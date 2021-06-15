1200 abonnés ! !! - page 221
Les échanges se font en fonction des éruptions sur le luminaire, l'important étant que le luminaire ne se trouve pas dans notre système solaire.
On dirait une insolation, asseyez-vous)))
Ses transactions se sont bien regroupées sur les prix d'ouverture M30 des deux jours précédents. Il est vrai que le commerce d'hier ne correspondait pas à la direction. Mais elle était positive et la mienne l'était aussi dans l'autre sens. Et aujourd'hui, il a manqué une entrée, alors que les prix étaient dans un groupe d'achat.
Ses transactions se regroupent bien sur les prix d'ouverture M30 des deux jours précédents.
Y a-t-il une formule de seuil de rentabilité dans ces graphiques ?))))
Ce sont des clusters.
Et sa formule de calcul du seuil de rentabilité est de 200/2000.
Je n'ai simplement pas rencontré de MM de 20/200 qui dure exactement quelques années. Et son backtest et son forward sont les mêmes. Cool pour les abonnés, bien sûr, mais curieux. D'ailleurs, l'auteur lui-même affirme souvent que ce taux de victoire n'est pas éternel.
C'est comme un réseau neuronal qui doit être réentraîné sur une nouvelle histoire. Le clustering doit également être ré-entraîné.