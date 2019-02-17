Est-il judicieux de passer de MT4 à MT5 ? Pourquoi êtes-vous passé à MT5 ? - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quelle est la différence entre eux ?
Nadezhda, j'écris depuis longtemps des projets multiplateformes, qui sont compilés dans MT4 ou MT5 d'un simple clic de souris. Si vous êtes de Saint-Pétersbourg, je vous enseignerai autour d'un verre de crème brûlée ;))
Nadezhda, j'écris depuis longtemps des projets multiplateformes qui sont compilés dans MT4 ou MT5 en un clic de souris. Si vous êtes de Saint-Pétersbourg, je vous apprendrai pour un verre de crème brûlée ;))
Je devrais commencer à accepter les messages privés:)
Vous avez dit vous-même, il y a deux mois et demi, que le mql4 et le mql5 sont des langues différentes :
C'est vrai :
Pas plus complexe, mais plus. Cela signifie que vous pouvez réaliser beaucoup plus de choses dans MQL5 en vous appuyant sur des fonctions plus standard.
Surtout si l'on considère les bibliothèques standard où des centaines de fonctions puissantes sont déjà disponibles et décrites dans la documentation.
Quelle ironie avec le"les bibliothèques sont un préjudice, supprimez la bibliothèque standard, allez-y et écrivez à la main !".
Aussi comme une blague - sur notre MetaQuotes-Demo dans 10 mois :
MOEX n'a déclaré que 2 millions de comptes clients. Et ce, sans historique des graphiques en continu et sans historique des transactions, juste le service des transactions.
Notre unique cluster MetaTrader 5, installé dans un environnement matériel plutôt faible, traite plusieurs fois cette quantité de données. Dans sa version actuelle, MetaTrader 5 est devenu un système central d'échange grâce à la mise en œuvre d'un moteur d'agrégation et d'appariement.
D'où le conseil aux courtiers : vous auriez pu consolider un grand nombre de serveurs MT4 en un seul MT5 il y a longtemps et économiser beaucoup d'argent si vous aviez cessé d'écouter vos techniciens et les forums.
Ce jeudi 07.02.2019, mon scalper n'a pu télécharger aucune donnée en tick réel depuis le serveur MQ Demo, ni les ticks émulés habituels, ni même l'OHLC du 15 janvier 2015, date à laquelle le franc suisse s'est envolé. Je voulais tellement tester un algorithme lors de cette journée extrême.
J'ai dû télécharger les ticks historiques de Ducas et les tester dans un émulateur de Matlab, puis dans MT4 via un .fxt généré. Ce serait génial si je pouvais faire cela directement dans le testeur MT5, sans pépins et surtout sans regarder les week-ends en arrière. Les week-ends sont généralement le moment de réfléchir et d'expérimenter et les serveurs de démonstration MQ sont souvent hors service.
Voici quelques images de ce saut en Matlab, pour que le savoir ne soit pas perdu...
Même chose, mais à une autre échelle.
Renat, pourquoi exagèrez-vous ce que j'ai dit sur les bibliothèques ?
Tout ce que je disais, c'est que lorsque nous enseignons aux débutants, nous devrions abandonner la présentation simpliste de la langue. A mon avis, le remplacement des constructions directes par des méthodes de classes commerciales, lorsqu'on les explique aux débutants, nuit à la compréhension de la langue.
Ma thèse sur les bibliothèques ne se référait qu'aux "cours de commerce" et seulement dans le processus d'explication aux débutants sur un forum et dans des articles de formation.
Ce jeudi 07.02.2019, mon scalper n'a pu télécharger du serveur MQ Demo aucune donnée réelle en tick, ni les habituels ticks émulés, ni même l'OHLC du 15 janvier 2015, date de l'envolée du franc suisse. Je voulais tellement tester un algorithme lors de cette journée extrême.
J'ai dû télécharger les ticks historiques de Ducas et les tester dans un émulateur de Matlab, puis dans MT4 via un .fxt généré. Ce serait génial si je pouvais faire cela directement dans le testeur MT5, sans pépins et surtout sans regarder en arrière pendant les week-ends. Les week-ends sont généralement le moment de réfléchir et d'expérimenter, et les serveurs MQ sont souvent hors service.
Où sont les détails techniques et les preuves ?
Vos journaux ne sont pas effacés.
Renat, pourquoi exagèrez-vous ce que j'ai dit sur les bibliothèques ?
Je disais simplement que lorsque l'on enseigne aux nouveaux arrivants, il faut refuser une présentation simplifiée du langage. A mon avis, remplacer les constructions directes par des méthodes de classes commerciales est préjudiciable à la compréhension de la langue.
Ma thèse sur les bibliothèques ne portait que sur les "classes de métier", et ce uniquement dans le but de les expliquer aux débutants sur le forum et dans les articles du tutoriel.
Non, vous avez fait preuve d'une grande justesse et d'une grande diversité dans votre propos.
Il n'y avait aucun doute là-dessus.
C'est vous qui avez déformé la situation, en prétendant que les bibliothèques n' ont ni cran ni cahier des charges:
À en juger par les messages du forum, beaucoup ont pris le code de Kim comme exemple. Comment le code de Kim a-t-il été présenté ? Son code entier a été donné. En d'autres termes, vous pouvez examiner la spécification et regarder dans ses entrailles. Comment les exemples donnés sont-ils aujourd'hui ? Dans le style "voici une méthode" et seule sa spécification est donnée.
Et les bibliothèques disposent non seulement d'un code source complet avec des commentaires, mais aussi d'une documentation détaillée en 10 langues.
Et pour finir l'article : Comment utiliser les classes de commerce de la bibliothèque standard pour écrire des conseillers experts.
Non, vous avez absolument fait le même constat de manière précise et à plusieurs niveaux.
Il n'y avait aucun doute là-dessus.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Que faudrait-il faire pour que tout le monde passe enfin à MT5 ? (Recueil d'avis)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 13:41
Retirer la bibliothèque standard de la documentation, du terminal et des exemples officiels. Au moins les classes de négociation et les classes de l'environnement commercial immédiat.
<...>
La phrase "supprimer SB ..." était inexacte de ma part. Je l'admets. Mais plus tard, ma thèse a été clarifiée :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Que faudrait-il faire pour que tout le monde passe enfin à MT5 ? (Recueil d'avis)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
Mon message concernait la méthode de présentation de la langue. C'est la méthode de présentation de la langue qui rend la langue facile ou difficile à comprendre.
<...>
p.s. Et qu'est-ce que la méthode d'une classe quelconque a à voir avec une langue ? Une méthode de classe n'est rien d'autre qu'un exemple. Il ne doit pas remplacer et se substituer à une construction linguistique clé.
C'est-à-dire, en substance, ce qui se passe. Au lieu de faire référence à une construction du langage dans la documentation, vous faites constamment référence à une méthode d'une classe "souterraine". Et on se demande alors pourquoi la plupart des gens ne comprennent pas la langue et ont du mal à l'apprendre.
C'est vous qui avez tout détourné, en prétendant que les bibliothèques n'ont pas les informations et les spécifications:
Ce n'est pas le cas :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Que faudrait-il pour que tout le monde passe enfin à MT5 ? (Recueil d'avis)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
<...>
Il est clair que la présentation à la manière de Kim est plus constructive et compréhensible et permet à un non-programmeur, qui équilibre la compréhension du langage, de comprendre rapidement et même d'apporter des modifications à la fonction des positions d'ouverture.
Le même effet de compréhension n'est pas présent lorsqu'il est présenté dans le style d'une référence à une méthode de classe.
A cela, nous pouvons dire : "Les cours sont donnés dans le code source, et qui veut le comprendre, regarde-le" - alors ils donnent une réponse, et cette réponse est très simple : "Nous avons assez de MT4".
<...>
La phrase "supprimer SB ..." était inexacte de ma part. Je l'admets. Mais mon point de vue a été clarifié par la suite :
Vous avez presque tout faux et tordu dans ce fil. Vous êtes un combattant déclaré contre MQL5 et un défenseur de la bonne et simple MQL4. Exactement et seulement cette pensée que vous avez promue.
Vous ne vous levez probablement pas pour regarder votre travail de l'extérieur. Lisez vos lignes en ligne depuis le début, s'il vous plaît.
Vous pensez qu'en faisant 99% des dégâts, vous avez l'excuse que vous avez gardé le 1%.
Pour une seule pensée "les bibliothèques sont diaboliques et doivent être supprimées", je peux vous dire adieu.
Renat. Vous avez raison de dire que je ne suis pas bien informé. Je ne connaissais pas les 2% de ceux qui travaillent avec un éditeur. Cela fait une grande différence.
Je tire mes conclusions uniquement des conversations avec ceux qui essaient d'apprendre le langage par eux-mêmes, sans être un programmeur.
Si mes conclusions et mes thèses sont absurdes, elles ne sont que des IMHO. En général, je ne prétends pas avoir raison et je peux avoir tort.