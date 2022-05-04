League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 285
A qui ?
L'objectif de la ligue TC est de toujours avoir un ensemble de systèmes débogués sur l'historique, avec un certain historique de démonstration.
Cet objectif est rempli, et soutenu par un rapport hebdomadaire.
Que faire d'autre ? Qui ?
Alesha, le but du trading Forex est le profit, où est votre profit ?
Vous ne voyez pas la différence entre "L'objectif de la ligue de football" et "L'objectif des opérations de change" ?
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens avec au moins 50 transactions :
La semaine dernière, j'ai été occupé à sur-optimiser tous les systèmes dont les SL sont supérieures à des fourchettes de 2 jours. Je me demande comment cela va affecter le classement.
Dans le passé, les meilleurs étaient presque toujours des TS avec d'énormes SL, jusqu'à des fourchettes de dix jours. J'ai décidé de mettre fin à cet outrage. Si le test historique montre que la meilleure qualité de trading est le TS, dans lequel le SL est égal, disons, à des fourchettes de cinq jours, nous limitons énergiquement le SL à deux fourchettes et acceptons la diminution de la qualité historique.
D'après mes prévisions, cette méthodologie devrait réduire les scores les plus élevés dans les classements, mais il devrait apparaître des systèmes qui affichent des résultats moyens, mais qui sont beaucoup plus stables que les "arrivistes", qui sont nombreux aujourd'hui.
Cela fait une différence, cela aurait dû être fait plus tôt.
Eh bien, vous n'avez pas suggéré une telle chose..... Je suis en train de me décider...
Nous verrons bien. Déjà à partir des graphiques, nous pouvons voir que la qualité des sommets a diminué, il y a plus de "twitches". Mais, néanmoins, le tableau d'ensemble - jusqu'à présent reste le même, 20% des systèmes présentent des résultats satisfaisants. Voyons comment tout cela se reflète dans la stabilité de leurs performances.
Messieurs - il ya de toute façon tout doit regarder, et non pas le fait que cette approche "aide", je veux dire, que même le "meilleur" pari sur le réel, à de telles pertes seront jeter plus qu'ils gagnent, plus peur de "élémentaire" de mettre de l'argent sérieux ... et même si vous n'arrivez pas à faire fonctionner les petits... :-) pratique - tout se verra ! !!
Oui, c'est vrai, tout d'abord j'ai sur-optimisé le TS avec de grandes SL.
Pour l'instant, tous les CT qui sont "dans le plus" - ont une SL maximale de 1,9 plage de jours.
Parmi les "TC moins", il y en a encore beaucoup qui ont une SL maximale de 3 jours. (Tous ceux qui ont un SL plus grand sont déjà sur-optimisés.) Progressivement, ils seront tous sur-optimisés avec un SL plus petit.
Voyons si cela donne des résultats...
