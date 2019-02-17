Est-il judicieux de passer de MT4 à MT5 ? Pourquoi êtes-vous passé à MT5 ? - page 11

Nouveau commentaire
 
Renat Fatkhullin:

Il s'agit d'une réalité universelle, et non d'une politique d'entreprise.

Si vous pensez qu'il existe un moyen de former massivement des personnes non formées à la programmation à un niveau (semi-)professionnel, c'est une fabuleuse absurdité.

Si vous dites qu'"il existe un moyen de faire des physiciens à partir de personnes sans formation", on se moquera de vous et vous vous ferez tordre le doigt.

Mais lorsqu'il s'agit de programmation, tout change soudainement et les gens commencent à croire en cette possibilité.

Apparemment, le fait que l'ensemble du secteur informatique à l'échelle mondiale vive dans une réalité particulière influencée par le méga-piratage "tout est possible ici" a un effet.

Renat, pourquoi vous donner cette peine ? Vous auriez dû développer MQL5 en utilisant quelque chose comme AutoLisp )))). Ça aurait été hurlant...

Функция - имя операции (в том числе и арифметической), которая должна быть выполнена.

Произведение трех чисел 2*3*4 соответствует выражению:  (* 2 3 4) 
Вложенные выражения 4*(3-(2.2+1.1)) записываются так:      (* 4 (- 3 (+ 2.2 1.1 )))

J'avais une souris cassée en 2000, et à l'époque, dans l'URSS bénie, je ne pouvais rien acheter. Et j'ai dû envoyer d'urgence des dessins de bricolage à une usine au format AutoCad. Et alors ? J'ai appris l'abominable Lisp pendant une journée, et en utilisant la ligne de commande, j'ai fini de dessiner sans souris. C'est tout...

Quand MQL5 disposera-t-il du multithreading ? Directement, de manière plus mature, sans avoir à s'embrouiller avec les threads, les mutex et autres. Au niveau du C# 5-7 ?

 
Vitaly Muzichenko:

Vous feriez mieux d'activer la réception de vos messages privés:)

Vitaly, comment s'exprime-t-il ? Il y a des e-mails du 02.04.2019. Je n'ai rien éteint, et je ne sais pas comment faire.

[Supprimé]  
Renat Fatkhullin:

Pour les utilisateurs de R, il y aura bientôt une vraie fête avec des cadeaux.

Attendez les bonnes nouvelles !

Renat, et pour les utilisateurs de Python ? :)) Beaucoup de gens ici sont favorables à R, mais en général, Python est la norme de facto pour les statistiques, et en particulier pour les MoD. + Python est plus rapide.

Par exemple, pour C++, il y a Python.h, c'est-à-dire une API à part entière. Je souhaite la même chose dans MQL, mais c'est un rêve.

https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html


1. Extending Python with C or C++ — Python 3.7.2 documentation
  • docs.python.org
It is quite easy to add new built-in modules to Python, if you know how to program in C. Such extension modules can do two things that can’t be done directly in Python: they can implement new built-in object types, and they can call C library functions and system calls. To support extensions, the Python API (Application Programmers Interface...
 
Maxim Dmitrievsky:

Renat, et pour les utilisateurs de Python ? :)) Beaucoup de gens ici sont favorables à R, mais en général, Python est la norme de facto pour les statistiques et surtout pour les MdD. + Python est plus rapide.


Maxim, tout cela est vide, aussi bien avec R qu'avec Python. C'est facile à faire comme ça.
[Supprimé]  
Yuriy Asaulenko:
Maxim, tout cela est vide, aussi bien avec R qu'avec Python. Tout cela est déjà facile à faire.

faites-moi un booster en mql, s'il vous plaît

aussi double duel DQN je veux.

 
Maxim Dmitrievsky:

faites-moi un booster en mql, s'il vous plaît

également double duel DQN Want

Argent). Ok, je plaisante. J'ai d'autres choses en tête pour l'instant, mais si je le fais, je te copierai.
[Supprimé]  
Yuriy Asaulenko:
L'argent.) Ok, je plaisante. J'ai d'autres choses en tête en ce moment, mais si je le fais, je vous en ferai une copie.

Si c'est fait froidement, ce n'est pas trop mal).

 
Renat Fatkhullin:

Renat, y a-t-il des plans pour une introduction en bourse de MQ.

J'achèterais vos actions, et je pense que je ne serais pas le seul ;)

 
Nikolai Semko:

Renat, y a-t-il des plans pour une introduction en bourse de MQ.

J'achèterais vos actions, et je pense que je ne serais pas le seul ;)).

Voici où investir à partir de "maintenant" : l'alimentation saine

«Вкусвилл» планирует провести IPO
«Вкусвилл» планирует провести IPO
  • 2019.02.07
  • blog.dti.team
«Вкусвилл» собирается разместить акции на бирже. Если компания осуществит свои планы, это будет первое с 2014 года IPO российского продуктового ритейлера. Детали неизвестны — переговоры с инвесторами пока на начальном этапе. По данным Коммерсантъ, ритейлер разместит на Московской бирже до 25% уставного капитала, размещение состоится...
 
Renat Fatkhullin:

Où sont les détails techniques et les preuves ?

Vos journaux ne sont pas effacés.

Voilà, c'était mercredi, pas jeudi, je me suis trompé. Fichier E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. Dans la dernière manche de17:11:24.609, j'ai appuyé sur Stop manuellement car la barre de chargement s'est figée à 2/3.

Et j'ai recommencé ce soir avec la même date, tout s'est bien passé.

FS 0 15:03:52.064 Testeur EURCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique de M1 a commencé.

LJ 0 15:12:17.498 Tester EURCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique M1 s'est arrêté en raison d'un dépassement de délai.

KF 3 15:12:17.498 Testeur EURCHF : pas de données historiques du 2015.01.14 00:00 au 2015.01.16 00:00

FP 0 17:10:20.094 Tester EURCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique de M1 a commencé.

IM 0 17:11:16.189 Tester EURCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique M1 s'est arrêté en raison d'un dépassement de délai.

MI 3 17:11:16.189 Testeur EURCHF : pas de données historiques du 2015.01.15 00:00 au 2015.01.16 00:00

EQ 0 17:11:24.609 Tester USDCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique M1 a commencé.

NN 0 17:11:30.848 Tester USDCHF : 72% de l'historique téléchargé

EI 0 17:14:29.708 Testeur USDCHF : le téléchargement préliminaire de l'historique M1 est annulé.

FN 3 17:14:29.708 Tester arrêté par l'utilisateur


1...456789101112131415161718...20
Nouveau commentaire