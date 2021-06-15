1200 abonnés ! !! - page 212
Maintenant, un autre professionnel a émergé. Ce n'est pas la première année qu'il est branché avec une histoire cool au début du mois, et qu'il reste ensuite assis là comme une souris avec une ligne droite, rassemblant des abonnés indignés : "c'est quoi le problème, aye-aye-aye, quand est-ce que le commerce va commencer, les abonnements sont si chers". Puis dans une tentative de marchandage - eh, bien, je ne vais pas entrer dans les choses tristes. Mieux encore, voici quelques photos amusantes.
2018
2019
Et maintenant.
S'il existe une telle opportunité de se percher sur des hamsters, il y aura rapidement des hommes d'affaires qui saisiront l'occasion.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Bibliothèques : OnTesterCustom
fxsaber, 2020.03.15 22:59
Ce n'est pas un effondrement des indices ou du pétrole, c'est le marché des devises. C'est pourquoi c'est beaucoup plus intéressant.
Voici quelques captures d'écran de différents comptes. Beaucoup de bons robots scalpeurs ont été éliminés.
Bush est vraiment en train de perdre les pédales. Qui sait, quel est le ts ?
On dirait que l'équité est une grille.
4% par mois, c'est un échec ?
On dirait que le signal a été "cuit" pendant un an avant d'être ajouté.
mon profit par mois était de 40% avant de l'ajouter aux signaux, après l'avoir ajouté 4%.
Les hirondelles muent en moyenne lorsqu'elles atteignent un bénéfice de 100%. Peut-être que 2 ans vivront.
Les gains sont importants dans l'ensemble
