1200 abonnés ! !! - page 221

Le commerce dépend des éruptions sur le luminaire, l'important étant que le luminaire ne se trouve pas dans notre système solaire.
 
Grozir:
On dirait une insolation, asseyez-vous)))

 
Ivan Butko:

Continuez à vous accroupir, c'est un bon "KU" :-)
 
Si le sommet avait baissé le prix à 30 $, plus d'abonnés auraient accouru. Mais apparemment pas intéressé
 
Un vendeur plutôt généreux. Pour une transaction, il rembourse le prix de l'abonnement, et les transactions par mois sont inférieures à une douzaine.
 

Ses transactions se sont bien regroupées sur les prix d'ouverture M30 des deux jours précédents. Il est vrai que le commerce d'hier ne correspondait pas à la direction. Mais elle était positive et la mienne l'était aussi dans l'autre sens. Et aujourd'hui, il a manqué une entrée, alors que les prix étaient dans un groupe d'achat.


Vladimir Tkach:

Y a-t-il une formule de seuil de rentabilité dans ces graphiques ?))))

 
Ivan Butko:

Ce sont des clusters.

Et sa formule de calcul du seuil de rentabilité est de 200/2000.

 
Vladimir Tkach:

Je n'ai simplement pas rencontré de MM de 20/200 qui dure exactement quelques années. Et son backtest et son forward sont les mêmes. Cool pour les abonnés, bien sûr, mais curieux. D'ailleurs, l'auteur lui-même affirme souvent que ce taux de victoire n'est pas éternel.

 
Ivan Butko:

C'est comme un réseau neuronal qui doit être réentraîné sur une nouvelle histoire. Le clustering doit également être ré-entraîné.

