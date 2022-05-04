League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 174
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, si je comprends bien, 24 + 3.
Et sur la démo tout de suite, comme maintenant, aucun système ne peut entrer dans le rapport avant d'avoir effectué 10 transactions.
C'est pourquoi j'ai clarifié à plusieurs reprises, Roman est vraiment trop vague. Jusqu'à présent, la solution est la suivante :
24 mois en arrière, 3 mois en avant, puis pour la meilleure passe durant toute cette période nous trouvons les meilleurs paramètres de Breakeven et les SL et TP de protection (si nécessaire). En misant sur la démo, les rapports sont toujours hebdomadaires.
:-)
Pourquoi tant de flou - tout est clair, selon les billets achetés ! !!
BIEN ! "Juste ce que le docteur a ordonné."
Seulement24 mois - OPTIMISATION, 3 mois avant - test sur des paramètres sélectionnés .
Ce n'est que ma vision et ma suggestion pour l'approche.
Il n'y a pas d'optimisation avant, il y a l'optimisation, il y a les tests avant après l'optimisation sur les valeurs sélectionnées des variables d'entrée, et ensuite il y a le trading sur ces valeurs.
24 mois - optimisation avec sélection des valeurs optimales des variables. En outre, les tests prospectifs au premier trimestre sont de 12,5 %. Plus loin dans le commerce.
Ce qui n'est pas clair - tout est exposé en une seule étape...
Je vous le dis, vous ne vous comprenez pas.
Je vous le dis, vous ne vous comprenez pas.
Le démarreur a répondu, c'est tout bon. Sauf qu'il y a une période de 24 mois. - est la période d'optimisation.
----------------------
"Georgiy Merts:
C'est pourquoi j'ai précisé à plusieurs reprises que Roman est vraiment trop vague. Jusqu'à présent, la solution est la suivante :
24 mois en arrière, 3 mois en avant, puis pour la meilleure passe durant toute cette période, nous trouvons les meilleurs paramètres d'équilibre et les SL et TP de protection (si nécessaire). En misant sur la démo, les rapports sont toujours hebdomadaires.
-----------------------
:-)
Qu'est-ce qui est si brumeux - tout est clair, selon les billets que vous avez achetés ! !!
BIEN ! "Juste ce que le docteur a commandé".
Seulement 24 mois - OPTIMISATION, 3 mois avant - test sur des paramètres sélectionnés .
Ce n'est que ma vision et ma suggestion pour l'approche.
Qu'est-ce que "3 mois à l'avance - test sur les paramètres sélectionnés". ?
Ce n'est que ma vision et une suggestion pour l'approche.
C'est juste que vos termes ne sont pas tout à fait courants.
Il existe une rétro-optimisation, c'est-à-dire la sélection des meilleurs paramètres à l'aide de la génétique. Ensuite, il y a un processus appelé optimisation prospective, 25% des meilleures combinaisons sont prises et exécutées sur une autre période. Ensuite, je sélectionne la passe maximale parmi ces passes - une telle passe avec une qualité minimale (dans les périodes arrière et avant).
Ce jeu de paramètres est le meilleur pour le TS "pur" sélectionné.
Ensuite, nous recherchons les paramètres de seuil de rentabilité en utilisant toute la procédure (retour + avance), si de tels paramètres sont trouvés, ils sont ajoutés au TS, sinon - le TS n'utilise pas le seuil de rentabilité.
Enfin, la dernière étape consiste à déterminer (également par dépassement) les TP-SL de protection (lorsqu'ils sont absents dans les TS "purs")
Cet ensemble de paramètres est finalement introduit dans le code TS, et il est utilisé pour le trading de démonstration.
Qu'est-ce que " 3 mois à l'avance - test sur des paramètres sélectionnés "? ?
On répond à l'approche de George.
C'est juste que vos termes ne sont pas tout à fait courants.
Il existe une rétro-optimisation, c'est-à-dire la sélection des meilleurs paramètres à l'aide de la génétique. Ensuite, il y a un processus appelé optimisation prospective, 25% des meilleures combinaisons sont prises et exécutées sur une autre période. Ensuite, je sélectionne le maximum de ces passes avant - une telle passe, dont la qualité minimale (dans les périodes arrière et avant) sera maximale.
Ce jeu de paramètres est le meilleur pour le TS "pur" sélectionné.
Ensuite, nous recherchons les paramètres de seuil de rentabilité en utilisant toute la procédure (retour + avance), si de tels paramètres sont trouvés, ils sont ajoutés au TS, sinon - le TS n'utilise pas le seuil de rentabilité.
Enfin, la dernière étape consiste à déterminer (également par dépassement) les TP-SL de protection (lorsqu'ils sont absents dans les TS "purs")
Cet ensemble de paramètres est finalement introduit dans le code TS et il est utilisé pour la démonstration.
О ! :-)
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condition de sélection personnalisée des meilleures valeurs ? (Je veux dire "un tel passage, dans lequel un minimum de qualité (dans les périodes arrière et avant) sera le maximum").
J'ai regardé dans le suivi de Roman et je suis tombé sur cet artefact :
S'agit-il d'un seul magicien avec un algorithme astucieusement inventé ? Ou de différents magiciens, mais alors pourquoi ont-ils tous fermé en même temps ?
Je répète la question.
a répondu à l'appel de Georgy
О ! :-)
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condition de sélection du meilleur rapport qualité-prix ? (J'en arrive à ce "passage où le minimum de qualité (dans les périodes arrière et avant) sera le maximum")
Oui.
L'expert de la période d'avance collecte automatiquement les trames, et sélectionne le maximin parmi celles-ci.
Je répète la question.
Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. À en juger par certaines différences de prix, il s'agit, après tout, de magiciens différents. Et le fait qu'ils aient ouvert en même temps n'est pas surprenant, il y a peut-être eu beaucoup de trafic.
Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils sont. À en juger par certaines différences de prix, il s'agit toujours de magiciens différents. Et le fait qu'ils aient ouvert en même temps n'est pas surprenant, il y a peut-être eu un grand mouvement.
Roman, cherche les magies pour chaque commande, s'il te plaît.