League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail.
Vous avez raison.
Et le changement de vitesse automatique... Il se pourrait bien que je l'implémente dans la structure de la Ligue. Mais nous devons d'abord définir une méthodologie claire pour ce changement.
Ah, maintenant je vois, ces subtilités ne me sont pas familières. Comment ça marche... Merci. Je vais regarder de plus près ce robot...
Vous avez raison.
Mais il ne suffit pas de "passer à la meilleure" stratégie. Même les meilleures stratégies ont le temps de subir une baisse significative avant d'être changées. Par conséquent, en plus de l'évaluation de la qualité du trading, nous avons besoin d'un autre paramètre - l'évaluation de la durabilité. Et c'est là que les choses sont bien tristes jusqu'à présent.
En d'autres termes, il reste à paramétrer une tendance stable du marché et à faire essentiellement une prédiction, comme dans n'importe quel jeu à la bourse, au forex ou au casino où c'est également assez triste, mais quelqu'un s'entête à essayer de résoudre ce problème de tous les temps :)
Dans l'un des fils de discussion du forum, j'ai lu un article sur le "rebond du canal SAR" - pouvez-vous nous en dire un peu plus...
Qu'est-ce qui n'est pas clair exactement ?
Le canal est le canal de prix habituel.
SAR - Stop-And-Reverse. Le système "pur" n'a ni TP ni SL. L'entrée (ou le retournement, si l'entrée a déjà été faite) se fait à l'ouverture d'une barre, si la barre qui vient de se fermer ne touche pas une frontière du canal de prix, et que la barre précédente l'a touchée. La direction de l'entrée - de la frontière à l'intérieur du canal. Un TS très simple. Quelque part au-dessus du sujet, j'ai donné des liens vers des experts de KodoBase qui utilisent ce système.
Dans le système "réel" (qui est sur la démo et réel) TP et SL sont utilisés, ils sont "protecteurs". Ils sont réglés de telle sorte qu'ils ne se déclenchent pas pendant la période historique. Ainsi, si un mouvement aussi important se produit, ce qui ne s'est jamais produit au cours de la période historique, le TP ou le SL se déclenchera.
George, peut-être serait-il utile que la Trading Systems League se familiarise avec l'approche *** qui consiste à utiliser plusieurs dizaines d'indicateurs (et même plus d'une centaine) donnant des signaux d'entrée, en déterminant le signal approprié par la coïncidence de 65 % des indicateurs fonctionnant simultanément ? Je n'en sais pas plus, j'ai juste reçu un appel de leur agent publicitaire et j'ai trouvé auprès de lui ce lien et quelques mots sur leur méthodologie. J'ai réussi à lui parler un peu de votre travail, il a réussi à exprimer son scepticisme et c'est tout.
Il serait intéressant de connaître leurs critères de sélection. Mais ils, autant que j'ai regardé, n'en parlent nulle part.
L'essence de leur approche est assez similaire, mais mon accent est, pourrait-on dire, "l'opposé". Ils prennent un tas d'indicateurs et utilisent leurs signaux pour essayer de trouver les meilleures entrées, c'est-à-dire que leur TS est basé sur l'entrée. Dans mon cas, dans ma Ligue, je me concentre sur l'accompagnement et la sortie, et je crois que l'accompagnement est une partie beaucoup plus importante de mon TS. Par conséquent, la Ligue utilise quatre types d'accompagnement, et un seul type du signal le plus simple (la barre "impulsion", où les ombres sont plus courtes que le corps, les deux autres méthodes d'entrée - par touche de canal et par déclenchement d'un retard - peuvent difficilement être appelées "signaux").
Comme je l'ai dit, je suis tout à fait satisfait de League TS, il montre exactement ce que je m'attendais à ce qu'il montre. La question "que faire pour que ce TS fonctionne" a disparu, j'ai toujours un ensemble de TS qui fonctionne. La question reste "comment choisir parmi ces TS, qui fonctionnent, celles qui fonctionneront pendant un certain temps".
En ce moment, je prépare la Ligue pour travailler à travers les projets partagés, de sorte que quiconque le souhaite, en compilant un module exécutable - pour obtenir n'importe quel TS de la Ligue dans le testeur, et ceux qui promettent d'ouvrir un signal gratuit - le recevront également pour travailler sur un compte démo ou réel.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité commerciale :
Les 5 meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Résumons les résultats de la semaine.
La première place est occupée par TS 642952 - entrée avec des ordres limités sur des pics en zigzag avec un TP suiveur sur AUDCAD. Ce système a tenu des places élevées pendant plusieurs semaines. Au cours de la semaine dernière, elle a effectué trois transactions, améliorant légèrement la qualité des échanges, et est passée de la deuxième à la première place.
La deuxième place est occupée par le TS 740142 - entrée avec des ordres stop sur des pics en zigzag avec TP suiveur sur EURUSD. La semaine dernière, elle a réalisé deux transactions qui ont permis d'améliorer considérablement la qualité des échanges et de passer de la cinquième à la deuxième place.
La troisième place revient à TS 540140 - retournement sur la barre d'impulsion contre la tendance, déterminé par le croisement du prix et de l'EMA sur EURUSD. La semaine dernière, il a effectué cinq transactions, amélioré de manière significative la qualité des transactions et est passé de la huitième à la troisième place.
La quatrième place est occupée par TS 512040 - des rouleaux sur la barre d'impulsion contre la tendance, déterminée par le croisement du prix et de l'EMA sur l'EURGBP. Le système est un nouveau venu dans le classement.
TC 640150 - entrée sur la barre d'impulsion contre la tendance, déterminée par le croisement du prix et de l'EMA avec un trailing TP sur EURUSD. Le système figure depuis longtemps dans le classement, bien qu'il entre rarement dans le top 5, et seulement dans les dernières places. Quatre transactions ont été effectuées la semaine dernière, la qualité des transactions a légèrement augmenté, mais le système a dépassé les leaders et est passé de la quatrième à la cinquième place.Je peux recommander le TC 540140 - ce système semble avoir le vent en poupe, tout en n'étant pas un RTS (système de trailing TP). Nous verrons comment il se comporte cette semaine.
Les résultats de la semaine.
TS 642952 - entrée avec des ordres limités sur des pics en zigzag avec un TP de suivi sur AUDCAD. Ce système se maintient en haut lieu depuis plusieurs semaines maintenant. La semaine dernière, il a effectué trois transactions, améliorant légèrement la qualité des échanges, et conserve la première place.
TS 540140 - bascule sur la barre d'impulsion contre la tendance, déterminée par le croisement du prix et de l'EMA sur EURUSD. Le système en est à sa quatrième semaine dans le classement. La semaine dernière, il a effectué deux transactions, ce qui a légèrement réduit la qualité du commerce, mais il est passé de la troisième à la deuxième place.
TS 512040 - retournement sur la barre d'impulsion contre la tendance, déterminée par le croisement du prix et de l'EMA sur l'EURGBP. Le système - la deuxième semaine dans le classement, la semaine dernière a fait quatre échanges, a légèrement réduit la qualité du commerce, mais est passé de la quatrième à la troisième place.
TS 740142 - entrée avec des ordres stop sur des pics en zigzag avec TP suiveur sur EURUSD. Participant de longue date au classement, il a réalisé quatre transactions au cours de la semaine dernière, réduisant légèrement la qualité des transactions et passant de la deuxième à la quatrième place.
TS 640150 - entrée sur la barre d'impulsion contre la tendance, déterminée par le croisement du prix et de l'EMA avec trailing TP sur EURUSD. Le système est dans le classement depuis longtemps, une transaction a été effectuée au cours de la dernière semaine, la qualité des transactions a un peu diminué, cependant, il a conservé la cinquième place.
Nous pouvons encore recommander d'utiliser le TS 540140 - le système est vraiment "en hausse", sans être un système RTS (système avec TP suiveur).
Avec un peu de chance, cette semaine sera l'ouverture officielle du projet EALeague_Free via les projets partagés.
Je vais décrire l'ordre de travail, tous ceux qui veulent seront en mesure de vérifier n'importe quel TS de la Ligue dans le testeur, et ceux qui promettent d'ouvrir un signal libre pour certains TS l'obtiendront pour travailler sur Demo ou Real. Vous n'avez pas besoin d'une grande connaissance de MQL - toute la fonctionnalité de la Ligue est encapsulée dans la bibliothèque, l'utilisateur ne dispose que d'une simple interface virtuelle pour l'assistant souhaité. En outre, il existe une fonction simple pour obtenir tous les mages actuels.
