1200 abonnés ! !! - page 102
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oooooooh... ça fait mal... comme un petit doigt sur une table de nuit.
Surtout ce type.
Rudolf Singer 2019.02.15 14:38
Que se passe-t-il ici ? ? ????? Je viens de perdre 10 000 USD !!!!!!!!!!! F***
Whoo-hoo... ça fait mal... comme un petit orteil sur une table de nuit.
Surtout ce type.
Eh bien, si vous regardez la description de son propre signal... il savait dans quoi il s'engageait.
Doll l'a suivi, l'a secoué sur le stop et est reparti, classique :) Combien de coudes mordus y aura-t-il si l'euro revient et monte, les stops longistes sont collectés. on peut aussi se retourner.Et vous pouvez toujours redescendre jusqu'au niveau bas de novembre.....
Signal cynique.
Le dernier commentaire du fournisseur était qu'ils n'avaient perdu que 11% et que ce n'était que la première partie de la perte.
Comme, à partir de lundi, ajoutez la deuxième partie et c'est parti. Par exemple, le voyage va être long car vous n'avez dépensé que la première partie et il y a trois autres parties à dépenser.
Le capital d'abonnés est en baisse de 1,6 million.
Je donne cinq étoiles au fournisseur de signaux. C'est une façon si magistrale de faire les choses que ceux qui parlent de leurs pertes peuvent répondre en toute dignité : "C'est leur propre faute".
Ça me rappelle beaucoup un joueur de flûte.
Qui se souvient du signal de Gonchar ? Le signal a commencé à chuter à ce niveau, à 1,12, et il a bêtement vendu de l'euro en se disant : " Je crois en la force du quidam et l'euro reviendra au niveau de 1,05 ".
Maintenant, ce fournisseur, comme un "conseiller automatique", n'achète qu'au même niveau de 1,12 et ignore tous les signaux de vente de l'euro.
Signal cynique.
Le dernier commentaire du fournisseur était qu'ils n'avaient perdu que 11% et que ce n'était que la première partie de la perte.
Comme, à partir de lundi, ajouter la deuxième partie et c'est parti. Par exemple, le voyage va être long car vous n'avez dépensé que la première partie et il y a trois autres parties à dépenser.
Le capital d'abonnés est en baisse de 1,6 million.
Je donne cinq étoiles au fournisseur de signaux. C'est une façon si magistrale de faire les choses, que ceux qui parlent de leurs pertes peuvent répondre en toute dignité : "C'est de leur faute".
Ça me rappelle beaucoup un joueur de flûte.
Qui se souvient du signal de Gonchar ? Le signal a commencé à baisser à ce niveau, à 1,12, et il a carrément vendu de l'euro en disant : " Je crois en la force du dollar, et l'euro reviendra au niveau de 1,05 ".
Maintenant, ce fournisseur, comme un "conseiller automatique", n'achète qu'au même niveau de 1,12 et ignore tous les signaux de vente de l'euro.
Je suis assis ici et je pense... la publicité...
Je suis assis ici et je pense... la publicité...
Je suis en train de le lire aussi, c'est intéressant. Voici la réponse que j'ai le plus appréciée à ce qui s'est passé, traduite automatiquement de l'anglais. Bien vu. C'est sa mise en garde, dans l'annotation du signal.
"Adam Gill 2019.02.15 15:11 (modifié 2019.02.15 15 : 20)
#RUTENEY
Stratégie 1 : Stratégie de gestion du capital"..."® pour une sécurité maximale et une rentabilité à long terme :
1. Divisez votre capital disponible en 4 parties et investissez 1/4 de celui-ci dans ce fonds de signalisation.
2. Gardez une sauvegarde des 3/4 de vos fonds sur un autre compte.
3. Retirez vos bénéfices chaque vendredi après-midi.
4. Après chaque retrait, divisez tout le capital disponible (fonds de réserve + fonds de signal + fonds retirés) en 4 parties et recommencez avec 1/4.
5. Lorsque le stop out* de la marge se produit (et se produira à un moment donné), ne paniquez pas, divisez tout le capital restant (fonds de réserve + fonds de signal) en 4 parties et recommencez avec 1/4.
6. Répétez ce processus et vous serez en profit.
Pourquoi tant de gens se plaignent-ils ? Vous ne perdez que 21% de votre capital !
Les gens disent qu'il n'y a pas de gestion de l'argent ? Vous n'avez pas lu la description du signal... c'est votre problème ! !!
J'ai perdu 21% d'équité, ce n'est pas grand chose, je suis impatient de continuer ce voyage, Eleni devra peut-être faire un nouveau signal car les abonnements ne sont pas autorisés maintenant à cause du DD ?
"