1200 abonnés ! !! - page 105

5drakon:

Ils nettoient, bien sûr, mais pour le contraire, ils se nettoient eux-mêmes )))).

Où est la logique, + des milliers de pour cent pendant quelques mois et ils sont assis dans le top
 
Vladimir Baskakov:
m015

Uladzimir Izerski:

Oui, on ne peut que l'envier.
 
Vladimir Baskakov:
Oui, je suis jaloux.


Quoi ? Qu'il a déposé une somme et l'a ensuite retirée ?

Vladislav Andruschenko:


Oui, je pense que c'est comme ça qu'ils suscitent l'intérêt.
 
Uladzimir Izerski:

Une ZIL s'arrête devant la banque, toute sale qu'elle est, la porte est claquée bruyamment, et un homme à tout faire saute de l'arrière, pelle à gratter, et le grattoir lui-même est un peu rouillé. En général, j'ai engagé quelques personnes pour m'aider, on s'est mis d'accord sur 800 roubles, + une bouteille chacun. À la maison, j'ai pris des sacs de pommes de terre, pour ne pas avoir à dépenser de l'argent pour en acheter de nouveaux. Les gars entrent dans la banque, l'un tient le sac et l'autre le remplit à la pelle. "Gris, il y a d'autres sacs dans la cabine, ceux-là ne suffisent pas, apportez-les ici, allez !".


 
Vladimir Baskakov:
Il peut s'agir d'un PAMM, et les dépôts/retraits ne dépendent pas du gestionnaire.

Vladimir Gribachev:

C'est donc ce que pensent les intérêts composés. Il était clair, d'après les indicateurs, qu'il serait complet, c'est étrange de voir où les gens regardent.
 
Uladzimir Izerski:

c'est un PAMM
 
multiplicator:
il s'agit d'un compte en cents, qui a été défini au départ comme un compte réel ordinaire.

