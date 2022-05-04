League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 153
C'est-à-dire que vous ne comprenez pas non plus la différence entre le mode test et l'algorithme d'ouverture. Triste
Oui, je ne comprends pas du tout, Vladimir.
Je l'ai dit plus haut - l'analyse se fait une fois par période de temps. Mais, quelques vérifications préliminaires - sur chaque tique.
En mode "prix ouverts" - nous avons un tick par timeframe. C'est très dur. En mode "1M OHLC", nous avons quatre ticks par minute. Ce qui est bien mieux, et tout à fait suffisant pour les non-scalpeurs.
Ainsi, si nous avons un tick par heure, TS reçoit des prix très approximatifs pendant des heures, et ne voit pas du tout les plus petites échéances.
Vos accusations sont assez amusantes compte tenu de la différence de nos expériences.
Oui, apparemment votre expérience est nulle.
Eh bien, Vladimir, vous avez tout à fait raison. Mon expérience est nulle.
Surtout comparé au vôtre.
Fort, qu'est-ce que je peux dire... Fort.
Et quel est l'intérêt de rechercher des points d'entrée en quelques minutes, et avec une telle précision, s'ils apparaissent puis disparaissent en 5-10 minutes maximum, et que les transactions de vos compteurs au final traînent pendant des jours ? :D
Et quel est l'intérêt de rechercher des points d'entrée en quelques minutes, et avec une telle précision, s'ils apparaissent puis disparaissent en 5-10 minutes maximum, et que les transactions de vos compteurs au final traînent pendant des jours ? :D
Comment veux-tu dire "suspendu" si j'ai TOUJOURS un SL ?
"Je ne l'ai pas, j'ai toujours du SL dans n'importe quel TC. Où se trouve le sursis ?
Et la "recherche de points d'entrée" - comment un EA peut-il "les rechercher" ? Le conseiller expert entre en jeu selon un algorithme strictement défini. Il ne cherche rien. Si les conditions sont réunies, il entre. Si les conditions ne sont pas réunies, il n'entre pas.
Vous pouvez placer un stop loss à trente chiffres de l'ordre et rester dans une transaction pendant six mois en prétendant qu'il ne s'agit pas d'un overbetweener. xDD
S'il n'a pas remarqué de signes d'un stop loss surpuissant dans son robot de trading, il essaie de trouver un moyen de le faire. Et il reste là chaque jour à les réorganiser pour les adapter à l'histoire en cas de flop. xD Personne n'en a besoin, pas même leur créateur.
Ils n'ont probablement rien de mieux à faire).
Il regarde, il regarde, à chaque tic, il souffre sans aucune raison.
Quel est l'intérêt ? C'est là que sont affichés les examinateurs du test. Traduisez-le et montrez-nous la classe. Et nous allons jeter un coup d'oeil.
Ne vous semble-t-il pas anormal que deux jours de détention soient trop importants pour une transaction, entrant par le signal sur un graphique minute ? :DD.