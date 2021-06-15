1200 abonnés ! !! - page 72
Ce n'est pas la question.
Je comprends ce que vous voulez dire. Encore une fois, les stratégies peuvent être différentes, il y a des TS qui décrivent le marché de manière incomplète et d'autres qui sont complètes et précises. Exactement, cela signifie qu'ils peuvent retracer la gestation, la vie et la mort d'une tendance. TS, qui sont précises, ont un ratio de transactions rentables/perteuses d'environ 50/50. Et il n'y a pas de chaos.
Apparemment, les stratégies que vous utilisez ne sont pas précises, c'est pourquoi vous avez une telle opinion sur la nature chaotique des transactions positives et perdantes. C'est dans les TS que l'on trace le rebond ... Par exemple dans le TS "Principe de base" tout est plus ou moins visible, ce TS trace les Tendances
La stratégie exacte implique un graal, ou un encerclement à l'incrément zéro (lorsque la volatilité des prix est légèrement supérieure au spread, ce qui n'est pas le cas).
La validité des signaux est plus de 50 fois supérieure à celle des signaux d'autres systèmes de trading. De plus, la crédibilité des signaux est de 50/50, vous pouvez aller plus haut 70 à 30 environ, mais c'est physiquement difficile. Si on utilise des timeframes différents (plus petits), la tendance sera toujours là, mais leur durée sera beaucoup plus courte... Si on veut regagner du terrain, il faut attendre que la tendance reparte après le flat, mais cela demande du temps. Et vous devez utiliser la méthode Martingale pour regagner et faire un profit... Le risque d'effondrement augmente, mais vous aurez presque toujours une chance de faire un bénéfice. Comme on dit en "tout temps".
Mais il y aura presque toujours une possibilité de faire des bénéfices. Comme on dit en "tout temps".
Et le marché aura toujours une chance de prendre le bénéfice d'un trader).
Tout de même, je pense qu'il y a un lien entre le flat relatif de 2 ans et le succès de certains signaux "à longue durée de vie"...
Juste une moyenne d'un an ou deux chacun
J'ai suivi un grand trader australien qui avait disparu quelque part.
Au dernier moment, il a eu un drawdown de 85%.
500 souscripteurs étaient assis sur un drawdown de zéro, pour un total d'un million et demi de dollars. Et d'accord, Soros aurait fait s'effondrer le marché à plusieurs reprises, mais il s'agit d'une simple moyenne. Les gens sont bizarres.
La moyenne la plus simple n'est pas la bonne. Le calcul de la moyenne peut être un simple calcul de la moyenne ou un calcul de la moyenne intelligente, qui sont deux énormes différences.
1300 abonnés, j'espère que vous n'avez pas fourni tout votre dépôt.
Dans la poursuite de l'intérêt.
Au revoir, le haut.