L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 525
En fait, le professeur peut être n'importe qui, pour autant qu'il se tourne vers l'avenir. Même 1 barre est suffisante. Et les entrées seront exactement celles dont j'ai parlé plus tôt. Croyez-moi, il faut les utiliser, mais comment les utiliser ???? est une autre histoire et c'est là que réside le secret du marché.....
Mais vraiment - comment ? Partagez votre secret)
Vraiment.... Vous ne savez pas de quoi vous parlez, c'est pourquoi vous êtes si négatif. NS sait comment résumer les données et cela suffit pour avoir tout nouvel exemple qui n'était pas impliqué dans la formation. Interprétez-le correctement....
Nous sommes passés par la modélisation mathématique dans les années 70.
Nous avons inventé pour nous-mêmes les termes NS ou apprentissage automatique. Eh bien, faites ce miracle, personne ne vous arrête.
Une réponse à tout à la fois sur l'application de NS.
Tous les prédicteurs ne sont rien d'autre que des transformations d'une série temporelle et ne contiennent aucune nouvelle information qui ne se trouve pas dans la série temporelle, par définition. Il suffit donc d'alimenter la série temporelle elle-même à NS et d'ajouter une ou deux couches supplémentaires à NS, et NS (ou tout autre système MO) déterminera lui-même les prédicteurs dont il a besoin ou non, et il les formera lui-même.
Se projeter dans l'avenir - à quoi cela sert-il ? L'ordinateur national peut simplement répondre - conclure l'accord ou non. Dans ce cas, les tâches des SN sont considérablement simplifiées.
Apprendre avec un professeur. Il faut d'abord créer un enseignant idéal, pour lequel nous devons connaître la stratégie dès le départ. Alors pourquoi avoir un NS (MO) si vous savez déjà tout et savez comment faire ?
D'après ma propre expérience, le NS apprend très bien avec un enseignant qui ne sait même pas vraiment ce qu'il veut ou enseigne. Oui, une méthodologie d'enseignement légèrement différente, oui quelques époques supplémentaires, mais pas plus que ça.
Pour ce type de formation, vous devez avoir une idée de la stratégie, tout au plus en termes généraux. La NS l'affinera par elle-même, au cours de la formation.
J'ai déjà présenté les résultats et les graphiques obtenus avec ces approches sur des échantillons indépendants dans ce fil de discussion. L'efficacité de ces approches a donc été bien démontrée auparavant.
Et vous pouvez montrer au moins une stratégie rentable basée sur l'OI ?
Pouvez-vous montrer une seule stratégie rentable basée sur le MdD qui fonctionne ? Il y en a beaucoup qui peuvent le dire.
Je vous ai déjà montré sur le modèle. Voici l'un des graphiques
X est le numéro de transaction, Y est le bénéfice total. La durée est de 3 mois.
Cela fonctionne déjà très bien pour le débogage en temps réel. Je n'ai pas l'intention de vous le montrer).
Bien que, voici une affaire de débogage.L'avant-dernier chiffre - 11 - est le bénéfice de la transaction. Le dernier -27 est le profit maximal de la transaction.
J'en ai beaucoup. Et pour chacun d'entre eux dans le testeur, nous obtenons un tableau strictement inversé : de haut en bas.
Et vous pouvez observer tout cela sur le testeur MT5, en mode ticks réels. Je peux le montrer sans MO.
Je n'utilise pas le testeur MT.) Et le débogage en temps réel.
Les tests sur des tiques réelles se font en temps réel. Et c'est dommage que vous n'utilisiez pas un testeur.
