League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 46
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
vous avez un troisième suivi sur le robot ouvert il y a quelques jours)
Il ne s'agit pas de moi, mais de l'efficacité de votre TS, qui, malheureusement, tend vers zéro. Et l'équité me convient.
Je dis, n'est-ce pas un peu présomptueux de venir me demander de l'aide pour réparer une EA que vous vendez à d'autres pour 50 dollars ?
Et l'efficacité du TS... Lequel des 672 est concerné ? La règle des 20/80 fonctionne à plein régime là-bas, et seul le 50TS donne de bons résultats. Comment pourrait-il en être autrement, si dans ma ligue le système fonctionne pour tous, et, de plus, pour la technique opposée! En clair, si le symbole suit une tendance en ce moment - alors les TP de suivi de tendance seront rentables, et les TP plats échoueront. Si le symbole est à plat - alors au contraire, les symboles à la mode seront perdants, et les symboles à plat seront gagnants. Si nous n'avons affaire à "aucun des deux" - alors TOUS les systèmes échoueront, à cause de la propagation ! J'observe très bien tout cela, et je pense avoir obtenu le résultat que je visais.
J'ai dit à plusieurs reprises que si je voyais que mon conseiller expert, qui semblait fonctionner, avait cessé de fonctionner, j'étais choqué et je commençais à essayer frénétiquement d'"ajouter des béquilles". En fait - vous êtes vous-même dans ce mode - vous avez acheté Expert Advisor, qui était annoncé comme fiable, vous vous êtes même vanté qu'il fonctionne sur un tas de paires. Vous avez fait en sorte que le vainqueur - tôt ou tard, il se vendra. Et - regardez, vous avez commencé à essayer frénétiquement d'y ajouter des béquilles. Et vous essayez de le faire gratuitement. Si tu étais ouvert et que tu ne traitais pas les participants de tous les noms, tu recevrais même de l'aide.
Et je me souviens très bien de ce sentiment. Mais maintenant je ne l'ai plus avec la Ligue - j'ai TOUJOURS le TS qui montre le profit. Maintenant, il n'y a plus de question "que faire" et pas de trac - ce TS ne fonctionne pas, j'en ai une douzaine qui fonctionnent. Je me suis "élevé au-dessus du terrain de football" et je n'ai pas "couru avec le ballon" depuis longtemps. Ma tâche consiste maintenant à élaborer une méthodologie pour la sélection des CT. C'est ce sur quoi je travaille.
Changement de stratégie et suivi de la démo en conséquence, quel est le problème ici ?
changement de stratégie = nouveau robot, avez-vous une idée si une personne a acheté un robot par MA et la prochaine construction (mise à jour) que vous aurez sur MACD ? ou juste un MA inversé ?
c'est pour cela qu'ils offrent une entrée payante au marché, pour que la tête stupide réfléchisse au moins un peu à ce qu'elle va y poster.
Je dis, n'est-ce pas un peu présomptueux de venir me demander de l'aide pour réparer une EA que vous vendez à d'autres pour 50 dollars ?
Et l'efficacité du TS... Lequel des 672 est concerné ? La règle des 20/80 fonctionne à plein régime là-bas, et seul le 50TS donne de bons résultats. Comment pourrait-il en être autrement, si dans ma ligue le système fonctionne pour tous, et, de plus, pour la technique opposée! Il est clair que si le symbole est en train de suivre une tendance, alors les TPs de suivi de tendance seront rentables, et les TPs plats échoueront. Si le symbole est à plat - alors au contraire, les symboles à la mode seront perdants, et les symboles à plat seront gagnants. Si nous n'avons affaire à "aucun des deux" - alors TOUS les systèmes échoueront, à cause de la propagation ! J'observe très bien tout cela, et je pense avoir obtenu le résultat que je visais.
Je l'ai dit à plusieurs reprises - avant, si je voyais que mon conseiller expert, qui semblait fonctionner, a cessé de fonctionner, j'étais stupéfait et j'essayais convulsivement de "rajouter des béquilles". En fait, vous êtes vous-même dans ce mode - vous avez acheté Expert Advisor, qui était plutôt fiable, vous vous êtes même vanté qu'il fonctionne sur un tas de paires. Vous avez fait en sorte que le vainqueur - tôt ou tard, il se vendra. Et - regardez, vous avez commencé à essayer frénétiquement d'y ajouter des béquilles. Et vous essayez de le faire gratuitement. Si vous étiez ouvert et n'appeliez pas les participants par leur nom, vous pourriez même obtenir de l'aide.
Et je me souviens très bien de ce sentiment. Mais avec la Ligue, je ne l'ai pas maintenant - j'ai TOUJOURS des CT qui présentent un bénéfice. Maintenant, il n'y a plus de question "que faire" et pas de trac - ce TS ne fonctionne pas, j'en ai une douzaine qui fonctionnent. Je me suis "élevé au-dessus du terrain de football" et je n'ai pas "couru avec le ballon" depuis longtemps. Ma tâche consiste maintenant à élaborer une méthodologie pour la sélection des CT. C'est ce sur quoi je travaille.
dans ce cas au Marché
Combien d'outils faut-il pour passer d'un TS à un autre ?
Engager une ligne et désengager l'autre.
Voici le code réel de l'Expert Advisor, qui fonctionne sur le symbole AUDCAD:
Il y a 24 lignes, dans lesquelles les TS sont déclarés. Un seul - un TS de renversement plat basé sur l'EMA n'est pas commenté. Si nous le commentons et commentons l'autre, l'autre TS fonctionnera. Vous pouvez en décommenter plusieurs - ils fonctionneront ensemble.
La ré-optimisation consiste à trouver des paramètres de TS, qui sont ensuite "codés en dur" dans le code TS à partir de la bibliothèque, puis il est recompilé et nous sommes de nouveau en action.
Engager une ligne et désengager l'autre.
Voici le code réel de l'Expert Advisor, qui fonctionne sur le symbole AUDCAD :
Il y a 24 lignes, dans lesquelles les TS sont déclarés. Un seul - un renversement plat TS basé sur EMA a été annoté. Si nous le commentons et commentons l'autre, l'autre TS fonctionnera. Vous pouvez en décommenter plusieurs - ils fonctionneront ensemble.
La ré-optimisation consiste à trouver des paramètres de TS, qui sont ensuite "codés en dur" dans le code TS de la bibliothèque, recompilés - puis remis en action.
Ils ouvrent un signal de démonstration et montrent tout, mais cela n'est pas convaincant.
Gardons ça sur une base de besoin de savoir.
J'ai 672 signaux à ouvrir. Ce serait convaincant. Mais je n'ai pas autant de ressources. Même si vous prenez la division "supérieure" de la Ligue - il y a 110 meilleurs TS qui y travaillent actuellement, mais il n'y a pas de possibilité d'ouvrir autant de signaux. Dans le cadre d'un seul compte - je suis en mesure d'utiliser de nombreux TP (et il y a là quelques difficultés, vous ne pouvez pas mettre plus de 500 ordres sur le compte - c'est pourquoi j'ai dû diviser la Ligue en trois divisions).
Bien sûr, parce que je n'ai pas de scalpeurs, et que le retard d'exécution d'une minute ou deux ne joue pas de rôle - il y a une option pour ouvrir une centaine de comptes, et le conseiller expert passera de l'un à l'autre, analysera la situation et enverra des ordres de transaction à chaque compte - mais c'est une tâche trop complexe et difficile, pourquoi s'en préoccuper ? Pour que les gens soient convaincus que certains signaux sont rentables ? (Je vous rappelle que sur 672 TS, seuls 50 le font avec une certaine assurance).
Non, des amis. Qui est intéressé - Je n'ai aucun problème à vous donner un mot de passe d'investissement pour la division supérieure de la TC League, où travaillent les meilleurs TC (actuellement 110). Choisissez vos transactions et regardez comment les systèmes fonctionnent. Mais - personne ne brûle de désir.
C'est étrange - je pensais que le mot de passe d'investissement est bien meilleur que le signal... Mais apparemment, j'ai tort.
Au fait, j'ai une question pour le forum :
Je propose un mot de passe d'investissement pour le compte de la Ligue TC au lieu d'un signal. Quelqu'un en a-t-il besoin ? (Je pense que personne ne le sait).
Le problème ici est que tous les TCs de la Ligue travaillent sur ce compte en même temps, et afin de voir le trading d'un système individuel - vous devez sélectionner les trades sur le mag désiré. Comme je le soupçonne, personne ne veut s'en préoccuper. Mais comme personne ne veut s'en soucier, il ne reste plus que mes rapports Excel. C'est soit ça, soit un mot de passe d'investissement et les laisser se débrouiller.
Eh bien, ou suggérer une option. Nous allons y réfléchir.
Gardons ça sur une base de besoin de savoir.
J'ai 672 signaux à ouvrir. Ce serait convaincant. Mais je n'ai pas autant de ressources. Même si vous prenez la division "supérieure" de la Ligue - il y a 110 meilleurs TS qui y travaillent actuellement, mais il n'y a pas la possibilité d'ouvrir autant de signaux. Dans le cadre d'un seul compte - je suis en mesure d'utiliser de nombreux TP (et il y a là quelques difficultés, vous ne pouvez pas mettre plus de 500 ordres sur le compte - c'est pourquoi j'ai dû diviser la Ligue en trois divisions).
Bien sûr, parce que je n'ai pas de scalpeurs, et que le retard d'exécution d'une minute ou deux ne joue pas de rôle - il y a une option pour ouvrir une centaine de comptes, et le conseiller expert passera de l'un à l'autre, analysera la situation et enverra des ordres de transaction à chaque compte - mais c'est une tâche trop complexe et difficile, pourquoi s'en préoccuper ? Pour que les gens soient convaincus que certains signaux sont rentables ? (Je vous rappelle que sur 672 TS, seuls 50 le font avec une certaine assurance).
Non, des amis. Qui est intéressé - Je n'ai aucun problème à vous donner un mot de passe pour accéder à la division supérieure de la TC League, où travaillent les meilleurs TC (actuellement 110). Choisissez vos transactions et regardez comment les systèmes fonctionnent. Mais - le désir ardent de personne pour quelque chose.
Étrange - il me semblait que le mot de passe de l'investissement est bien meilleur que le signal... Mais apparemment, j'ai tort.