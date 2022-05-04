League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 20
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Tableau du top 5 en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité :
Les 5 meilleurs tableaux par qualité :
Dans le trio de tête, il n'y a pas eu de changement. La rupture de canal avec TP-SL fixe (avec transfert au point mort) sur GBPUSD est toujours en tête avec une bonne marge. Je me demande, quand ce TS va montrer un comportement inacceptable ? De la deuxième à la troisième place - pas de changement particulier. Chers collègues, nous devons forger le marché tout en gardant la caisse ouverte, tous les systèmes sont extrêmement simples !
Les résultats positifs sont montrés par la quatrième position magik 343751 - rupture d'un canal en tendance avec TP-SL et Breakeven fixes sur NZDJPY. Elle a effectué trois échanges au cours de la semaine dernière et a amélioré la qualité de l'échange. Elle est dans la cote depuis mi-septembre, entrée dès qu'elle a fait 10 transactions.
Les cinq premières positions sont occupées par le TS pour l'entrée dans la tendance par le croisement de l'EMA et du prix avec les trailing stops inversés. La construction de ce système date de la mi-août, mais j'ai déjà eu quelques scalds sur les trailing stops inversés et je ne recommanderais pas l'utilisation de cette tactique. Le suivi inversé est bon jusqu'à la première bonne contre-tendance.
Eh bien, si 24 experts sur 32 sont toujours du côté positif, c'est une très bonne statistique. Donc, tout ce que vous avez à faire est d'afficher la même note que moi et nous verrons.
Voici le début de la semaine. C'est à peu près comme ça que ça se passe toujours. À la fin de la semaine, de 977 devrait atteindre 1045 et fermer à 7% d'équité et tout recommencer. Nous verrons ce qui se passe demain.
Voici le début de la semaine. C'est à peu près comme ça que ça se passe toujours. À la fin de la semaine, de 977 devrait atteindre 1045 et fermer à 7% d'équité et tout recommencer. Voyons ce qui se passe demain.
Et les stoploss - inventés par des lâches ?
Eh bien... Voyons voir, voyons voir... Un bon départ est la moitié de la bataille...
Et les stoploops ont été inventés par des lâches ?
Eh bien... Voyons voir, voyons voir... Un bon départ est la moitié de la bataille...
LeStop Loss a probablement été inventé par les courtiers
Lesstop loss ont été inventés par les courtiers, très probablement.
C'est peu probable - je suis sûr que les courtiers dorment et voient que leurs clients n'utilisent pas les arrêts.....
C'est peu probable - je suis sûr que les courtiers dorment et voient que leurs clients n'utilisent pas les arrêts.....
J'ouvre une position de 1% de mon solde, une sorte de couverture a lieu, puis pas sur une paire mais sur toutes. Finalement, il s'avère que c'est dans le plus.
Imaginez que si le GBP baisse de 500 pips, l'EUR/JPY et le cadjpy baissent de 500 pips en même temps. Et vous ne seriez pas en mesure d'envoyer des commandes au serveur. Qu'atteindrez-vous sans vous arrêter ?
Les stops sont une composante absolument nécessaire de tout TS. Sans eux, votre trading est une roulette russe.
Imaginez que si le GBP baisse de 500 pips, l'EUR/JPY et le cadjpy baisseront de 500 pips. Et vous ne seriez pas en mesure d'envoyer des commandes au serveur. Qu'obtiendrez-vous sans les bouchons ?
Les stops sont une composante absolument nécessaire de tout TS. Sans eux, votre trading est une roulette russe.