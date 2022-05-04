League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 289
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Comme je l'ai déjà dit, un trading rentable n'est possible qu'avec un "saut de système" constant. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de la Ligue TS. Il contient toujours des systèmes, débogués sur l'historique, et montrant de bons résultats en trading démo.
Il ne reste plus qu'à élaborer une stratégie pour ce "saut". C'est ce que je fais.
Je l'ai envoyé en privé.
Fichier Excel de tous les classements de la ligue TC par qualité.
Je vais faire un gâchis. ))))
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Tableau des cinq meilleurs TS pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Comme je l'ai déjà dit, un trading rentable n'est possible qu'avec un "saut de système" constant. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de la Ligue TS. Il contient toujours des systèmes, débogués sur l'historique, et montrant de bons résultats en trading démo.
Il ne reste plus qu'à élaborer une stratégie pour ce "saut". Et c'est ce que je fais.
J'aurai besoin de tous les rapports pendant quelques années. Un graphique ou un tableau sur 2 ans est intéressant. 53 semaines, 106 tableaux. Le graphique sera déchiré, mais il sera possible de calculer quels instruments et TS étaient plus fréquents que d'autres, la fréquence, ou nous conclurons qu'il n'y a pas de modèle.
Il ne semble pas y avoir de modèle, d'après mon expérience... si cela ne vous dérange pas trop, vous pouvez poster le rapport... après analyse.
Il n'y en a pas d'évidentes). Quand je le ferai, je partagerai, bien sûr.)
Il n'y en a pas d'évidentes). Quand je le ferai, je partagerai, bien sûr.)
Il ne semble pas y avoir de dépendances ou de modèles, j'ai lu toute la branche... De plus, vos meilleurs ont une moyenne de 20 transactions - ce n'est pas suffisant. Regardez vos graphiques récents où les transactions commencent à partir de 50, c'est effrayant de mettre de l'argent sur ce genre de choses...
A mon avis, AUCUN robot ne peut faire des profits tout le temps. Il y a des périodes de profit et des périodes de perte pour TOUT robot, et les périodes de perte sont TOUJOURS plus longues que les périodes de profit.
Par conséquent, la seule façon d'être rentable est de changer constamment de système.
Pour ce faire, vous devez toujours disposer d'un ensemble de systèmes qui donnent de bons résultats à l'heure actuelle. La Ligue offre une telle opportunité.
Il ne semble pas y avoir de modèle, d'après mon expérience... il n'est pas difficile de poster un rapport... après analyse.
Personnellement, à mon avis, il n'y a pas de modèle. Maintenant, je me contente de regarder les systèmes, et de mettre ceux qui donnent les meilleurs résultats dans le commerce.
La sérieuse modification s'est produite il y a un mois - j'ai décidé d'arrêter la bacchanale des TSs "reverse trailing" et j'ai strictement limité leurs SLs, en conséquence les rangs des meilleurs sont devenus très minces, mais il y avait des systèmes absolument différents parmi eux, et maintenant je choisis parmi eux des candidats pour de vraies transactions.
A mon avis, AUCUN robot ne peut faire des profits tout le temps. N'importe quel robot a des périodes de profit et des périodes de perte, et les périodes de perte sont TOUJOURS plus longues que les périodes de profit.
Par conséquent, la seule façon d'être rentable est de changer constamment de système.
Pour ce faire, vous devez toujours disposer d'un ensemble de systèmes qui donnent de bons résultats à l'heure actuelle. La Ligue offre une telle opportunité.