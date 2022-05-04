League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 286
Oui... c'est un peu comme si on s'était assis trop longtemps et qu'on s'était "adapté" à l'histoire lors des grands arrêts.
Eh bien, je vous ai honnêtement prévenu - les systèmes de suivi inversés - le stop sur eux est "protecteur", considérez qu'il n'y a pas de stop du tout. Et ils se comportent comme des hirondelles...
Maintenant, l'arrêt sera beaucoup plus précoce, le comportement changera... Voyons comment...
Eh bien, je vous ai honnêtement prévenu - les systèmes de suivi inversé - le stop sur ces systèmes est "protecteur", considérez qu'il n'y a pas de stop du tout. Et ils se comportent comme des hirondelles...
Maintenant, l'arrêt sera beaucoup plus précoce, le comportement changera... Voyons comment...
a..... maintenant je comprends - type de martin - est-ce comme une perte de système sur une martin - a - la limitation du nombre de rollovers (si c'est un rollover) ?
Le système de suivi inversé consiste à ne pas mettre un SL, mais un TP, et à chaque barre, nous le déplaçons vers le prix actuel. Sur un plat - la bombe. Une tendance manquée et une perte énorme (ou même l'adieu du dépôt).
Dans le passé, pour de tels systèmes, je réglais le SL de manière à ce qu'il ne soit jamais touché. Par conséquent, SSL est égal au tirage maximal sur l'historique. Cependant, la qualité historique des échanges était élevée.
Maintenant, dans de tels cas, je règle de force le SL à un maximum de 1,9 ou même moins (si la qualité est supérieure). Dans ce cas, le TS cesse d'être un "pur" reverse trailing, et la qualité historique est également réduite. Mais, le SL est beaucoup plus bas maintenant. Je pense que cela modifiera sensiblement le rapport entre les systèmes dans les classements.
Y a-t-il un signal sur le système auquel vous pourriez vous abonner ?
La TS League est un ensemble de 700 systèmes qui fonctionnent en continu sur un compte de démonstration. De quels 700 systèmes s'agit-il ?
L'objectif de la Ligue est de toujours disposer d'un ensemble de systèmes ayant un historique de démonstration. Et choisissez ceux qui vous plaisent.
Le module exécutable de la Ligue - de temps en temps posté dans ce fil. Sur le testeur, il fonctionne sans aucune restriction. Pour le faire fonctionner en démo ou en réel - vous avez besoin de rgcod.
Le code d'enregistrement est gratuit, valable six mois et donné pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit sur ce magicien. Avec le code d'enregistrement, le système peut fonctionner aussi bien sur la démo que sur le réel. Cela ne me dérange pas s'il est copié sur un réel, un PAMM ou utilisé d'une autre manière. Ma condition pour obtenir le redcod est la suivante : un signal gratuit.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Module TC League actuel (versions MT4 et MT5) avec une liste des magiciens actuels.
la condition pour obtenir un disque rouge est une chose : un signal libre.
Où est la vôtre ?
Pourquoi en ai-je besoin ?
Je ne vais pas klaxonner... Et je ne suis pas intéressé par les signaux des autres non plus... La condition d'ouverture d'un signal libre n'est qu'une restriction pour ceux qui veulent "prendre le chaud avec les mains des autres", comme vous. Et ça a l'air de bien fonctionner.
Pourquoi en ai-je besoin ?
Je ne vais klaxonner personne... Et je ne suis pas intéressé par les signaux des autres non plus... La condition d'ouverture d'un signal libre n'est qu'une restriction pour ceux qui veulent "prendre le chaud avec les mains des autres", comme vous. Et ça a l'air de bien fonctionner.