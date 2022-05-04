League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 267
n'est pas effrayant, il est stupide de le mettre sur la base de la recherche publique. Mais c'est une bonne aide à la décision. Et le travail dans la bonne direction.
Eh bien non - la recherche peut aussi être publique - et elle ne sera ni effrayante ni stupide. Il y a ceux-là.
Pas à la bourse. Et là où est l'argent, il n'y en a pas, et il ne peut y en avoir. Il s'agit plutôt (si l'argent est là) de relations publiques, de publicité, d'altruisme. Formation gratuite utile à 80 %, et pour les 20 % qui ne la montrent pas payante)
Un travail normal et compréhensible avec des résultats compréhensibles. Peut-être pas pour tout le monde, mais cela n'enlève rien à son utilité.
Roman Shiredchenko:
Oui, Georgy - mal exprimé - pas sur LIGA, mais sur les robots "optimaux" de LIGA - de l'argent sérieux à parier, IMHO - craintif...
Bien sûr, c'est imprudent et stupide. Nous avons besoin de compréhension et de facteurs supplémentaires, de signaux, les vôtres ! Sans cela, le risque n'est pas sage).
Que comprenez-vous exactement de la ligue ?
d'une part les choses évidentes :
1. pour toute période de temps, il existe un TS typique qui donne des bénéfices dans les limites des risques.
2. (inversement)Trawler une prise est plus rentable qu'un trawl.stop :-)
et non évident :
- savoir quel TS dirige maintenant est utile (comme toute connaissance)
- pour chaque instrument, le TS a son propre ensemble unique de paramètres avec lesquels il est rentable. Lorsque le TS commence à "mal tourner", il devrait être temporairement désactivé, au lieu d'être hystérique à propos de l'optimisation.
Exactement.
Je l'ai dit plus d'une fois - la ligue TC n'est qu'un indicateur. Quels systèmes fonctionnent sur quel symbole. Le fait que je ne draine pas mon compte principal - montre déjà qu'il y a une "marge" dans la Ligue.
Ici, je suis sur le point de commencer à réviser les EA pour "trop loin SL". Je suis même maintenant enclin à penser que SL devrait être limité à des plages de deux jours. Tous les EA où le SL est plus élevé seront réoptimisés en tenant compte de cette limite.
- Pour chaque instrument, le TS possède un ensemble unique de paramètres avec lesquels il est rentable. Lorsqu'un instrument commence à "tomber en panne", il doit simplement être éteint temporairement, et non pas faire l'objet d'une optimisation hystérique.
Exactement. Et je ne l'éteins pas, je l'enlève complètement. J'ai toujours plein de systèmes qui fonctionnent tout aussi bien.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :