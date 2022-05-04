League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 287
Mec, quelle fièvre ;) réveille-toi Alesha !
Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous n'avez pas voulu ouvrir votre signal, même si le module exécutable est juste là... Et vous dites, "quoi" ?
Il ne s'agit pas seulement d'un dollar. C'est tout travail qui n'est pas fait par vous. Vous êtes le principal pique-assiette ici, suppliant qu'on vous montre le Graal, bien que je vous aie dit cent fois que la Ligue TC n'est qu'un ensemble d'experts qui ont un bon historique de démonstrations. Et j'en assure la maintenance depuis longtemps, redémarrant le système tous les jours pour que l'historique soit à jour. Tout un travail. Et tu veux récolter les résultats avec mes mains.
Hélas, ça ne marchera pas. Le code d'enregistrement servira uniquement à promettre l'ouverture d'un signal gratuit.
Oui, tu es 100% et... intelligente, Zhora.
Je n'aime pas les pique-assiettes.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Meilleure qualité TS par métier :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Oui, comme je m'en doutais - la situation a quelque peu changé dans les tops. La part des systèmes RTS a clairement diminué... Eh bien... Voyons ce qui se passe dans un mois...
C'est vrai, et après un an tout court ! !!
Quoi "dans un an" ? ? Il y a tous les rapports ici - il y a toujours eu des systèmes d'inversion dans les sommets, qui sont très similaires à ceux de la martingale. Leurs SL pourraient facilement être sur des plages de cinq ou huit jours. Respectivement, la première tendance non pressentie mangerait simplement tout le profit d'un grand nombre de transactions.
Désormais, le SL est fixé pour des fourchettes de deux jours au maximum, même si la qualité historique du trading se dégrade. Par conséquent, tous ces "semi-martinets" ne peuvent plus afficher une qualité aussi élevée qu'auparavant. Mais d'autres types de TS sont devenus visibles. J'ai déjà mis quelques uns des nouveaux systèmes sur mon cent...
Attendez les bénéfices !
Où ? La ligue est un ensemble de TS dans lequel la plupart des systèmes ne sont pas rentables ! Quel bénéfice ?
Je n'ai toujours pas réussi à organiser vos données, bien que des graphiques séparés par instrument et par type de TS au fil du temps pourraient montrer quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas les faire pour toujours. Bien sûr, c'est un travail, mais il peut s'agir de données généralisées. Il est clair qu'il y a des lacunes dans les données, mais peut-être)