League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 288
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Où ? La ligue est un ensemble de TS dans lequel la plupart des systèmes ne sont pas rentables ! Quel bénéfice ?
Jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure d'organiser vos données, bien que des graphiques séparés par instrument et par type de TS dans le temps pourraient montrer quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas les faire pour toujours. Bien sûr, il s'agit d'un travail, mais il peut s'agir de données généralisées. Il est clair qu'il y a des lacunes dans les données, mais que se passerait-il si)
De quoi avez-vous besoin ? J'ai la possibilité de construire les mêmes graphiques pour les deux symboles et types de TC...
Que faut-il, pouvez-vous formuler ?
И... tutoyons les gens, nous sommes collègues après tout...
Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de participer, je comprends.
J'ai dit dès le départ que j'avais besoin d'un ensemble de systèmes ayant un historique de démonstration à tout moment. Ici, je l'ai... Je suis entièrement satisfait. Ce dont vous avez besoin - je ne sais pas.
De quoi avez-vous besoin ? J'ai la possibilité de construire les mêmes graphiques à la fois par symboles et par types de TC...
Que faut-il, pouvez-vous formuler ?
И... tutoyons les gens, nous sommes collègues après tout...
L'horaire par temps, ou plutôt par semaine, par instrument et par TS, qui étaient au top des 20, comment décomposer ou grouper qui prendrait en compte et TS et instrument, n'ont pas pensé, d'ailleurs les données sont seulement 20 valeurs top. En général, je veux voir une régularité dans le temps, par exemple chaque première semaine du mois l'Eurobucks ne gagne pas du tout, et la poundEuro commence à gagner chaque trimestre pendant 3 semaines à partir du début du trimestre.
Bien sûr, ce sera un vrai fouillis, avec 20 valeurs au sommet et 700 combinaisons, mais en divisant par instrument et par types de TS, je pense que l'on peut voir quelque chose.
Jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure d'organiser vos données, bien que des graphiques séparés par instrument et par type de TS dans le temps pourraient montrer quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas les faire pour toujours. Bien sûr, c'est du travail, mais il peut s'agir de données généralisées. Il est clair qu'il y a des lacunes dans les données, mais que se passerait-il si).
Eh bien, par exemple, voici un tableau des meilleurs TP de type FlatDTS - c'est-à-dire des systèmes avec entrée contre la tendance et support "trailing" régulier :
Voici un tableau des cinq premiers d'entre eux :
Est-ce nécessaire ?
J'ai dit dès le départ que je devais disposer d'un ensemble de systèmes ayant un historique de démonstration à tout moment. Ici, je l'ai... Je suis entièrement satisfait. Ce dont vous avez besoin - je ne sais pas.
Le graphique par temps, ou plutôt par semaines, par instruments et par TS qui étaient en haut des 20, comment casser ou grouper qui prendrait en compte à la fois TS et instrument je n'y ai pas encore pensé, en plus des données seulement 20 valeurs supérieures. En général, je veux voir une régularité dans le temps, par exemple chaque première semaine du mois l'Eurobucks ne gagne pas du tout, et la poundEuro commence à gagner chaque trimestre pendant 3 semaines à partir du début du trimestre.
Bien sûr, ce sera un désordre, il y a 20 valeurs en haut et 700 combinaisons, mais en divisant par instrument et type de TC, je pense que l'on peut voir quelque chose.
Je ne conserve le rapport que pour les 20 premiers par qualité de commerce. J'ai un fichier Excel avec ces données pour chaque semaine. Je peux fournir.
Je pense que vous avez besoin de voir un médecin
C'est vous qui avez besoin de voir un médecin. Il n'y a rien qui cloche chez moi. J'ai exactement ce dont j'ai besoin.
Je ne garde un rapport que sur les 20 premiers en termes de qualité des échanges. Il existe un fichier Excel contenant ces données pour chaque semaine. Je peux vous le fournir.
J'aurai besoin de tous les rapports pendant quelques années. Un graphique ou un tableau sur 2 ans est intéressant. 53 semaines, 106 tableaux. Le graphique sera déchiré, mais il sera possible de calculer quels instruments et TS étaient plus fréquents que les autres, la fréquence, ou nous conclurons qu'il n'y a pas de modèle.
J'aurai besoin de tous les rapports pendant quelques années. Un graphique ou un tableau sur 2 ans est intéressant. 53 semaines, 106 tableaux. Le graphique sera déchiré, mais il sera possible de calculer quels instruments et TS étaient plus fréquents que d'autres, la fréquence, ou nous conclurons qu'il n'y a pas de modèle.
Envoyé en privé.
Fichier Excel de tous les classements de la ligue TC par qualité.