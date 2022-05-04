League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 298
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Gheorghe, ce n'est pas difficile, regardez dans quel article on a en quelque sorte sauté sur le TS là en quelque sorte pour faire du profit, intninteresting..... il y a des courbes de couleurs différentes en haut et en bas.... comme si tu devais t'accrocher à des robots qui ont des courbes ascendantes.....
Je ne me souviens même pas d'un tel article ! Je ne l'ai certainement pas écrit... Et si c'était quelque part - eh bien, je ne l'ai pas vu...
Sur le graphique le plus bas, y avait-il des robots qui avaient les mêmes paramètres plus tôt sur les graphiques supérieurs ?
Oui. Les paramètres du robot sont fixés après optimisation et restent inchangés jusqu'à ce qu'il soit retiré du marché. S'il y a une magie sur la carte, c'est le même robot partout.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs TS en termes de qualité de négociation :
Meilleur graphique cinq TS pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Meilleur graphique de cinq TS avec au moins 50 transactions :
Eh bien... Comme je m'y attendais, la "gentillesse" de la toupie a sensiblement diminué.
Si auparavant, avant la limitation de SL - dans le top "qualité" la qualité minimale était d'un quart, et même un tiers au-dessus de 100%, maintenant la qualité minimale est de 20% en dessous de l'unité, et la qualité au-dessus de un ont seulement cinq TC. Et les graphiques montrent que les systèmes sont "twitchy", en particulier dans le top "équilibre".
Eh bien... Voyons ce qui se passe ensuite...
Si vous mettez un vrai stop, jusqu'à 50 pips, il n'y aura personne dans le top. Et si le terrain est bon... Bref, tu sais, ta ligue vaut un penny.
J'ai plusieurs TCs en haut avec des arrêts plus petits que ça.
Je ne me soucie pas du prix de ma Ligue, je ne la vends pas et je ne la dirige pas pour vous.