Maintenant, un autre professionnel a émergé. Ce n'est pas la première année qu'il est branché avec une histoire cool au début du mois, et qu'il reste ensuite assis là comme une souris avec une ligne droite, rassemblant des abonnés indignés : "c'est quoi le problème, aye-aye-aye, quand est-ce que le commerce va commencer, les abonnements sont si chers". Puis dans une tentative de marchandage - eh, bien, je ne vais pas entrer dans les choses tristes. Mieux encore, voici quelques photos amusantes.


2018


2019


Et maintenant.


 
S'il existe une telle opportunité de se percher sur des hamsters, il y aura rapidement des hommes d'affaires qui saisiront l'occasion.

 
Uladzimir Izerski:

Au fil du temps, cela devient plus difficile à mesure que les abonnés deviennent plus expérimentés. Dans la première image (2018), il y avait 172 abonnés en un mois. Maintenant c'est 26 en 10 jours, et c'est probablement parce que le bushmill, superhiretuner a montré un moins en mars. Pourtant, le taux d'afflux vers les faux signaux n'est plus le même.
 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Bibliothèques : OnTesterCustom

fxsaber, 2020.03.15 22:59

J'ai observé dans mes moniteurs de compte le même schéma de vidage de compte qui se répète souvent.

Ce n'est pas un effondrement des indices ou du pétrole, c'est le marché des devises. C'est pourquoi c'est beaucoup plus intéressant.

Voici quelques captures d'écran de différents comptes. Beaucoup de bons robots scalpeurs ont été éliminés.


Cygne noir pour 10 chiffres en 40 minutes. Ceux qui ont perdu ou gagné de l'argent avec ce produit ne sont absolument pas à blâmer. C'est un accident. Il est tout simplement incorrect de condamner ceux qui ont perdu ou de faire l'éloge de ceux qui ont profité de ce mouvement.
 
L'Anglais était une fuite. Et il est parti d'un pas vif
Bush est vraiment en train de perdre les pédales. Qui sait, quel est le ts ?
 
On dirait que l'équité est une grille.

4% par mois, c'est un échec ?

On dirait que le signal a été "cuit" pendant un an avant d'être ajouté.

mon profit par mois était de 40% avant de l'ajouter aux signaux, après l'avoir ajouté 4%.

Les hirondelles muent en moyenne lorsqu'elles atteignent un bénéfice de 100%. Peut-être que 2 ans vivront.

Le gain est important dans l'ensemble.
 
Inscrivez-vous et gagnez de l'argent))







Je ne suis pas abonné et je n'en ai pas l'intention, je regarde juste de temps en temps la tonte des moutons, pour moi.
