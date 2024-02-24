L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1649
Entraîné pendant une heure. Les backtests montrent qu'il s'est entraîné mieux que 15 min. Je verrai comment cela fonctionne en pratique dès que j'aurai un peu plus d'historique. J'ai un dessin pour la nuit maintenant.
C'est le BTCUSD sur M2. Interrogation du réseau toutes les 2 minutes. Dans chaque point, les prévisions portent sur 60 minutes, mais elles sont très provisoires. On demande simplement au réseau "que va-t-il se passer dans une heure ?" et il répond l'ampleur attendue du changement de prix. La ligne supérieure correspond au mouvement à la baisse, la ligne inférieure au mouvement à la hausse, et l'épaisseur de la ligne correspond au degré de confiance. Je vous donnerai plus tard le lien vers l'expert qui a fait cette prédiction.
On vous a demandé de donner une série et un signal pour un intervalle adéquat, pour au moins un tiers de ce que vous avez entraîné, c'est-à-dire pour 100 000 minutes, et ensuite nous verrons comment il prédit. Mais vous me donnez des petits morceaux qui peuvent avoir l'air cool sur certaines machines.
Tu ne le dis pas. Le marché est une tâche dans laquelle l'essentiel est de comprendre "ce qu'il faut chercher", le reste étant "une question de technique".
De belles paroles, mais ici c'est comme battre un œil de cochon sur un œil de taureau, c'est surtout du trash-talking, des algorithmes fantaisistes comme CNN et LSTM.
On vous a demandé de donner une série et un signal pour un intervalle adéquat, pour au moins un tiers de ce que vous avez entraîné, c'est-à-dire pour 100 000 minutes, et ensuite nous verrons comment il prédit. Je ne sais pas comment l'utiliser, mais je n'ai jamais vu un temps aussi long.
Si vous en avez besoin en valeurs absolues et non en graphiques, je peux vous envoyer le fichier journal.
des mots en or, mais ici c'est comme les perles avant les cochons, ici c'est principalement des amateurs qui s'adaptent aux déchets, avec des algorithmes fantaisistes, comme CNN et LSTM.
Et certains d'entre eux sont tellement RP pour JPrediction_v15.0. Quel genre de personnes il y a maintenant. N'est-ce pas ?
mettre en place
poste
Donc je l'ai mis là-bas. Il y a des gens ici qui me critiquent et m'appellent par une petite lettre, mais je vous donnerai la meilleure technologie. Yep. ! !!!.
Laissez-moi vous dire que je n'ai pas du tout touché à la classe BROWN-Robinson-Reshet. Cependant, j'ai beaucoup essayé dans la classe SippleSelexion, qui est exactement responsable du choix du modèle reçu. Et ces innovations que j'ai apportées réduisent considérablement la période de formation (ce qui diminue le coût du modèle) et, bien sûr, les modèles obtenus sont plus adéquats. Des plus récents :
Et la qualité du modèle que nous obtenons n'est pas très bonne. Je pense que c'est juste une coïncidence... Rien de plus.
Donc je l'ai mis là-bas. Il y a des gens ici qui me critiquent et m'appellent par une petite lettre, mais je vais vous donner la meilleure technologie. Yep. ! !!!.
Allez-vous le vendre ?