L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2530
Juste un coup d'oeil rapide sur la corrélation du mois dernier entre la couverture totale des options (K le plus proche) et le mouvement des futures -- sur la zone TP etsur toutes,sans biais... sans analyse factorielle (le trait factoriel du total_hedge est choisi pour rien)
L'OpEx n'est pas vérifié séparément - juste un vecteur d'échantillonnage pour toute la période...
en général, pour les devises, comme d'habitude (souvent) dans les actifs sans risque, la corrélation positive entre le mouvement des futures et la taille de sa couverture totale est plus représentée...
Mais pourquoi les indices TF affichent-ils plus de positions couvertes que l'ES, par exemple - on ne peut que deviner... - il était probablement plus intéressant pour smarts le mois dernier... - la raison de chercher les nouvelles peut être essayée (c'est là que NN peut vraiment s'impliquer - mais ce n'est pas encore mon niveau)...
dans le modèle pour la prévision, je n'ai pas vérifié ces dépendances... Je n'ai pas non plus vérifié si elles (ces dépendances) sont à long terme ou à court terme...
C'est compréhensible. Alors, acheter ou vendre ?
Ils sont en train de comprendre. Et si l'on en juge par le volume du fil de discussion, cela a été long à venir.
Seul le sexe féminin a des idées brillantes sur notre forum, honnêtement !
Madame, ne faites pas attention, continuez s'il vous plaît !
Je vous écoute très attentivement.
Oui, vous pouvez trouver beaucoup de variantes, je me demande encore comment cela se fait par manuel scolaire)
Attendant l'opinion d'Aleksey Nikolayev)
Je procède de la même chose que Drimmer - j'ai besoin de marquer les mouvements d'une manière ou d'une autre. J'utilise ensuite la même méthode que dans mon article sur les écarts pour étudier les statistiques de retour au point de départ des mouvements sélectionnés.
Je pars de la même chose que Drimmer - vous devez trouver un moyen d'isoler les mouvements. Ensuite, par analogie avec la méthode utilisée dans mon article sur les écarts, j'étudie les statistiques de retour au point de départ des mouvements mis en évidence.
Une question pour les physiciens et les mathématiciens : qu'est-ce qu'un GEP ? Donnez-moi une définition ... sinon vous vous égarez et vous ne donnez pas de définitions des entités.
une question pour les physico-mathématiciens - qu'est-ce qu'un GEP ? donnez une définition... sinon vous perdez le fil et ne donnez pas de définitions des entités.
