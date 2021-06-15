1200 abonnés ! !! - page 78
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Où acheter un tel conseiller ?))))
Je pense que Hamster est dans le domaine public et ne coûte pas grand-chose. ))))
Et qui fera cette "analyse commerciale pure" et selon quels critères ? Là encore, il y aura ceux qui seront mécontents que l'analyse soit erronée et fondée sur de mauvais indicateurs. Un crapaud est un crapaud en Afrique, il trouvera toujours quelqu'un à étrangler).
Un crapaud africain est plus gros que le nôtre))))
Le crapaud africain est plus gros que le nôtre))))
)))))) pour sûr )
Les crapauds africains sont plus gros que les nôtres))))
C'est le genre de crapaud qui étouffe ceux qui ont des abonnés mais pensent que leur signal est mauvais, alors qu'ils pensent que leur signal est excellent, mais qu'ils n'ont pas d'abonnés.
Denouveaux fils de discussion constants sur le forum pour attirer l'attention sur eux, critiquer les calculs de notation, mais en vain.
Les crapauds africains sont plus gros que les nôtres))))
Quel monstre à tous )))))
Quel monstre )))))
Maintenant, vous ne comparerez probablement pas nos crapauds aux crapauds africains).
Les crapauds africains sont plus gros que les nôtres))))
La passion, si tu fais 1m50, elle t'avale et ne t'étouffe pas. Les enfants, n'allez pas vous promener en Afrique !
C'est un beau retrait...
Le trader sait que le système permet de retirer plus d'argent que vous ne le feriez avant de perdre votre compte.
Les abonnés pensent qu'ils vont gagner 100% par mois.
Mais les abonnés se retirent-ils ?
Le trader sait que c'est un système qui permet de retirer plus d'argent jusqu'à ce que le compte soit épuisé.
qu'ils ne retirent pas plus que ce qu'ils devraient retirer avant de fermer leur compte.
Si la source de revenus est aux abonnés, il est inutile de retirer de l'argent (pièces) du compte. Qui se soucie de savoir combien il y a.
PS/ plus précisément ils le retirent, mais pas pour de l'argent :-) l'argent du signal est retiré pour obtenir le solde plus ou moins un kilomètre au solde des nouveaux abonnés potentiels et dessiner une courbe vers le haut. pendant longtemps les gens s'abonnent à des signaux avec des soldes courants comparables. La foule ne se soucie pas du reste - le signal augmente, l'argent est comparable, et tous les autres indicateurs se détraquent.
Si la source de revenus est aux abonnés, il est inutile de retirer de l'argent (pièces) du compte. Quelle différence cela fait-il de savoir combien il y en a ?
PS/ plus précisément, ils retirent, mais pas pour l'amour de l'argent :-) l'argent du signal est retiré pour obtenir le reste plus ou moins kilométrique dans les soldes des nouveaux abonnés potentiels et ainsi tirer la courbe vers le haut. Pendant longtemps, les gens s'abonnent à des signaux avec des soldes actuels comparables. La foule ne se soucie pas du reste - le signal augmente, l'argent est comparable, et tous les autres indicateurs se détraquent.