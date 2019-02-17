Est-il judicieux de passer de MT4 à MT5 ? Pourquoi êtes-vous passé à MT5 ? - page 11
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il s'agit d'une réalité universelle, et non d'une politique d'entreprise.
Si vous pensez qu'il existe un moyen de former massivement des personnes non formées à la programmation à un niveau (semi-)professionnel, c'est une fabuleuse absurdité.
Si vous dites qu'"il existe un moyen de faire des physiciens à partir de personnes sans formation", on se moquera de vous et vous vous ferez tordre le doigt.
Mais lorsqu'il s'agit de programmation, tout change soudainement et les gens commencent à croire en cette possibilité.
Apparemment, le fait que l'ensemble du secteur informatique à l'échelle mondiale vive dans une réalité particulière influencée par le méga-piratage "tout est possible ici" a un effet.
Renat, pourquoi vous donner cette peine ? Vous auriez dû développer MQL5 en utilisant quelque chose comme AutoLisp )))). Ça aurait été hurlant...
J'avais une souris cassée en 2000, et à l'époque, dans l'URSS bénie, je ne pouvais rien acheter. Et j'ai dû envoyer d'urgence des dessins de bricolage à une usine au format AutoCad. Et alors ? J'ai appris l'abominable Lisp pendant une journée, et en utilisant la ligne de commande, j'ai fini de dessiner sans souris. C'est tout...
Quand MQL5 disposera-t-il du multithreading ? Directement, de manière plus mature, sans avoir à s'embrouiller avec les threads, les mutex et autres. Au niveau du C# 5-7 ?
Vous feriez mieux d'activer la réception de vos messages privés:)
Vitaly, comment s'exprime-t-il ? Il y a des e-mails du 02.04.2019. Je n'ai rien éteint, et je ne sais pas comment faire.
Pour les utilisateurs de R, il y aura bientôt une vraie fête avec des cadeaux.
Attendez les bonnes nouvelles !
Renat, et pour les utilisateurs de Python ? :)) Beaucoup de gens ici sont favorables à R, mais en général, Python est la norme de facto pour les statistiques, et en particulier pour les MoD. + Python est plus rapide.
Par exemple, pour C++, il y a Python.h, c'est-à-dire une API à part entière. Je souhaite la même chose dans MQL, mais c'est un rêve.
https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html
Renat, et pour les utilisateurs de Python ? :)) Beaucoup de gens ici sont favorables à R, mais en général, Python est la norme de facto pour les statistiques et surtout pour les MdD. + Python est plus rapide.
Maxim, tout cela est vide, aussi bien avec R qu'avec Python. Tout cela est déjà facile à faire.
faites-moi un booster en mql, s'il vous plaît
aussi double duel DQN je veux.
faites-moi un booster en mql, s'il vous plaît
également double duel DQN Want
L'argent.) Ok, je plaisante. J'ai d'autres choses en tête en ce moment, mais si je le fais, je vous en ferai une copie.
Si c'est fait froidement, ce n'est pas trop mal).
Renat, y a-t-il des plans pour une introduction en bourse de MQ.
J'achèterais vos actions, et je pense que je ne serais pas le seul ;)
Renat, y a-t-il des plans pour une introduction en bourse de MQ.
J'achèterais vos actions, et je pense que je ne serais pas le seul ;)).
Voici où investir à partir de "maintenant" : l'alimentation saine
Où sont les détails techniques et les preuves ?
Vos journaux ne sont pas effacés.
Voilà, c'était mercredi, pas jeudi, je me suis trompé. Fichier E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. Dans la dernière manche de17:11:24.609, j'ai appuyé sur Stop manuellement car la barre de chargement s'est figée à 2/3.
Et j'ai recommencé ce soir avec la même date, tout s'est bien passé.
FS 0 15:03:52.064 Testeur EURCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique de M1 a commencé.
LJ 0 15:12:17.498 Tester EURCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique M1 s'est arrêté en raison d'un dépassement de délai.
KF 3 15:12:17.498 Testeur EURCHF : pas de données historiques du 2015.01.14 00:00 au 2015.01.16 00:00
FP 0 17:10:20.094 Tester EURCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique de M1 a commencé.
IM 0 17:11:16.189 Tester EURCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique M1 s'est arrêté en raison d'un dépassement de délai.
MI 3 17:11:16.189 Testeur EURCHF : pas de données historiques du 2015.01.15 00:00 au 2015.01.16 00:00
EQ 0 17:11:24.609 Tester USDCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique M1 a commencé.
NN 0 17:11:30.848 Tester USDCHF : 72% de l'historique téléchargé
EI 0 17:14:29.708 Testeur USDCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique M1 est annulé.
FN 3 17:14:29.708 Tester arrêté par l'utilisateur