L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 527
C'est une question provocante. Pourquoi avez-vous besoin de savoir qui gagne combien ?)
Dans ce cas, la question n'est pas de savoir combien, mais si la stratégie permet d'obtenir un revenu stable grâce à l'utilisation de NS.
Je regardais le signal de Maksim, par exemple.
Le début est amusant, mais ensuite - out....
Contrôle. 0,5% par jour. NS ici comme assistant, métiers manuels.
Eh bien, ça se réchauffe.
Je teste la machine maintenant, en temps réel. Je le teste maintenant en temps réel.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
J'utilise l'apprentissage automatique dans le trading : Théorie et pratique (le trading et pas seulement)
Yuriy Asaulenko, 2017.11.17 17:32
J'ai ma propre méthodologie de test. Et je ne vais pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout cela à titre d'information seulement.
Au fait, pourquoi faire des tests sur les tiques ? Il est beaucoup plus facile en modélisation d'utiliser le pire scénario pour la prochaine bougie. Le résultat ne s'améliorera alors que sur les ticks réels).
Eh bien, si vous travaillez sur un grand TF, utilisez un TF plus petit pour le développement des événements dans une bougie, et les ticks n'affecteront rien.
Et ici, nous avons un autre accord de test. Comme vous pouvez le constater, il est également rentable.
Le bénéfice est de 21, le bénéfice maximum de 39. Bien sûr, cela ne prouve rien).
Eh bien, voici un autre test en temps réel
Profit - 19, profit maximum - 35.
Il y a déjà 3 affaires d'affilée devant vous. Le 1er est dans l'un des postes précédents.
Et j'en ai fini avec l'émission).
Je suis en train de tester l'automatique pour le moment.
Brûlé le système, Yuri !))))
(Aïe, tant mieux pour vous.) Pour 2 affaires.)) Il y en a un au-dessus.
Il y a les trois) Les entrées/sorties sont deux lignes verticales.
ZS :
Je peux supprimer la photo.
Il est réconfortant de savoir qu'il ne s'agit pas encore d'un système, mais d'un test avec des paramètres modifiés.)) Pour simplifier les tests. Je ne vous montrerai pas l'exécution avec les paramètres réels)).
Oui, je n'ai pas besoin de le faire, laissez-les regarder)).
Très bien, laissez-les. Je n'en ai pas besoin - j'ai tout à moi).
Ils ne l'obtiendront pas de toute façon). Mais je suis ravi - c'est un instantané. Même moi, je n'ai pas de telles photos, seulement un journal.
Comme prix, un autre essai. Seulement pour les initiés).
C'est tout, c'est tout, pas plus))
SZY 22:16 Je suis tenté de tirer la prochaine affaire, et une affaire rentable en plus. La fierté, cependant. Le péché.