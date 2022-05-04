League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 78
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous ne pouvez pas construire quelque chose de valable à partir d'un ensemble de briques de lego, c'est comme mélanger vos saveurs d'enfance préférées dans l'espoir d'obtenir une nouvelle saveur.
il doit y avoir une idée sensée et un indicateur pour cela, il y a des indicateurs qui prennent presque tout en compte
On ne peut pas construire quelque chose de valable à partir d'un jeu de briques Lego,
vous devez avoir une idée sensée et un indicateur pour cela, il y a des indicateurs qui prennent presque tout en compte
Oui, un tel indicateur s'appelle un graphique...
Oui, un tel indicateur s'appelle un graphique...
Si je répertorie ces propriétés, cela ruinerait mes nombreuses années de travail).
Si j'énumère ces propriétés, cela ruinerait mes nombreuses années de travail).
J'ai l'impression que tout le monde ici est paranoïaque, et qu'en fait, peu de gens veulent même comprendre l'essence de votre travail.
Le principal slogan dans ce secteur est "le profit du passé ne garantit pas le profit de l'avenir".
J'ai l'impression que tout le monde ici est paranoïaque, et qu'en fait, peu de gens veulent même comprendre l'essence de votre travail.
Le principal slogan dans ce secteur est "le profit du passé ne garantit pas le profit de l'avenir".
et il y en aura un de trop.
le problème est que george doit d'une manière ou d'une autre apprivoiser un grand nombre d'indicateurs et de techniques différents, comment peut-il faire en sorte que tous ces indicateurs et techniques aient la mention "fonctionne" et "doit être optimisé" ? c'est presque impossible.
s'il a travaillé avec un ou deux indicateurs et, surtout, s'il les a choisis clairement car ils montrent sa stratégie
Et c'est tout - le cycle est fermé. Encore une fois, le choix en question, encore une fois... le meilleur/le pire...
Aucun critère - c'est tout ? C'est un buzz ?
Qu'est-ce que tu veux, Roman ?
Combien de fois dois-je vous rappeler l'objectif principal de la TC League ?
Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des grails parmi les systèmes de la Ligue - les systèmes sont les plus simples et les plus stupides, des analogues libres sont dans KodoBase, je les ai cités. Chacun d'entre eux obéit strictement à mon "Postulat de base des systèmes de trading" - "Tout TS a des périodes de profit et de perte, avec des périodes de pertes plus longues que les périodes de gains.
Je m'attendrais à ce que, puisque les systèmes sont construits sur des principes opposés, il y ait TOUJOURS un ensemble de systèmes qui fonctionnent à un moment donné. Et cette hypothèse s'est, à mon avis, brillamment vérifiée. Je me souviens qu'on m'a dit il y a deux ans "aucun TS sur un croisement de MA et de prix ne fera jamais de profit". J'ai moi-même craint que ce soit le cas, mais les résultats sont très différents. Il y a trois systèmes de ce type parmi les cinq meilleurs systèmes de trading, et leurs leaders d'équilibre sont basés sur les croisements des arcs de prix et de glissement.
Je pense qu'Alexey a raison sur ce point - "si seulement nous avions une machine à remonter le temps", et je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait "qu'il est peu probable que l'on ait une chance de gagner de l'argent en négociant dans l'obscurité".
D'après moi, l'objectivité du marché est de l'ordre de 20 % au maximum. Tout le reste est du bruit émotionnel aléatoire. Par conséquent, lorsque 10 dollars passent sur le marché, nous pouvons essayer de les prendre, et nous sommes assurés d'en retirer 2 dollars. Mais pour les 8 autres dollars, tout est une question de chance. Bien sûr, nous pouvons être très chanceux, et les dix - nous reviendront en totalité. Mais avec la même probabilité, nous pouvons être très malchanceux, le marché nous les enlèvera, et nous subirons une perte résultante de 6 $. Cependant, à long terme - le marché ne nous prendra que 4 $, et les 4 $ restants - nous les donnerons. Et par conséquent, nous nous retrouverons avec nos 2 $ "légitimes". Dommage, bien sûr, pour les 8 $ restants qui passent par le marché... Mais elle n'est pas "nôtre", nous ne pouvons pas l'"obtenir", tout comme n'importe quel corps possède des molécules "chaudes", mais nous ne pouvons pas les "obtenir" pour utiliser cette énergie à notre avantage.
Ne perdez pas votre temps, oubliez le trading automatisé.
Pas vraiment.
Je pense qu'il est tout à fait possible de gagner de l'argent avec le trading entièrement automatisé dans ma version - c'est-à-dire en changeant simplement de système, en supprimant les systèmes perdants et en incluant ceux qui fonctionnent. Et les gains seront assez stables, mais hélas, très faibles. Pas de 30% par mois (et encore moins plus) - et il n'en est pas question, vous pouvez vous attendre à littéralement 1-2% par mois.
C'est pourquoi il est raisonnable d'"aider" l'expert de temps en temps. Par exemple, le système de rupture que j'utilise dans mon robot de trading produit des résultats plutôt modestes, même sans mes corrections manuelles. Toutefois, comme je l'ai constaté, les résultats peuvent être suffisamment améliorés si je modifie ses paramètres pendant les pics d'actualité. Jusqu'à présent, je l'ai fait manuellement - mon plan est de lire le calendrier économique et d'utiliser des paramètres spéciaux pendant les nouvelles... Mais je ne l'ai pas encore fait, et il y a des questions plus importantes pour le moment.
...Il n'est même pas question de 30% par mois (et encore moins de plus), vous pouvez compter littéralement sur 1-2% par mois.
...
Pas question - c'est des conneries. A en juger par les graphiques de rentabilité des systèmes de percée. Et le travail en général.... Il n'y a pas moyen d'être plus rentable ou de perdre un mois - mais pas 1,2%. Il y a plus d'argent à gagner sur les écarts de calendrier des contrats à terme de marchandises sur le CME...