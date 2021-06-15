1200 abonnés ! !! - page 105
Ils nettoient, bien sûr, mais pour le contraire, ils se nettoient eux-mêmes )))).
Où est la logique, + des milliers de pour cent en quelques mois et ils restent tranquillement au sommet ?
Les gens retirent l'argent par camion)).
Oui, je suis jaloux.
Quoi ? Qu'il a déposé une somme et l'a ensuite retirée ?
Une ZIL s'arrête devant la banque, toute sale qu'elle est, la porte est claquée bruyamment, et un homme à tout faire saute de l'arrière, pelle à gratter, et le grattoir lui-même est un peu rouillé. En général, j'ai engagé quelques personnes pour m'aider, on s'est mis d'accord sur 800 roubles, + une bouteille chacun. À la maison, j'ai pris des sacs de pommes de terre, pour ne pas avoir à dépenser de l'argent pour en acheter de nouveaux. Les gars entrent dans la banque, l'un tient le sac et l'autre le remplit à la pelle. "Gris, il y a d'autres sacs dans la cabine, ceux-là ne suffisent pas, apportez-les ici, allez !".
Oui, je pense que c'est comme ça qu'ils suscitent l'intérêt.
Il peut s'agir d'un PAMM, et les dépôts/retraits ne dépendent pas du gestionnaire.
il s'agit d'un PAMM
il s'agit d'un compte en cents, qui a été défini au départ comme un compte réel ordinaire.