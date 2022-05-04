League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 284
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pitié
Sortez d'ici, j'ai promis à Georges de me comporter normalement.
Cher Vladimir, mettez à profit vos connaissances coûteuses ici.
La voiture arrive, je vais faire le tour de l'État, j'aimerais m'arrêter et vous voir.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Cher Vladimir, mettez à profit vos connaissances coûteuses ici.
La voiture arrive, je vais faire le tour de l'État, j'aimerais m'arrêter et vous voir.
Tu n'y arriveras pas, Aliocha, je vis à Koenig :)
C'est le premier endroit où je veux m'installer, il y a un bon député là-bas et ce sera l'endroit le plus intéressant de la rf.
C'est le premier endroit où je veux m'installer, il y a un bon député là-bas et ce sera l'endroit le plus intéressant de la rf.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Et ? Vous avez publié et ensuite, que faites-vous ?
A qui ?
L'objectif de la ligue TC est de toujours avoir un ensemble de systèmes débogués sur l'historique, avec un certain historique de démonstration.
Cet objectif est rempli, et soutenu par un rapport hebdomadaire.
Que faire d'autre ? Qui ?