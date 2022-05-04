League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 297
C'est le cas. Il existe un graal sous la forme de méthodes optimales de sélection du TS réel pour le trading sur le compte réel. Nous ne prenons peut-être pas un bénéfice constant avec des pertes, mais nous avons un TILT TOTAL de la courbe des capitaux propres et du solde du compte vers le haut. C'est un graal et plz effectuer des recherches complémentaires selon l'heure de la journée et profiter de tel ou tel TS, c'est intéressant.
Eh bien, je ne discute pas, si vous trouvez la méthode optimale de sélection... Mais je n'en ai pas trouvé. Donc mon choix jusqu'à présent est plus intuitif.
George, il y a une bifurcation simple : soit le fil de discussion est rempli de discussions sur des recherches intéressantes, soit il se transforme en un sac à puces inutile où certaines créatures se sentent à l'aise. C'est vous qui décidez. En principe, pour le plaisir, vous pouvez choisir la deuxième option, mais je m'en tiendrais à la première).
C'est vrai.
Eh bien, je n'ai pas la capacité de faire les recherches, et personne ne veut les faire non plus. Donc c'est un flubbery inutile...
Triste, mais vrai.
Ça me rappelle Kitty et Ostap, quand ils ont comparé le pourcentage de participation de l'autre, Ostap a dit : "Si tu n'es pas intéressé, je peux trouver le trésor de ta tante sans toi". .... :-)
Il n'y a rien en commun.
Contrairement à Ostap - j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Je maintiens le système à jour et c'est tout. Pour développer - vous devez élaborer une méthodologie pour sélectionner les TS. Je n'arrive pas à le faire. Eh bien, c'est là que tout s'arrête.
...
Le fil de discussion "Prédictions 2020", par exemple, est lui-même nul, et donc tout ce qui y est écrit est également nul. Et donc votre fil conducteur, c'est une rafale en premier lieu.
Oui, c'est l'injustice de la vie.
Eh bien, je ne discute pas, si vous trouvez la meilleure méthodologie pour choisir... Mais je n'en ai pas trouvé. Donc mon choix jusqu'à présent est plus intuitif.
Il faut le formaliser, à mon avis. Я
Non, je ne me souviens de rien de tel.
J'avais l'habitude de faire un classement - voir quels systèmes arrivent au sommet, quels systèmes quittent le sommet... Mais j'ai arrêté de garder une trace il y a longtemps.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :