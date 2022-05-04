League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 284

Vladimir Baskakov:
Pitié

Sortez d'ici, j'ai promis à Georges de me comporter normalement.

Il y a l'homme qui t'a cru, Zhora :
 

Cher Vladimir, mettez à profit vos connaissances coûteuses ici.

La voiture arrive, je vais faire le tour de l'État, j'aimerais m'arrêter et vous voir.

 

Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Top 20 par solde :

Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :

Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :

Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :

Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:

Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :

Fast235:

Vous n'y arriverez pas Aliocha, je vis à König :)
 
C'est le premier endroit où je veux m'installer, il y a un bon député là-bas et ce sera l'endroit le plus intéressant de la rf.

Quel député :) vous êtes hors de votre esprit ;)
 

Georgiy Merts:

Et alors ? Donc, vous avez publié et ensuite, que faites-vous ?
 
A qui ?

L'objectif de la ligue TC est de toujours avoir un ensemble de systèmes débogués sur l'historique, avec un certain historique de démonstration.

Cet objectif est rempli, et soutenu par un rapport hebdomadaire.

Que faire d'autre ? Qui ?

