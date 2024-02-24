L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1653
Parce que personne n'a une telle stratégie. Je veux dire pas une fantaisie, mais celle qui fait plus d'argent avec l'argent, et qui est stable et permanente.
Eh bien, vous avez un indicateur qui prédit le marché, non ?
Vous réalisez que vous n'êtes pas le meilleur expert de l'AMO au monde, n'est-ce pas ? Et vous n'êtes pas le meilleur expert en mécanique de marché ... ce qui signifie que vous n'avez pas mis en œuvre les meilleures solutions dans votre indicateur. Imaginez maintenant que votre indicateur puisse être amélioré de 30 à 50 % en utilisant les meilleures solutions .... Pouvez-vousimaginer? )
Bonne question. Le sens pratique est le même que pour tout le monde ici - faire de l'argent. Seulement, le moyen d'y parvenir ne passe pas par la guerre aux moulins à vent sous la forme d'une "super stratégie", mais par la création d'un nouveau produit. Aujourd'hui, le neuro n'est pas pire que de nombreux indicateurs, par exemple, je ne recommanderais pas d'ouvrir une position contre ses signaux. Le fait qu'il ne s'agit pas d'une illusion est confirmé par la charge de l'API - le conseiller expert est utilisé.
Exactement, je ne vois pas de signaux spécifiques dans vos photos. La construction de la ligne de prévision au-dessus ou au-dessous du quotient n'est pas un signal. Un signal est une condition spécifique, un moment de compétition. Où sont-ils marqués de la sorte ?
Est-ce que je comprends bien ? Que vous ne voulez pas échanger mais que vous voulez gagner de l'argent sur le produit lui-même ?
Si je comprends bien, il s'avère que vous ne croyez pas en votre produit, ne faites pas confiance aux signaux
La journée n'a pas été vaine, j'ai mis deux prévisions en une sur un seul graphique - long et short.
Voici le bitcoin sur le M1 au cours des dernières 24 heures. Couleurs :
1 - long down
2 - haut long
3 - courte descente
4 - court-circuit
Je ne peux pas m'arracher... hypnotique. Non pas que les prévisions soient correctes, elles sont simplement belles.
Dommage que je ne puisse pas partager l'admiration, il n'est pas clair où vendre, où acheter, où s'arrêter. Les flèches seraient...
Parce que personne n'a une telle stratégie. Je veux dire pas une fantaisie, mais une qui fait plus d'argent avec de l'argent, et c'est stable et permanent.
Bingo :))))
Eh bien, vous avez un indicateur qui prédit assez bien le marché, non ?
Vous réalisez que vous n'êtes pas le meilleur expert en AMO au monde, n'est-ce pas ? Et vous n'êtes pas le meilleur expert en mécanique de marché, ce qui signifie que vous n'avez pas exactement appliqué les meilleures solutions dans votre indicateur. Imaginez maintenant que votre indicateur puisse être amélioré de 30 à 50 % en utilisant les meilleures solutions .... Pouvez-vous imaginer ? )
Ensuite, il y aura également des flèches d'achat/vente.
Ces problèmes ne sont pas résolus au niveau des amateurs. Pour l'instant, cela ne me dérangerait pas d'avoir une équipe de deux bons programmeurs très bien payés, dont l'un est un mathématicien ayant une connaissance approfondie des réseaux neuronaux, et l'autre un simple programmeur généraliste. Plus des frais de matériel illimités. Dans ces conditions, vous pouvez parler d'un résultat. Ce n'est possible que s'il y a un investisseur stratégique.
Ensuite, il y aura également des flèches d'achat/vente.
Ce n'est pas comme ça que ça marche, il faut devenir soi-même un expert dans de nombreux domaines.
Les spécialistes hautement rémunérés ont très probablement déjà un hobby et un bon salaire. S'ils veulent soudainement combiner un mathématicien spécialiste des réseaux neuronaux et un programmeur pour prédire le marché, pourquoi ont-ils besoin de vous ?
Et à propos de l'investisseur, l'investisseur est un homme qui veut investir un dollar et obtenir deux dollars pendant une certaine période de temps. Que lui dites-vous ? Vous : Nous sommes trois durs à cuire qui veulent essayer de faire des prévisions de marché, nous ne savons pas si et quand nous réussirons, mais nous avons besoin d'argent maintenant ! )), la réaction de l'investisseur ?
J'ai finalement réalisé la sortie vers le programme TA de mon AMO.
Je tiens à dire tout de suite que c'est juste une ébauche, qui manque beaucoup, par exemple le manque de réglage adaptatif, qui devrait être sur chaque barre (je ne l'ai pas implémenté dans la sortie), c'est-à-dire que l'algorithme échange la connaissance du marché d'hier matin, et ce n'est certainement pas optimal, mais nous allons le terminer.
L'algorithme doit également être considéré comme le premier bloc de trois :
bloc 1 : direction du marché
bloc 2 : meilleur point d'entrée
Bloc 3 : filtrer les fausses entrées.
C'est-à-dire que les points d'entrée ne sont pas clairs, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas la tâche de ce bloc, la tâche du bloc est d'être en adéquation avec la direction du marché.
En fait, il n'y a pas de paramètres pour le trading, juste une règle logique pour entrer en position.
C'est l'Euro 5 min. si quoi que ce soit) (l'instrument le plus imprévisible et le plus aimé par tous)
Je me demande ce qui lui arrivera à la fin de la journée, puisqu'il utilise déjà les connaissances non pertinentes sur le marché ... Voyons voir...
Aujourd'hui, c'est vendredi, il devrait y avoir de forts mouvements, ce sera un test de stress...