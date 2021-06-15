1200 abonnés ! !! - page 219
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tout d'abord, allez dans la section "Vendeur" du menu et vérifiez votre identité. Une fois que vous êtes vérifié en tant que vendeur, les fonctions du fournisseur de signaux seront à votre disposition. Vous pouvez rejoindre le suivi tel qu'il est. Merci.
Merci Vitaly, j'ai envoyé mes documents pour être vérifiés, j'attends la procédure de vérification.
Merci Vitaly, j'ai envoyé mes documents pour vérification et j'attends que la procédure de vérification soit terminée.
Seul le prix minimum est de 30 $, dont 20 % sont prélevés à titre de commission.
Un autre hamster est apparu dans les signaux et le marché (en haut). Pips (tp 100/ sl 1000) en Asie, ouverture à exactement 2:00. De temps en temps, il passe.
Il existe une option de session à Londres, maistp 200/ sl 2000.
Est-ce que ça va durer longtemps ?
N'oublions pas les portefeuilles NoLimit.
vous pouvez voir que le signal a été "cuit".
204 personnes ont perdu leur argent. les methaquotes s'en moquent, ils ne font rien pour y remédier.
vous pouvez voir que le signal a été "cuit".
204 personnes ont perdu leur argent. les methaquotes s'en moquent, ils ne font rien pour y remédier.
Et je vois qu'il a vu ses gains réduits de mars à mai. Mais vous continuez à parler de conspirations, bien sûr.
Oui, il est écrit "le style de négociation a changé".
Mais cette information ne dit rien aux abonnés. Ils pensent que le trader a simplement changé son style de trading, c'est tout.
Une inscription mal choisie.
Et la plupart des clients ne savent pas que les signaux peuvent "cuisiner".
Et je vois qu'il a été privé de croissance de mars à mai. Mais vous continuez à parler de conspirations, bien sûr.
Ce n'est pas vraiment une conspiration, c'est autre chose. Eh bien, pensez-y.
Dépôt de 10 $.
Le 17 mars, il ouvre 5 ordres de 0,01 lot chacun. Il fixe tp=20 points et sl=100 points. Cependant, il est clair que l'arrêt sera mis en œuvre dans 18-19 points. C'est le risque de la coupe totale, comme on dit, mais j'ai eu de la chance.
Maintenant on a 20$ de dépo et 100% de gain.
En quelques minutes 3 ordres de 0.03 lot chacun. Pari tp=20 pips et sl=100 pips. Cependant, le stop out interviendra dans les 21-23 points.
Pourquoi le lot est-il de 0,09 et non de 0,10 ? Parce que je sais que 300% seront perdus par le système, donc 280% seront suffisants pour ce mois-ci.
Le 1er avril, ouverture du lot cumulatif de 0,15. Le vrai risque est de tirer le dépôt après 25 points, mais j'ai gagné 20 points et la croissance du mois est de 80%
Le 2 avril, ouvre avec le lot total 0,18. Mon risque réel était de perdre 37 points, mais j'ai gagné 30 points et obtenu un gain mensuel de 220%.
De plus, j'ai des petites transactions avec des lots plus petits pour éviter d'apparaître dans l'historique, seulement ces positions avec le plus grand profit.
Même schéma début mai et début juin, puis suivi.
Il n'y a plus de tels risques "pour l'ensemble de l'escalope", ce qui suggère que le signal a été créé par criblage.
Et il a également de tels signaux sur une base régulière.