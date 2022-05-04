League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 74
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers CT par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :
En somme, je pense que si nous mettons tous nos efforts à inventer la machine à remonter le temps, alors nous avons une chance d'obtenir la bonne sélection d'un individu hors de la ligue :)
Jusqu'à présent, aucune tentative n'a même été faite pour justifier pourquoi un réglage parmi de nombreux autres fonctionne nettement mieux.
Pourquoi ne pas chercher d'autres options de manière non génétique dans les environs de ce cadre ? Peut-être existe-t-il des options bien meilleures avec des caractéristiques prononcées dans le cadre ou autre chose.
Mais je vois déjà un réel avantage pratique de la Ligue TC (je vous l'ai dit - je la fais principalement pour moi). La Ligue vous permet de filtrer les systèmes qui ne fonctionnent absolument pas. Et ne cherchez que parmi ceux qui fonctionnent.
De plus, j'ai arrêté de regarder les meilleurs systèmes, et j'ai commencé à regarder les systèmes "moyens". Qui, peut-être, n'attrape pas les étoiles du ciel, mais qui est stable.
Et comme résultat - mon PAMM totalement perdant en décembre est déjà en hausse de 30%, et en janvier - de 10%. Je m'attends à atteindre "zéro" au printemps, et commencer à gagner(et je vais ouvrir un signal). J'utilise le système ZpnTrendSP sur les indices Euro et Dollar. Le seul problème est une forte composante "manuelle" dans le trading jusqu'à présent. Je dois "aider à la main" en utilisant des paramètres différents selon qu'il s'agit d'un marché "normal" ou d'un marché "agité", "d'actualité". Malheureusement, si j'utilise un automate complet, je n'obtiendrai pas d'aussi gros profits.
Et à propos de "regarder dans le quartier" - je suis en train de passer en revue tout le "quartier", et si je trouve les meilleurs, je les mets au travail.
Oui, cette méthode d'essai de variantes ("méthode de tâtonnement") vous permet de créer une illusion de travail actif ... Mais vous pouvez attendre les résultats pendant un TRÈS LONG moment ..., et après un certain temps vous pouvez continuer ces expériences, parce qu'il n'y a pas de théorie dans cette méthode - juste essayer TOUTES LEURS OPTIONS ...
En même temps, on peut parler intelligemment de l'efficacité de cette méthode exclusivement "d'abord pour soi"...
Bonne chance !
La croissance sur un PAMM est donc un mirage ?
Comprenez-vous ce que l'on vous demande constamment... ?
Quelle est la théorie qui sous-tend cette neutralisation des options ?
Quel est le calendrier de votre action ?
Jouer à pile ou face peut aussi apporter un certain profit ... mais pas très longtemps, car il n'y a pas de THÉORIE .....
Tu vas "aboyer", je ne vais pas te parler.
Je ne sais pas ce qu'on me demande. Parce que la théorie - je l'ai dit clairement. Nous avons deux directions, trois types d'entrées, quatre types d'accompagnement. Au total, il existe 24 variantes de TS par symbole. Et ce sont des variantes opposées qui s'excluent mutuellement. Cela signifie que l'une de ces variantes fonctionnera très certainement. C'est dans cette direction que nous devons rechercher les systèmes rentables.
Je constate que c'est le cas. Le seul hic réside dans la stabilité de l'œuvre. À mon avis, les systèmes qui donnent les meilleurs résultats ne sont pas les meilleurs choix. En fait, ce meilleur résultat est un "artefact statistique", et est instable. Cependant, si l'on considère les systèmes médiocres, malgré la moins bonne qualité des échanges, ils présentent une plus grande stabilité. C'est la "théorie".
Je ne comprends pas les "essais et erreurs" et le "timing". Quelle "surenchère" ? Je prends TOUTES les options possibles, sans aucun dépassement. Et je sur-optimise simplement ceux qui dépassent les repères.
La croissance sur un PAMM est donc un mirage ?
Je ne le comprends pas encore... Tout expert a une TS bien claire ! Et j'ai indiqué ceux que j'utilise. Que signifie le mot "mirage" ?
Et à propos de "il n'y aura pas de fin" ... De quelle "fin" parle-t-on ? Vous attendez un Graal de la Ligue ?
