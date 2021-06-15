1200 abonnés ! !! - page 76
Je ne les ai pas sur mes signaux, je ne veux pas qu'ils soient échangés en cents par jour.
Je ne semble pas l'avoir remarqué. Je regarde surtout mt5. Puisque vous dites qu'il y en a un, cela signifie que mt4 n'est pas bien développé non plus. Le pire pour les abonnés.
Largué. Le fait que l'auteur ait immédiatement ouvert un nouveau compte, que 30 personnes s'y soient inscrites et qu'il ait immédiatement tiré la chasse d'eau à nouveau est épique !
Cela montre à nouveau la stupidité et la cupidité de l'homme... Et aussi leur paresse.
Je pense que nous devrions "plaindre" les "pauvres" abonnés qui courent après l'argent rapide (pour les gratuités).
Si l'auteur du signal a fait une fuite et a perdu l'argent des abonnés - l'auteur ne devrait pas porter de responsabilité.
Lorsque les gens décident à qui s'abonner - ils peuvent évaluer les perspectives du signal. Ils se rendent même compte que cela ne durera pas longtemps avec de nombreux signaux et prennent quand même ce risque.
Une autre chose est que les auteurs de signaux eux-mêmes se comportent de manière très irresponsable. Eh bien, c'est du domaine du "pain de quelqu'un d'autre". Et Petros a raison de dire qu'il ne faut pas "compter" l'argent des autres.
Il y a de très bons signaux dans ce service, mais ils restent inaperçus. En effet, de bonnes statistiques sont plus importantes pour les abonnés. Peu de signaux seront filtrés. Ils (les abonnés) utilisent généralement Growth et Breakeven lorsqu'ils les recherchent. Ils ne se soucient pas des autres indicateurs.
Je ne suis pas non plus satisfait de l'algorithme de notation. Je suis notamment corrompu par l'indicateur de "fiabilité". C'est comme le niveau de puissance dans l'"escalier" d'un téléphone... Il y a des signaux qui sont en fait plus sûrs que d'autres, mais leur "escalier" est rouge. Mais un signal minable qui n'est pas sûr est soudainement vert. Ce n'est pas juste. Et en général, il y a beaucoup d'injustice dans le calcul de la cote du signal. Cependant, j'ai cessé d'y prêter attention, car quiconque cherche un bon signal le trouvera. Le classement est destiné aux nouveaux utilisateurs enregistrés du portail.
Peut-être que la seule chose qui me dérange plus que tout est le manque de possibilité pour l'auteur du signal de fixer un prix inférieur à 30 $. Même quand c'était 20$ minimum, c'était un prix assez élevé si vous regardez certains signaux. Il s'avère ici que tant les auteurs que les abonnés sont privés de la possibilité d'équilibrer cet aspect de l'interaction.
Vous pouvez simplement dire :" Letrading sur le Forex est très risqué !" - et cela devrait suffire...
... J'introduirais également une fonction de "remboursement de l'abonnement", si le compte présente un drawdown critique ... disons 85% ...
Je le punirais d'une manière ou d'une autre (en le faisant baisser, peut-être)...
Taras, qu'est-ce que tu "frottes" à la justice alors que toi-même, au moment de l'effondrement de ton compte en cents, tu n'as pas supprimé ton signal de perte ... ?
Je vous ai également observé, et j'ai vu comment, étant un "plombier", vous n'avez pas supprimé le signal.
Des centaines, voire des milliers d'abonnés auraient pu récupérer leur argent pour l'abonnement du mois dernier si vous aviez supprimé le signal...
Et vous l'avez gardé - en attendant que l'argent de tous les abonnés soit "dégelé"...
Ne parlez donc pas de justice et de ce qu'il serait préférable de changer dans le Service.
Tu ferais mieux de te changer toi-même avant de changer quoi que ce soit d'autre...
Toi, Taras, tu es aussi un homme sans scrupules...
J'aurais honte d'aller sur un forum et de parler intelligemment après un tel fiasco.
Et tu n'es même pas gêné...
La même chose peut être dite pour n'importe quel TS. Il y a de très bons scalpeurs dans Signals. Mais cela vaut la peine de faire un mouvement, comme ce fut le cas avec le franc, et ils vont se vendre.
Le cygne noir agit sans discernement. La baisse de 45 % est due au BREXIT. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une systématique, mais d'une force majeure. Le bénéfice est systématique, l'auteur est donc très bon. S'il y parvient par la moyenne, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. L'approche "le calcul de la moyenne est un moyen de perdre, donc je ne le ferai pas" est similaire à "le commerce est un jeu avec un solde négatif, donc je ne le ferai pas". De nombreuses idées sont en fait rejetées parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment les "cuisiner". Par exemple, je n'ai pas essayé de calculer la moyenne. Ça n'aurait probablement pas marché, mais tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne pourrez pas en être sûr.
"Je n'y crois pas" est déjà un sketch sur le service lui-même.
Existe-t-il une telle strate quelque part dans le code source ? Pas bête, Ilan.
Si les semaines sont dans un appartement, ou au moins les jours, alors le calcul de la moyenne est très efficace. Lorsqu'il n'y a pas de gros achats ou ventes de devises de la part de la BCE. Je veux dire EURUSD.
la stabilité d'abord
L'expérience montre que peu de gens sont intéressés par la stabilité. Tout le monde est intéressé par le profit
C'est bon de savoir que le trône de fer a trouvé un nouveau propriétaire après que Taras
Le record de 3 000 abonnés n'a pas encore été battu.
Il est intéressant que ce signal (de la famille du hamster) au contraire - dans le plus lointain ... de l'évaluation, bien que par toutes les lois devrait siéger
Mon Dieu, vous imaginez l'argent ! Mille deux cents fois trente, ça fait trente-six mille dollars ! Multiplié par soixante et deux millions cent soixante mille roubles ! Un mois ? C'est le résultat d'une vie. Les revenus passifs sont au top. Un objectif à atteindre. Un rêve de dernier recours après suffisamment de gains actifs.
Une chose que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas plus d'abonnés ? Parce qu'il y a des millions de commerçants.
Pensées à voix haute
Ne remuez pas le couteau dans la plaie)))
Il est réconfortant de savoir que le trône de fer a trouvé un nouveau propriétaire après Taras.
Le record de 3000 abonnés n'a pas encore été battu.
Il est intéressant de noter que ce signal (de la famille des hamsters) se trouve au contraire dans la zone la plus éloignée ... de l'évaluation, bien que par toutes les lois devrait siéger
Belle façon de faire sortir l'argent...