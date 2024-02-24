L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1651

Vizard_:

super ! !!

Content qu'au moins quelqu'un l'ait apprécié. Pas un poème si je suis honnête....
 
Sensei,
Inspiré par la lune.
Une soirée de printemps...

 
Ce n'est pas le printemps, putain. Il neige jusqu'à mes couilles aujourd'hui. Où se trouve cette source proverbiale ? Je ne peux pas le voir :-(
 
Ne discutez pas, c'est le printemps. C'est pourquoi vous êtes si sexy))))

 
Et seule l'Union des compositeurs
Et seule l'Union des écrivains
Et seul le syndicat des artistes
Sacré et non touché par la charogne.
 
C'est parti, on est de plus en plus en forme))))
 

La journée n'a pas été gâchée, j'ai mis deux prévisions en une sur le même graphique - longue et courte.
Voici ce qui s'est passé sur la M1 au cours des dernières 24 heures. Couleurs :
1 - long down
2 - haut long
3 - courte descente
4 - court vers le haut

Je ne peux pas m'arracher... hypnotique. Non pas que les prévisions soient correctes, elles sont simplement belles.


 
Dans le testeur, vous voulez toujours travailler , alors ouvrez au moins un compte en cents, le processus d'hypnotisation sera beaucoup plus rapide.

 
Par principe, je ne le ferai pas. Je suis en neuronet là où je suis maintenant, parce que je ne me suis pas mis dans la tête. Et je ne le ferai plus, j'ai déjà eu une phase de bavardage sans fin sur les objectifs et les arrêts.
D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un test, le tableau est complété chaque minute.
 
- par principe

- pas de maux de tête.

- dans le testeur ne fonctionne pas

...bien, comme si un tambourin de chaman n'était pas suffisant pour compléter l'ensemble, bien que ... probablement tout commence ainsi - l'autre façon serait ennuyeuse ))))

Ok, je ne détourne pas la contemplation de ce qui est fascinant.

