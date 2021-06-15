1200 abonnés ! !! - page 79
La passion, si tu fais 1m80, elle t'avale sans s'étouffer. Les enfants, n'allez pas vous promener en Afrique !
C'est un cas de cupidité qui vous consume complètement, sans laisser de trace.
Mais les abonnés retirent-ils ?
Les traders savent que c'est un système qui veut que vous retiriez le plus possible avant de perdre votre compte.
Et les abonnés pensent qu'ils gagneront toujours 100% par mois.
Lisez la section des nouvelles du signal.
et est-ce que tout le monde le lit ?)
Il semble qu'il y ait des échanges sur la M5, mais seulement la nuit quand il n'y a pas de mouvement ou de bruit. Même s'il met un gros stop, il ferme de près. Je vais essayer d'automatiser avec RSI.
Il manque l'ingrédient secret.
Quelles personnes naïves. Tout est prêt. Je pense que tous les abonnés sont du même endroit, c'est-à-dire des clients du même courtier et qu'il y a très probablement eu une sorte de publicité pour l'abonnement...
Voici ce que l'on voit : le premier marché a été ouvert le 20 août, et déjà un mois plus tard (encore moins) quelqu'un écrit une critique.
Les abonnés n'apparaissent pas si vite. Je peux parier que si je montre 3 mois d'affilée au-dessus de 100% de profit, il n'y aura pas un seul abonné, ou au mieux il y en aura quelques-uns.
Je dois ajouter que déjà au tout début du trading, lorsque le solde était de 288 euros, le drawdown maximum sur les fonds atteignait jusqu'à 67%.
mais les abonnés se retirent-ils ?
Le trader sait qu'il s'agit d'un système qui nécessite un retrait plus important avant que le compte ne soit épuisé.
Quant aux abonnés, ils pensent qu'ils gagneront 100% par mois.
Il est indiqué dans la description du signal que vous devez vous retirer et qu'il y aura certainement un prélèvement, après quoi il suffit de tout recharger. Tout le monde est donc au courant.
Il n'est pas nécessaire d'automatiser quoi que ce soit, le nom du signal porte déjà le nom de l'EA qui y opère. Et ça ne coûte pas cher du tout.
C'est plus simple que ça. Ils sont clients d'un seul développeur. Ils sont clients d'un seul développeur. Il y a un groupe là-bas et tout le monde communique, cherche les meilleurs réglages, optimise..... Quelqu'un a pu mieux appliquer les hiboux - les autres se sont inscrits. Et à partir de là, les bénéfices s'annoncent d'eux-mêmes.