Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 meilleurs CTs pour l'équilibre :
Les cinq meilleurs dans la balance :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les cinq meilleurs en termes de qualité commerciale :
2Rashid - mettez en place une sorte de championnat - je ne peux pas supporter de regarder ces gribouillis... :-)
Je deviens nostalgique.
Oui, le championnat présente des lacunes évidentes
Ouaip... Qu'est-ce qui ne va pas avec le championnat ?
Et c'est presque "open source" - je ne fais pas de secret sur les principes de trading de tel ou tel TS. Dans Kodobaz - il y a même des Expert Advisors prêts à l'emploi basés sur ces principes...
Comme il y a un "championnat". Eh bien... Gardez un œil sur les leaders !
C'est dommage qu'il n'y ait pas de prix.
Au diable les prix - il n'y a pas de cible, il suffit de faire une capture d'écran de la cible... :-)
Seulement des courbes visuelles et ainsi de suite... :-(
Hmmm... Mais ils sont la "cible" ! !!
Les amis, je me demande... Etes-vous sûr de comprendre pourquoi j'ai besoin de la Ligue TC en premier lieu ?
J'ai besoin d'un ensemble de systèmes testés qui fonctionnent pendant un certain temps et donnent des résultats positifs. C'était le but, c'est ce que c'est maintenant. Quel autre "objectif" attendez-vous ?
Mon compte principal s'en sort peu à peu, grâce à la Ligue TC, qui m'a permis de supprimer tous les systèmes qui ne fonctionnaient manifestement pas et de me concentrer sur les systèmes prometteurs. J'espère que d'ici la fin du printemps, je serai en mesure de faire fructifier ce compte et d'ouvrir un signal. Ce sera un résultat concret qui est important pour moi.
Que voulez-vous ? Que voulez-vous d'autre ? De quel "objectif" parlez-vous tous ?
C'est le Graal dont tout le monde parle, Georges - et seulement le Graal. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre...
Les Gardiens ne veulent pas 1-2% par mois, mais au moins 100%. Et le concours dans lequel je me trouve actuellement le montre parfaitement - les gens là-bas le font facilement. Et pas en escroquant, pas en faisant des moyennes, mais en faisant de grandes affaires bien mesurées. C'est donc possible.
C'est ce que tout le monde attend. Personne n'est intéressé par nos branches avec 0-1-2% par mois. Nous devons faire face à la vérité.
Rascal... Je reçois 5% par mois !!!
Ouais, mon pote... Vous avez raison, sans 100% par mois, vous ne devriez même pas être sur le forum. Eh bien... Je ne fais pas ça.
:))) Je comprends l'ironie. Mais, néanmoins, peut-être devrions-nous essayer d'isoler les meilleurs CTs et en faire une ligue avec des périodes différentes, disons ? C'est juste une pensée, rien de plus.