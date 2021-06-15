1200 abonnés ! !! - page 72

Ivan Butko:
Ce n'est pas la question.

Une stratégie a des règles. Les règles impliquent la rigueur. Le prix évolue de manière chaotique et la stratégie ne sera donc pas stable a priori. C'est-à-dire qu'il aura des transactions chaotiquement positives et déficitaires. Et ce caractère aléatoire a une période allant de zéro à l'infini. Traduit dans le langage du trader - des minutes aux mois, du court terme au long terme. La distribution ne sera pas uniforme, de sorte que parfois, à court terme, vous pouvez perdre de l'argent, et à moyen terme, vous atteindrez l'équilibre, et à long terme, vous gagnerez ou perdrez progressivement de l'argent. Et pour le justifier (à vous-même), vous devez inventer des histoires convaincantes selon lesquelles le marché a changé, le teneur de marché a compris la stratégie ou le marché est fluctuant.


Je comprends ce que vous voulez dire. Encore une fois, les stratégies peuvent être différentes, il y a des TS qui décrivent le marché de manière incomplète et d'autres qui sont complètes et précises. Exactement, cela signifie qu'ils peuvent retracer la gestation, la vie et la mort d'une tendance. TS, qui sont précises, ont un ratio de transactions rentables/perteuses d'environ 50/50. Et il n'y a pas de chaos.

Apparemment, les stratégies que vous utilisez ne sont pas précises, c'est pourquoi vous avez une telle opinion sur la nature chaotique des transactions positives et perdantes. C'est dans les TS que l'on trace le rebond ... Par exemple dans le TS "Principe de base" tout est plus ou moins visible, ce TS trace les Tendances

 
Sergey Lazarenko:


La stratégie exacte implique un graal, ou un encerclement à croissance zéro (lorsque la volatilité du prix est légèrement supérieure au spread, ce qui n'est pas le cas).

Dans la pratique, nous constatons qu'il n'y a pas de graal. Il y a juste une longue période (jusqu'à un an ou plus) de transactions positives, lorsque les règles conviennent à cette section du marché. Cela ne signifie pas que l'année suivante sera la même.

L'autre aspect est qu'une stratégie précise implique une certaine formalité. C'est-à-dire la capacité d'algorithmer et de gagner la pâte à modeler avec un hibou. Dans la pratique, nous ne voyons que des moyennes, à l'image de nos sommets. Et le scalp.

Ce n'est pas que je n'y crois pas, je sais qu'il existe des stratégies rentables. Mais ils sont basés sur l'expérience, l'intuition, la compétence et l'analyse d'un trader particulier. C'est-à-dire les métiers de la main.

 
Ivan Butko:
La validité des signaux est plus de 50 fois supérieure à celle des signaux d'autres systèmes de trading. De plus, la crédibilité des signaux est de 50/50, vous pouvez aller plus haut 70 à 30 environ, mais c'est physiquement difficile. Si on utilise des timeframes différents (plus petits), la tendance sera toujours là, mais leur durée sera beaucoup plus courte... Si on veut regagner du terrain, il faut attendre que la tendance reparte après le flat, mais cela demande du temps. Et vous devez utiliser la méthode Martingale pour regagner et faire un profit... Le risque d'effondrement augmente, mais vous aurez presque toujours une chance de faire un bénéfice. Comme on dit en "tout temps".

 
Sergey Lazarenko:

Mais il y aura presque toujours une possibilité de faire des bénéfices. Comme on dit en "tout temps".


Et le marché aura toujours une chance de prendre le bénéfice d'un trader).

[Supprimé]  

Tout de même, je pense qu'il y a un lien entre le flat relatif de 2 ans et le succès de certains signaux "à longue durée de vie"...


 
Juste une moyenne d'un an ou deux chacun
 

J'ai suivi un grand trader australien qui avait disparu quelque part.

Au dernier moment, il a eu un drawdown de 85%.

500 souscripteurs étaient assis sur un drawdown de zéro, pour un total d'un million et demi de dollars. Et d'accord, Soros aurait fait s'effondrer le marché à plusieurs reprises, mais il s'agit d'une simple moyenne. Les gens sont bizarres.

 
La moyenne la plus simple n'est pas la bonne. Le calcul de la moyenne peut être un simple calcul de la moyenne ou un calcul de la moyenne intelligente, qui sont deux énormes différences.

[Supprimé]  
...le mauvais dispositif de calcul de la moyenne.
A-plus. C'est très bien dit.
 

1300 abonnés, j'espère que vous n'avez pas fourni tout votre dépôt.
Dans la poursuite de l'intérêt.

Au revoir, le haut.


