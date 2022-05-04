League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 207
Et alors ? Regardez la façon dont elle trade - des saccades horribles, et six pertes d'affilée ! Prendriez-vous le risque de la mettre sur le réel ?
Ses paramètres :
D'ailleurs, une période de canal aussi importante ne m'inspire pas non plus confiance dans un tel système. La rupture d'un canal de deux semaines sur la montre avec un SL de suivi direct (et sortie à la fin de la semaine) sur la livre-franc ?
Il me semble que c'est juste un "popping" aléatoire, rien de plus.
Avez-vous des informations sur les gains maximums des meilleurs CTs, le montant de la perte (DD réelle) reçue lorsqu'ils sont retirés du commerce, la valeur de la qualité du commerce, leur durée de vie, la date de début et de fin ? Si ce n'est pas le cas, je vous suggère de commencer à les collecter.
J'ai regardé le graphique GBPCHF et le graphique de la balance 143141. Depuis le mois de mai, le GBPCHF a commencé à chuter (tendance baissière), mais depuis le mois de mai, le TC a également commencé à afficher des bénéfices. C'est compréhensible - ChnTrendDTS.
Ce qui n'est pas clair, c'est l'autre. Le GBPJPY et l'EURGBP affichent les mêmes belles tendances depuis le mois de mai. Mais la tendance TS ne montre pas la percée des bénéfices. Quelle en est la raison ?
Voyons combien de temps fonctionne le 143141.
Hmmm... Ils ne fonctionnent pas très longtemps... Et dès qu'ils montrent un changement de comportement, ils sont immédiatement retirés du marché. Comment s'étonner alors que certains des quelque 670 CT présentent une période de profit assez longue ? Je suis sûr que leur période de perte sera encore plus longue. Je peux à nouveau rappeler la décomposition du canal sur GBPUSD, qui a montré d'excellents résultats pendant presque un an, puis s'est soudainement "dégonflé" et est "suspendu" entre les divisions Low et Medium depuis presque un an.Cela dit, je n'exclus pas la possibilité d'exceptions..... Mais, jusqu'à présent, je ne vois pas ces exceptions.
La rupture de canal sur la livre-dollar a-t-elle été sur-optimisée ?
Tous les CT qui restent dans votre top pendant un an ou deux sont ces exceptions.
Je dois le faire.
S'il y a des suggestions concrètes, nous pourrons réfléchir à leur mise en œuvre.
Par propositions concrètes, voulez-vous dire un algorithme détaillé ?
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Bonjour ! Veuillez fournir les codes d'enregistrement :
compte : 2599118
magicien 743642
code de registre
compte : 2599118
magicien 140751
code de registre
compte : 2599118
magicien 642152code de registre
compte : 2599118
magicien 143141code de registre
compte : 2599118
magicien 243552code de registre
compte : 2599118
magicien 143750
code de registre
compte : 2599118
magicien 740250code de registre
Par suggestions spécifiques, voulez-vous dire un algorithme détaillé ?
Pas nécessairement.
Quelques principes clairs. Et en même temps, il serait bon qu'elles soient au moins un peu étayées. Pour que cela ne se passe pas comme dans cette anecdote, lorsque les poulets du juif sont tous morts et que le rabbin a encore beaucoup d'idées intéressantes. Parce que le système de notation nécessite des modifications des scripts, au mieux, mais plus probablement du code de la Ligue lui-même. Je n'ai pas vraiment envie de gaspiller mes efforts sur des suggestions comme celle de Dasha Baskakova "utiliser lepouvoir du prix d'ouverture" quand la personne n'a pas écrit un seul expert.
Disposez-vous d'informations sur les gains maximums des meilleurs TS, le montant de la perte (DD réelle) reçue lorsqu'ils sont retirés du commerce, la valeur de la qualité du commerce, leur durée de vie, la date de début et de fin du commerce ? Si ce n'est pas le cas, je vous suggère de commencer à les collecter.
Toutes ces informations ne sont disponibles (sous forme de fichier Excel) qu'au moment du retrait de la négociation. Après cela - il est supprimé. Puisque, comme je l'ai dit plus haut, chaque jour on réoptimise de trois à quinze TS (une moyenne de cinq pièces), et de cinq à vingt vont de division en division (une moyenne de dix pièces).
C'est-à-dire que, dans ce cas, nous aurons rapidement une pile de fichiers qui seront complètement incommodes à ratisser en cas de besoin, c'est-à-dire que ces fichiers doivent immédiatement être traités d'une manière ou d'une autre.
Ce qui n'est pas clair, c'est l'autre. Le GBPJPY et l'EURGBP affichent les mêmes belles tendances depuis le mois de mai. Mais la tendance TS sur ces paires ne montre pas une percée des bénéfices. Quelle en est la raison ?
Je soupçonne que la raison en est que ces paires ne présentaient aucune tendance dans l'historique d'optimisation.
La rupture de canal sur la livre-dollar a-t-elle été sur-optimisée ?
Bien sûr que oui.
Tout système qui montre une "photo d'essai" est immédiatement sur-optimisé.
En outre, dès qu'un système présente une qualité commerciale différente de celle de la "division", il est immédiatement déplacé vers une autre division, en fonction de la qualité commerciale actuelle.
Bonjour ! Veuillez fournir les codes d'enregistrement :
.....
Compte : 2599118
Magie : 743642
Code d'enregistrement : 2954630475
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 140751
Code d'enregistrement : 656151900
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 642152
Code d'enregistrement : 354161691
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 143141
Code d'enregistrement : 1956386292
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 243552
Code d'enregistrement : 798757921
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 143750
Code d'enregistrement : 1117525279
-----------------------------------
Compte : 2599118
Magie : 740250
Code d'enregistrement : 1520178382
-----------------------------------
Senk s !!!
Je comprends bien que c'est le message qui indique que le robot est en cours de réalisation, n'est-ce pas ?