la réponse à la question. MT5 est plus rapide que MT4. Merci à tous !
D'après mon expérience personnelle, la vitesse de calcul joue un rôle énorme, même si vous ne le pensez pas maintenant. Un exemple simplifié est celui d'un ancien et d'un nouvel ordinateur. L'un met 5 secondes à se charger chaque matin, l'autre 30. Au final, vous gagnez 25 secondes à chaque démarrage. Et si vous multipliez ce temps par quelques années d'utilisation, vous obtenez un énorme trou de temps de travail. Je vais donc passer à MT5.
Je ne m'attendais pas à ça...
Je veux vous rapprocher de la réalité compte tenu des discussions du fil de discussion Que faudrait-il pour que tout le monde passe enfin à MT5 ? (recueil d'opinions):
L'architecture de 5 est un ordre de grandeur plus efficace que celle de 4. Tous les processus sont réorganisés pour permettre des échanges avec des délais minimaux.
Avec (ou sans) les opérations asynchrones, vous pouvez atteindre un maximum de plusieurs milliers de transactions par seconde. Tout est conçu pour la vitesse, y compris la hiérarchisation des transactions.
C'est loin d'être fait en 4.
Cela est dû au fait que 5 utilise un compilateur de niveau C++ qui rend le code extrêmement efficace. F4 utilise l'ancien système d'exécution sans optimisation du code.
Une vitesse plus rapide signifie une réduction de la latence et une amélioration de la qualité d'exécution.
Ceux qui sont engagés dans le développement profond connaissent la taille des données stockées dans les répertoires des cinq. Il y a souvent des dizaines de gigaoctets de données historiques, y compris les données complètes des tick.
Le stockage et l'affichage des données de tick complètes de Five est une fonctionnalité non exclue. Ne commettez pas l'erreur de penser que parce que les données tick ne sont pas affichées sur le graphique, cela signifie qu'elles n'existent pas.
Voici un code simple exécuté sur un compte réel chez le courtier Otkritie et le symbole RTS Splice, qui est un assemblage de tous les contrats à terme sur indice RTS sur plusieurs années :
il produit 472 millions de ticks :
Oui, 472 millions de tiques en une seule requête. Faites ce que vous voulez avec eux ensuite.
Il vous donne un contrôle absolu sur les données. Vous pouvez aussi attraper des milliards de tiques. Il suffit de donner un coup de pied au courtier pour qu'il s'occupe des données historiques. C'est SON ŒUVRE DIRECTE ET SON MANDAT.
Deux lignes de code et toutes les données sont entre vos mains. Qui parle de la complexité de MQL5 ?
Il n'y a pas de telle chose dans le 4.
Cela vous permet d'exécuter des stratégies très complexes et d'avoir plus de garanties que votre stratégie ne s'autodétruit pas.
Vous écrivez directement le code et le testeur se charge de toute la complexité de la modélisation de toute la variété du marché.
Périodiquement, les commerçants se vantent de pouvoir écrire leur simple testeur plusieurs fois plus vite, mais tout cela se situe au niveau d'une exécution bon marché du cycle pour les bars. Sans parler de l'exclusion totale de toute la variété des conditions de marché, des instruments et des exigences de marge.
Et nous disposons non seulement de la modélisation la plus détaillée, y compris la conversion précise de tous les bénéfices dans la devise du bilan, mais aussi de la collecte de toutes les informations statistiques ainsi que de l'historique des modifications des fonds propres flottants/des fonds propres.
Ce n'est même pas proche de ce que nous avons dans MetaTrader 4.
Le mode de trading avec un décalage donné nous permet de disqualifier complètement la plupart des stratégies scalper qui sont fabuleuses dans le testeur, mais désastreuses dans l'environnement de trading réel.
L'ajout de 50 à 100 ms de retard suffit à dégrader considérablement de nombreuses stratégies.
La puissance de cette fonction repose sur une simulation précise de l'environnement du marché, lorsque même le sommeil (ms) dans le testeur fonctionne comme dans la réalité. Nous sommes en mesure de paralléliser le développement du marché en créant des délais pour le conseiller expert lui-même, ce qui lui permet d'effectuer une exécution réelle de manière qualitative.
Jouez simplement avec le délai de votre réseau et augmentez-le plusieurs fois pour tester la robustesse de votre robot. Vérifiez la qualité des requêtes et des rebonds en même temps.
Vous l'avez en 4 ? Non, bien sûr que non.
C'est très important lorsque vous effectuez une analyse complexe ou que vous balayez plusieurs symboles et horizons temporels. Vous pouvez détenir et exploiter des milliers de graphiques (symbole + période) et être sûr qu'ils sont disponibles instantanément.
Certains traders disent qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup et que les données dérisoires des quatre leur suffisent. Mais en réalité, les enjeux de l'analyse des données ne cessent d'augmenter.
À mon avis, la quantité de données dans un cinq n'est toujours pas suffisante. Nous nous efforçons constamment d'améliorer l'efficacité et la rapidité de la transmission des données. Nous améliorons constamment les performances afin que les données volumineuses soient toujours à portée de main et rapidement disponibles à partir de MQL5.
Le principal coût du développement de la stratégie est l'optimisation des stratégies. C'est le domaine dans lequel nous avons beaucoup investi.
Vous pouvez utiliser tous vos cœurs locaux, construire une ferme de calcul dans votre région ou connecter le réseau de nuages MQL5. Cela vous permet d'accélérer l'optimisation par des dizaines ou des centaines de fois.
Les traders ne le savent pas très bien, mais MetaTrader 5 dispose d'un puissant système d'agrégation de différents fournisseurs de liquidités et d'un système flexible de transfert de transactions vers différents fournisseurs.
ECN, le moteur d'agrégation et d'appariement des liquidités permet d'exécuter efficacement les stratégies d'exécution au meilleur prix et de prendre en charge plusieurs marchés à partir d'un seul compte.
Vous pouvez demander d'énormes volumes de données graphiques historiques (limités à 1970) et l'historique des transactions.
Vous avez un million de transactions dans l'historique de votre compte ? Pas de problème. Il suffit d'ajouter de la mémoire.
Vous pouvez gérer votre graphique de manière beaucoup plus efficace, et désactiver complètement le graphique pour le bien de vos constructions.
Utilisez la fenêtre comme vous le souhaitez avec des objets graphiques ou des kanvas.
Voici la bibliothèque standard de MQL5. Il y a les mathématiques au niveau du langage R, les collections de données, OpenCL, les graphiques, etc.
La plupart des traders ne savent pas que nous avons implémenté des centaines de fonctions mathématiques et statistiques du paquet R dans le code source. Ils vous permettent d'effectuer un grand nombre de calculs complexes beaucoup plus rapidement (5 à 50 fois plus vite) que ce qui est disponible dans R.
Oui, les programmes écrits dans le code source de MQL5 font sauter la vitesse de l'implémentation C++ de R jusqu'à 50 fois.
Dans Five, vous pouvez facilement créer vos propres symboles, y compris des piles de prix. Créez-les à partir du code MQL5 et introduisez-les dans rltime à partir du code MQL5. Vous pouvez construire des symboles synthétiques à l'aide de formules.
En d'autres termes, MetaTrader 5 est depuis longtemps une plateforme analytique indépendante où vous pouvez analyser n'importe quelle autre donnée. Tout programme MQL5 peut gérer les flux de données.
Il faut s'en rendre compte :
Il est vraiment amusant d'entendre des déclarations sur la simplicité de MQL4, alors que la complexité de MQL5 est exactement la même. LA COMPLEXITÉ DE MQL5 EST EXACTEMENT LA MÊME.
Ou alors il faut admettre que quelques paramètres supplémentaires sont un problème universel pour un programmeur. Non, bien sûr que non. C'est une belle légende pour ceux qui piétinent les anciens.
Moins de 2% des utilisateurs utilisent l'éditeur de code. La majorité des traders téléchargent des produits prêts à l'emploi sur le marché et sur kodobase sans analyser le code.
Les histoires concernant le simple MQL4 sont exceptionnellement ridicules. Les discussions sur la POO sont hors limites, d'autant plus qu'elle est présente dans MQL4 depuis longtemps. De nos jours, tout programmeur doit connaître la POO par défaut.
Seul un programmeur suffisamment compétent peut créer un programme de qualité acceptable. Ne vous laissez pas berner par la possibilité d'"écrire un code acceptable sans connaissances en programmation".
J'ai passé 28 ans à programmer quotidiennement et je sais que mon affirmation est une réalité.
Parce que cette plateforme présente de nombreux défauts technologiques, ils se sont attelés au créneau des modules complémentaires/trous et s'en nourrissent directement.
Oui, ils dépensent beaucoup de ressources pour convaincre les courtiers et les traders que "MetaTrader 4 est meilleur". Parce que leurs affaires vont s'effondrer. Et voilà qu'ils se présentent sous le nom de commerçants indépendants, travaillant en opposition.
Nous n'avons pas la capacité de lutter contre ce phénomène de manière agressive, bien que nous soyons particulièrement zélés et que nous sachions très bien ce qu'ils disent aux courtiers et aux négociants et comment ils le font.
Rappelez-vous, par exemple, le tollé que les fournisseurs d'antivirus ont soulevé pendant 10 ans lorsque Microsoft a rendu sa plate-forme plus sûre et a supprimé ses fonctions de sécurité. Juste une colère justifiée et beaucoup de relations publiques.
....
Tout est parfait lorsqu'il est guidé par les règles du marché et des vendeurs-acheteurs.
Mais pour un trader libre, le MQL est absent ou gênant :
1. l'absence de multithreading,
Absence d'événements pour les utilisateurs,
Absence de fonctions de rappel (cela avait été promis il y a un an). 4,
4 Absence d'API (d'après ce que je comprends, elle n'existe pas et n'existera pas non plus, donc...), mais au moins les pp. 1 et 3.
Tout est parfait lorsqu'il est guidé par les règles du marché et des vendeurs-acheteurs.
Voici ce qui manque, ou ce qui fait obstacle, pour le libre-échangeur :
1. l'absence de multithreading,
2. manque de fonctions de rappel (promis il y a un an, je crois),
Absence d'API (d'après ce que je comprends, elle n'existe pas et n'existera pas en tant que ...), mais au moins les pp. 1 et 2.
1. ne sera pas
2. il est fort probable que cela n'arrivera pas, ils ont abandonné.
3. MQL5 est une API
Si vous voulez une API sans terminal, écrivez-la de cette façon, et ne vous cachez pas derrière un argument prétendument tiers. Il n'y aura pas d'API pure sans terminal et cela a été dit à plusieurs reprises.Pour ceux qui espèrent encore une continuation des vacances avec MT4 : à partir du 1er mars, le support des anciennes versions des terminaux MetaTrader 4 desktop et Android sera interrompu
Il y aura bientôt un vrai régal pour les utilisateurs de R avec des cadeaux.
Attendez-vous à de bonnes nouvelles !
1. ne sera pas
2. probablement pas, ils ont refusé
3. MQL5 est une API
Si vous voulez une API sans le terminal, écrivez-la de cette façon, au lieu d'utiliser des arguments tiers comme couverture. L'API sans le terminal ne sera pas pure et cela a été dit à plusieurs reprises.
Merci, je vois.
Non, je ne veux pas d'API à proprement parler, mais une API dans le terminal et des transactions via le terminal. Il est très pratique non seulement pour les automates, mais aussi pour le trading manuel et il est nécessaire pour l'interaction avec les programmes d'analyse externes et les transactions semi-automatiques. Mais, peu importe, ça ne le fera toujours pas. Je viens de l'expliquer.