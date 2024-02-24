L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 530

Maxim Dmitrievsky:

Supposons que nous ayons une BP plus ou moins stationnaire et que nous ayons sa décomposition en fréquence. Question : qu'est-ce qui est le mieux pour le modèle - 1 caractéristique ou 5, et pourquoi ?


Si vous disposez d'une telle décomposition, qu'elle est correcte et réversible, alors l'augmentation du nombre de caractéristiques du modèle n'est que bénéfique et accroît sa flexibilité, l'essentiel étant que les outils de MO ne fassent pas défaut, d'ailleurs il existe maintenant de nouveaux réseaux neuronaux avancés qui permettent à l'apprentissage profond d'atteindre des vitesses de plusieurs ordres de grandeur.
Ivan Negreshniy:
Bien + les éléments les plus bruyants retirés. Les ns, comment s'appellent-ils ? et le xgboost, ils en font aussi ? )

 


il y a de l'eau qui s'entraîne ..... à "s'en souvenir" et à fuir d'elle-même

 
Il s'agit d'une architecture n-network nouvelle et encore peu connue, sans aucune descente de gradient, tout est aussi primitivement simple que le cerveau du camarade susnommé).
Ivan Negreshniy:
Où dois-je lire ? Je ne peux même pas trouver quelque chose à googler.

voici toutes les options https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/

il n'y a pas beaucoup d'écrits à ce sujet dans le domaine public, mais des recherches sont en cours https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra.

 
Yuriy Asaulenko:
Je suppose que ce sera encore mieux pendant la journée. À en juger par le modèle et les essais préliminaires de débogage. Mais il est trop tôt pour se prononcer, bien sûr.
Comment ça se passe ?
 
Renat Akhtyamov:
Comment ça se passe ?
Le vol est correct. Je vais affiner pour les transactions réelles, mais je n'ai pas encore le temps.
 
Une sorte de description de conte de fées) Bien que, ça peut arriver. La mise en œuvre, semble-t-il, ne sera pas vue dans le domaine public.
ah, bien, il n'y a pas encore de bibliothèques... vous ne pouvez pas les écrire vous-même ;)

