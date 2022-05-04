League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 304
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mais George a trouvé une solution très radicale : abandonner presque complètement l'arrêt et ramener le terrain à zéro.
Au fait, j'ai raté ce point.
Non, Peter.
Je renonce aux arrêts où l'essence même du TS ne les prévoit pas. Dans les systèmes TP de coup et de suivi. Les arrêts sont placés de telle sorte qu'ils n'interfèrent pas avec l'histoire. Il est clair que s'il y a eu un gros tirage sur l'historique, et le stop sera dans je ne sais où... Mais cela signifie seulement que le système n'est pas adapté au marché, et qu'il ne peut être utilisé avec ou sans stop.
Et dans les systèmes avec arrêts permanents et SL suiveur - les arrêts sont une partie nécessaire du TS, alors comment les abandonner ?
Eh bien... Je suis encouragé par les résultats.
Malgré la baisse générale et le nombre de CT de haute qualité, et malgré la diminution du score moyen de qualité dans les Tops, les systèmes sélectionnés, mis sur le cent et sur le réel - montrent des résultats satisfaisants. Ils n'ont pas de "stars sorties du ciel", ils attrapent régulièrement des arrêts. Toutefois, le résultat global reste un petit bénéfice sur les deux comptes (systèmes différents).
Je regarde deux systèmes intéressants... Les deux ont un ratio de 1:4 entre les transactions gagnantes et les transactions perdantes. Mais, en même temps, le ratio TP-SL moyen (pour la période de travail dans la Ligue) est de 5, et le maximum sur l'historique arrive à 10...
La récente décision de limiter "de force" le SL à la moitié de la fourchette quotidienne (maintenant tous les TC de la Ligue ont un SL plus petit, le maximum - 140% de la fourchette quotidienne), bien que forcée, mais correcte.
Une telle décision fausse l'image des CTs qui ont un gros tirage sur l'historique, comme les "upticks - sixes" dont je me suis toujours méfié. Mais, maintenant, ces TS ont "baissé" dans les classements, et il est devenu beaucoup plus facile de sélectionner les TS à utiliser. C'est une chose de regarder trois douzaines de CT, dont deux douzaines sont ces mêmes "jeunes". Et c'est tout autre chose que de passer en revue cinq ou dix systèmes, qui affichent des résultats plus modestes, mais beaucoup plus stables. Auparavant, ils étaient simplement "perdus parmi les parvenus". Maintenant, ils sont immédiatement visibles.
Et je me penche de plus en plus vers des systèmes avec un rapport TP-SL élevé. Bien qu'ils profitent beaucoup moins souvent que les systèmes plats avec un faible ratio TP-SL et les scalpeurs dont le ratio TP-SL peut même être inférieur à 0,1.
À mon avis, ces systèmes sont plus stables. Si un système "rare" diminue ses caractéristiques, il restera rare tout en restant rentable. Mais si un système de "génération fréquente" diminue ses caractéristiques, il peut facilement se transformer en système de "génération moyenne", voire en système de "génération rare", diminuant ainsi considérablement sa rentabilité.
Et je ne parle pas des centaines de transactions de scalpeurs par jour pour que la société de courtage en tire profit (et je suis avare de cupidité)...
Et je me penche de plus en plus vers des systèmes avec un rapport TP-SL élevé. Bien qu'ils profitent beaucoup moins souvent que les systèmes plats avec un faible ratio TP-SL et les scalpeurs dont le ratio TP-SL peut même être inférieur à 0,1.
À mon avis, ces systèmes sont plus stables. Si un système "rare-breaker" diminue ses caractéristiques, il restera rare-breaker tout en restant rentable. Mais si un système de "génération fréquente" diminue ses caractéristiques, il peut facilement se transformer en système de "génération moyenne", voire en système de "génération rare", diminuant ainsi considérablement sa rentabilité.
Et je ne parle même pas de la façon dont le DC profite des centaines de ventes au détail par jour...
Petya vous l'a dit, mettez un SL et un lot sains, sans cela votre ligue est une fantaisie d'imbécile sur le sujet ...
Non. Je parie sur le même SL que dans la Ligue.
C'est juste que maintenant les "systèmes pop-up" ont disparu du Top, et n'interfèrent pas avec la comparaison... Dans ces systèmes qui sont mis en place, SL avec ou sans restriction est le même. J'avais l'habitude de regarder ces systèmes, et de constater que les "arrivistes" sont beaucoup plus rentables. Maintenant - ils ne se mettent pas en travers du chemin, et ils ne prétendent pas être réglés pour de vrai.
Voici, par exemple, mon cenote :
Non. Je parie sur le même SL que dans la Ligue.
C'est juste que maintenant les "systèmes pop-up" ont disparu du Top, et n'interfèrent pas avec la comparaison... Dans ces systèmes qui sont mis en place, SL avec ou sans restriction est le même. J'avais l'habitude de regarder ces systèmes, et de constater que les "arrivistes" sont beaucoup plus rentables. Maintenant - ils ne se mettent pas en travers du chemin, et ils ne prétendent pas être réglés pour de vrai.
Voici, par exemple, mon cenote :
Il est tout à fait possible d'ouvrir un signal. Le prix d'un abonnement d'un mois à "ma façon" est de 0,08 $.
Ouais, ouvre-le, donne-moi quelque chose de vrai.
Où est-ce que vous mettez ce genre de paiement ? Vous voyez, le capital sur le compte est de 800 cents. Cela signifie que le signal ne coûte pas plus de 8 cents par mois.
Où est-ce que vous mettez ce genre de paiement ? Vous voyez, le capital sur le compte est de 800 cents. Cela signifie que le signal ne coûte pas plus de 8 cents par mois.
Top 20 par solde :
Tableau des cinq meilleurs TS par solde :
Les 20 premiers TS par qualité de commerce :
Graphique des cinq meilleurs TS en termes de qualité de négociation :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :