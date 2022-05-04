League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 141
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cela en dit long sur la valeur que vous accordez à votre temps en tant qu'expert. :D
Vous préférez passer un an tout seul pour économiser 30 centimes par jour plutôt que d'en jeter cent et de tout faire en une journée. :DD Et si l'idée fonctionne - elle rapportera probablement des milliers de dollars chaque jour. L'investissement n'en vaut-il pas la peine ?
Je ne pense pas qu'un commerçant qui ne peut pas gagner cent dollars pour lancer un nouveau projet aurait pu proposer quelque chose de valable.
Pour te paraphraser, George, "le montant des fonds propres investis dans une idée est une indication de ce que le fournisseur de l'idée lui-même en pense". DD
Et cela vient de quelqu'un qui non seulement ne comprend pas l'optimiseur, mais qui n'a même pas réussi à y mettre l'expert suggéré.
1. j'économise bien plus que 30 cents par jour.
2. J'ai longtemps été pas "creuser" - tous les "en main", exécuter les scripts et mis à ré-optimiser les systèmes qui ont montré le "coup d'essai" - chaque jour ne nécessite pas plus de 15 minutes de temps.
3. J'AI 672 systèmes testés sur une période d'au moins deux ans, dont certains ont également une longue histoire de fonctionnement sur des démos. Essayez d'avoir ça "pour cent" - et je verrai comment vous vous en sortez.
L'idée de la Ligue TC - je ne l'ai pas eue tout de suite. Et je peux voir maintenant que c'est absolument la bonne idée. Les six cents CT et plus qui n'ont pas montré un "coup d'essai" - constamment dans l'état actuel testé, et ne nécessitent ni temps, ni calcul, ni ressources financières. Seuls 5 à 15 CT présentant un comportement inadmissible ont besoin deressources informatiques quotidiennement. Et cela dure depuis un an. Si j'effectuais des tests dans le nuage chaque fois que je voulais voir comment 672 systèmes se comportent, je dépenserais beaucoup plus d'argent.
Tout votre raisonnement est basé sur le fait que vous - ne vous êtes pas sérieusement engagé dans l'optimisation d'un grand nombre de CT. Alors, essayez d'abord de le faire - du moins, avec le conseiller expert que je vous ai donné, optimisez-le (et pas seulement exécutez-le) sur 64 paires ! Et voyez combien de temps cela vous prend dans le nuage. Je suis sûr que vous n'arriverez même pas à une centaine en une journée, il n'y a que 24 heures dans une journée et vous avez 64 paires. 20 minutes pour optimiser même dans le nuage - vous n'y arriverez probablement pas. Et ce n'est qu'un TS ! Et j'en ai 24 (bien que les paires soient plus petites - seulement 28).
Et il me semble qu'un trader qui ne peut pas faire et allouer une centaine de dollars pour un nouveau projet - pourrait difficilement proposer quelque chose de sensé.
Pour te paraphraser, George - "le montant des fonds propres investis dans une idée - te dit ce que le fournisseur de l'idée lui-même en pense". DD
Oui, c'est là que je suis d'accord. Pour ce qui est d'inventer de nouveaux projets grandioses qui rapportent des milliers de dollars, je suis, en effet, très triste. Et c'est vrai, puisque je ne m'investis pas beaucoup dans mon idée, je me rends compte qu'elle peut être un "flop".
Avec la vieillesse, hélas, les cerveaux commencent à bouger plus difficilement, l'énergie est moindre, et la santé fait très souvent obstacle au travail...
Eh bien... Ce que j'ai est ce que j'ai... Pour moi, une centaine de dollars n'est pas un montant prohibitif, mais le payer pour un nuage, étant donné que l'ordre de sélection des TC pour le travail de "combat" - je pense que c'est prématuré. (Décryptage pour vous de ce que je pense exactement sans mettre beaucoup d'argent dans l'idée)
Et cela vient de quelqu'un qui non seulement ne comprend pas l'optimiseur, mais qui n'a même pas réussi à y mettre l'expert suggéré.
1. j'économise bien plus que 30 cents par jour.
2. J'ai longtemps été pas "creuser" - tous les "en main", exécuter les scripts et mis à ré-optimiser les systèmes qui ont montré le "coup d'essai" - chaque jour ne nécessite pas plus de 15 minutes de temps.
3. J'AI 672 systèmes testés sur une période d'au moins deux ans, dont certains ont également un historique de fonctionnement sur des démos. Essayez d'avoir ça "pour cent" - et je verrai comment vous vous en sortez.
L'idée de la Ligue TC - je ne l'ai pas eue tout de suite. Et je peux voir maintenant que c'est absolument la bonne idée. Les six cents CT et plus qui n'ont pas montré un "coup d'essai" - constamment dans l'état actuel testé, et ne nécessitent ni temps, ni calcul, ni ressources financières. Seuls 5 à 15 CT présentant un comportement inadmissible ont besoin deressources informatiques quotidiennement. Et cela dure depuis un an. Si j'effectuais des tests dans le nuage chaque fois que je voulais voir comment se comportent 672 systèmes, je dépenserais beaucoup plus d'argent.
Tout votre raisonnement est basé sur le fait que vous ne vous êtes pas du tout engagé sérieusement dans l'optimisation d'un grand nombre de CTs. Alors, essayez d'abord de le faire - du moins, avec le conseiller expert que je vous ai donné, optimisez-le (et pas seulement exécutez-le) sur 64 paires ! Et voyez combien de temps cela vous prend dans le nuage. Je suis sûr que vous n'arriverez même pas à une centaine en une journée, il n'y a que 24 heures dans une journée et vous avez 64 paires. 20 minutes pour optimiser même dans le nuage - vous n'y arriverez probablement pas. Et ce n'est qu'un TS ! Et j'en ai 24 (bien que les paires soient plus petites - seulement 28).
Selon ce que vous entendez par "ajustement", les graphiques montrent que les CT LIGI, après avoir optimisé les valeurs des paramètres utilisés (en les actualisant), peuvent (et doivent) vivre assez bien pendant un certain temps. La recherche sur le forum ne fonctionne pas, alors voyez. Robert Pardo "Développement, optimisation et test de systèmes de trading".
D'ailleurs, on dit qu'optimum = adapté à l'histoire. Donc votre soi-disant sur-optimisation est la même chose. Vous le comprenez vous-même, vous n'avez donc pas besoin d'un testeur pour que l'idée n'éclate pas. Mais vous pouvez réoptimiser pour les années, les arguments, etc. Ce ne sera pas ennuyeux.
"Quelle est la réponse pour les clowns...
aux clowns qui "crient", quelle est la réponse...
Messieurs, juste par curiosité. Est-ce que tout ça c'est pour le profit ? Ce qui est normal dans cet environnement. Ou faites-vous simplement de la recherche, comme le développement de la fusion à froid, ou comme Henning - faire bouillir de l'urine, pour essayer d'en tirer de l'or ? xD
Je ne comprends pas la question.
Le but de la Ligue TS est énoncé plus d'une fois. "Avoir un ensemble de TS simples, déjà testés sur l'historique, et qui ont montré de bonnes transactions sur la démo pendant un certain temps".
Il - est entièrement satisfait. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cette "pisse" ?
J'ai déjà donné une analogie - une pépinière avec des jeunes plants. Vous pouvez essayer de faire pousser des arbres fruitiers à partir de graines. Vous pouvez aussi vous rendre dans une pépinière et obtenir immédiatement un plant qui vous plaît. Vous n'obtiendrez pas de pommes tout de suite et, en fait, c'est à vous qu'il revient d'obtenir le meilleur arbre à partir de graines et de semis. Mais faire pousser le meilleur arbre à partir de graines et de semis sont des tâches très différentes.
Il en va de même pour la Ligue. La Ligue n'est pas le Graal, je l'ai dit cent fois. La Ligue est un outil. Considérez-le comme une sorte d'"indicateur global de CT". Tout. Indicateur. Et il est tout aussi utile que la MA ou l'ATR.
Personnellement, j'utilise les résultats de la Ligue et j'en suis satisfait. Le reste d'entre vous - comme vous le souhaitez. Je répète - pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit - je vais générer des redcodes illimités pour tout TS désiré.
Messieurs, juste par curiosité. Toute cette entreprise a-t-elle un but lucratif ? Ce qui est normal dans cet environnement. Ou faites-vous simplement de la recherche, comme développer la fusion à froid, ou comme Henning - faire bouillir de l'urine pour essayer d'en tirer de l'or ? xD