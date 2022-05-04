League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 282
Je ne comprends pas votre raisonnement. Je vous ai donné un exemple clair auquel vous n'avez rien compris.
D'où viennent les pourcentages ? Pourquoi 1/5 du volume du marché ? Pourquoi 20 % de rationalité sur le marché ?
Comprenez au moins que tout le monde ne peut pas gagner de l'argent, même en théorie. Même pas à 1 dollar. Même s'ils sont tous super rationnels. C'est physiquement impossible.
J'ai l'impression d'argumenter avec quelqu'un qui pense que la Terre est plate parce que personne n'en tombe).
20% est mon évaluation subjective de la rationalité du marché.
Mais je ne comprends pas pourquoi il découle du fait qu'il existe des mouvements de prix rationnels sur le marché que TOUS devraient gagner de l'argent. Vous écrivez vous-même à juste titre que le gain des uns est la perte des autres... ? Le fait qu'il existe une composante rationnelle du marché ne contredit en rien le fait que la plupart des gens font des pertes...
Si vous êtes d'accord avec cela, alors vous devriez comprendre que toute "rationalité" est basée sur la prévision, qui n'est pas meilleure que de deviner le marc de café.
Vous faites d'abord une prédiction "rationnelle" de l'avenir, puis vous choisissez une stratégie d'action sur le marché en fonction de celle-ci. EST-CE QUE C'EST RATIONNEL ? ! )))
Par conséquent, vos prévisions peuvent être reléguées à la poubelle, et vous pouvez gagner de l'argent sur les prévisions de la poubelle. C'est l'essence même du marché.
La meilleure rationalité sur le marché est celle de l'initié).
Essayez-vous "rationnellement" de prédire les actions de milliers d'inconnus qui sont aussi ignorants de l'avenir que vous ?
Le concept de "rationalité" ne s'applique pas à la prévision des mouvements de prix futurs.
Qu'est-ce qu'il y a de si étrange ? Je vous l'ai dit, la rationalité maximale que l'on peut prévoir est de 20%. Je ne pense pas être aussi expérimenté, donc ma part de rationalité sur laquelle je peux gagner quelque chose est de 5-10%. Ils vont à l'écart... C'est tout à fait dans mes cordes... J'essaie de "presser" plus... Ça ne marche pas encore... Je n'y arriverai probablement jamais, mais j'ai pressé 5-10%...
mais j'ai quand même réussi à extraire 5-10%...
Et où sont-ils, dans votre Pam ? Vous êtes, pour le moins, un peu radin, vous ne pouvez pas me contredire.
Cher Vladimir
Pourquoi je m'embêterais avec ça ? Je vous l'ai dit cent fois - j'ai besoin de la ligue. Je n'ai pas besoin des signaux. Pourquoi dois-je "trader pendant au moins un mois", je trade depuis cinq ans sur mon compte principal avec un résultat "nul" (mais, DC prend correctement son spread). Je ne "vends" la ligue à personne, contrairement à toi. Il n'a donc aucun "prix".
Si vous avez besoin d'un signal, alors ouvrez un compte en cents, connectez-le au signal, et tradez pendant au moins un mois...
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers TS par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :
Meilleur graphique cinq TS par qualité de trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :