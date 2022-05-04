League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 79
Pas question - c'est des conneries. À en juger par les graphiques de rentabilité des systèmes de rupture. Ou n'importe quel travail du tout.... C'est soit beaucoup plus dans le positif, soit un mois avec une perte - mais pas 1,2%. Il y a plus d'argent à gagner sur les écarts de calendrier des contrats à terme de marchandises sur le CME...
Je ne comprends pas.
Tous les CT de la ligue fonctionnent sur un lot minimum constant. Comment pouvez-vous parler de pourcentage de profit sans tenir compte de la gestion de l'argent ?
:-) 30% par an, ce n'est pas 1-2% par mois.
Dans ce cas, vous avez besoin de beaucoup plus.
Prenez une calculatrice, Roman, et faites le calcul. Et ensuite, dites-moi.
Ils démolissent des postes.
:-) 2*12 = 24 - c'est ridicule.
Et ils distribuent même un balai de bouleau pour les communications grossières. Le balai est livré avec un abonnement hebdomadaire.
- Quel est votre chiffre d'affaires ?
- Deux pour cent.
- C'est tout ? Comment en vivez-vous ?
- Je ne sais pas... J'achète des trucs, je les multiplie par deux pour cent, c'est comme ça que je vis...
C'est ce que je fais...
à la question - 2x12 = 24. Essayer de passer 28 ans comme ça... :-) Je compte. :-)
ne sont pas des conseils préjudiciables - ne sont pas considérés comme une publicité.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si vous n'avez pas assez de rentabilité, obtenez-en plus...
OK. Ce que je veux dire, c'est qu'en utilisant votre TS ACTUELLE, vous devriez avoir soit plus de plus, soit couvrir un mois de moins, mais pas 1-2%.
En investissant 1000 $ et en obtenant une croissance de 30 % par an (sans retraits), vous pouvez devenir millionnaire en 27 ans.
Et si vous êtes encore jeune, entre 20 et 25 ans, vous pouvez attendre 27 ans, et si vous avez plus de 50 ans, vous ne verrez probablement pas ce million :)
Petros ! Aucune question n'est posée ! Je pense que la phrase clé ici est " l'obtenir en 27 ans"... :-)