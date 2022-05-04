League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 213
Non.
Pour la liste des TS, le Conseiller Expert lui-même est suffisant, tous les codes sont dedans. Mais pour analyser les bénéfices réalisés, vous devez analyser l'historique des transactions. Vous devez le faire vous-même. Vous pouvez utiliser des analyseurs, le mot de passe d'investissement est disponible, le magicien est disponible - c'est ainsi que l'on calcule le bénéfice.
:((((
Lorsque vous préparez les rapports hebdomadaires, c'est ce que vous faites ?
Les données du tableau Best in Balance sont-elles collectées pour toutes les divisions ou seulement pour les plus élevées ?
Oui, c'est comme ça que je fais. Il y a un script qui parcourt tout l'historique et compte le solde.
Il fonctionne dans toutes les divisions, le script change de compte, et collecte des statistiques partout. A mon avis, les vingt premiers suffisent, il est inutile de connaître la valeur exacte de l'équilibre pour les systèmes qui sont "plats". L'information selon laquelle la qualité de leur commerce est élevée, moyenne ou faible (selon la division) est tout à fait suffisante. Et seule la "crème de la crème" peut être comparée en termes d'équilibre ou de qualité.
J'ai regardé la distribution des dates de sur-optimisation des CT : la plupart des 672 CT ont été sur-optimisées en mai, juin et juillet 2019.
On peut en conclure que la durée de vie moyenne d'un CT est d'environ 2 à 3 mois.
Il y a 204 personnes de longue date (plus anciennes que le 01.05.2019). Parmi ceux-ci, dans la haute division avec une date de construction avant le 01.05.2019 - 16 unités (sur 76).
Nous devons faire la même analyse séparément pour chaque personnage afin de déterminer quels sont les personnages les plus stables et ceux qui le sont moins. Et de la même manière pour les systèmes de négociation.
Taki veut savoir si on peut demander au script de calculer la balance pour tous les sorciers ?
Absolument. Je le posterai dans quelques jours. Nous devons y supprimer le code de connexion aux comptes divisionnaires, afin qu'il ne fonctionne que sur le compte qui est ouvert.
Je ne vois pas l'intérêt d'un tel calcul, mais si vous voulez...
Il génère des fichiers Excel comme ceux que je publie chaque semaine dans les rapports du lundi.
Merci.
Je n'ai peut-être pas bien compris : allez-vous calculer vous-même les soldes de tous les mages, comme je vous l'ai demandé ? Ou allez-vous poster le script ?
Je le ferai, bien sûr. C'est juste qu'il est en train d'écraser toutes les divisions avec un accès direct au maître. Cela doit être supprimé. De plus, je ne m'attendais pas à ce que d'autres l'utilisent - ainsi certains paramètres sont définis par une vague énumération et des coefficients, donc cela devrait être supprimé aussi. Vous générerez vos propres fichiers excel, et vous pourrez compter ce que vous voulez sur n'importe quel compte où travaillent les magiciens de la Ligue TC.
Allez-vous donner les mots de passe des investissements à toutes les divisions ?
Cela vous prendrait-il moins de temps de l'exécuter vous-même une fois ?