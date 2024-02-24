L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1647
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Celui qui sait ce que la foule pense a maintenant une prédiction d'avance.
Les réalités d'aujourd'hui rendent cela décevant. Voici pourquoi :
1. "La foule est toujours divisée en deux camps - les acheteurs et les vendeurs. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais leurs prédictions sont toujours opposées. Nous avons donc déjà deux opinions mutuellement exclusives.
2.Nous ne savons pas comment ni ce qui rendra l'un des "camps" plus actif que l'autre et ils commenceront (à leur détriment) à prendre le prix du marché au lieu d'attendre avec des limiteurs. Après tout, c'est l'initiative qui donne une impulsion au mouvement, et l'initiative, ce sont les offres du marché. Ils sont moins rentables, mais ils font un pas en avant en faisant preuve de détermination. Celui qui prend une offre de marché est plus certain de la direction du mouvement que celui qui attend avec des limiteurs. Nous ne savons pas combien sont ces "décisifs" à l'heure actuelle.
De plus, les robots ont inondé le marché sans émotions et leur "esprit de décision" n'est pas influencé par leur motivation mais par leur algorithme. Nous ne connaissons pas les algorithmes des robots sur le marché.
4. Les traders modernes ont depuis longtemps perdu le contact avec les événements du marché et négocient sur toutes sortes de formules/indicateurs qui utilisent des paramètres dérivés et n'ont rien à voir avec les événements mondiaux ; leurs décisions ne sont donc PAS prévisibles.
5. Il existe des contreparties qui peuvent arrêter/renverser tout mouvement en utilisant d'énormes liquidités. Surtout dans les marchés faibles. Dans ce cas, il est préférable de savoir ce que veut la contrepartie plutôt que la foule.
Donc, c'est un peu plus compliqué que ça.
Un bon remplacement pour la croissance de l'Automat)
Il reste à voir quand on commencera à représenter graphiquement la somme cumulée des résultats de la pièce, à prédire avec Fourier, ondelettes et autres DSP. Après tout, ce graphique est une fonction du prix en fonction du temps, discrétisée dans le temps, quantifiée, numérisée.
+++)))
nos idiots
Vous les avez ?
Vous les avez ?
J'ai déjà écrit, ils sont tous inondés) Je suis juste trop paresseux pour le faire moi-même.
regroupement par tous les moyens disponibles règles
acheter des Eurobucks en avril et les vendre en mai)
Les réalités d'aujourd'hui rendent cela décevant. Voici pourquoi :
1. "La foule est toujours divisée en deux camps - les acheteurs et les vendeurs. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais leurs prédictions sont toujours opposées. Nous avons donc déjà deux opinions mutuellement exclusives.
2.Nous ne savons pas comment ni ce qui rendra l'un des "camps" plus actif que l'autre et ils commenceront (à leur détriment) à prendre le prix du marché au lieu d'attendre avec des limiteurs. Après tout, c'est l'initiative qui donne une impulsion au mouvement, et l'initiative, ce sont les offres du marché. Ils sont moins rentables, mais ils font un pas en avant en faisant preuve de détermination. Celui qui prend une offre de marché est plus certain de la direction du mouvement que celui qui attend avec des limiteurs. Nous ne savons pas combien sont ces "décisifs" à l'heure actuelle.
De plus, les robots ont inondé le marché sans émotions et leur "esprit de décision" n'est pas influencé par leur motivation mais par leur algorithme. Nous ne connaissons pas les algorithmes des robots sur le marché.
4. Les traders modernes ont depuis longtemps perdu le contact avec les événements du marché et négocient sur toutes sortes de formules/indicateurs qui utilisent des paramètres dérivés et n'ont rien à voir avec les événements mondiaux ; leurs décisions ne sont donc PAS prévisibles.
5. Il existe des contreparties qui peuvent arrêter/renverser tout mouvement en utilisant d'énormes liquidités. Surtout dans les marchés faibles. Dans ce cas, il est préférable de savoir ce que veut la contrepartie plutôt que la foule.
Donc, c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est beaucoup plus simple, croyez-moi vous pouvez, tout est possible)) Il suffit d'écrire beaucoup de texte pour tout expliquer, mais à la fin, vous pouvez prédire et ce n'est pas difficile ...
La foule est comme ça))... facile à prédire ) tout comme certains des habitants de ce forum
J'ai déjà écrit, c'est un peu partout), mais je suis trop paresseux pour le faire moi-même.
regroupement par tous les moyens disponibles règles
et acheter des eurobucks en avril et les vendre en mai ;)
ils promettent un effondrement de tout)
par exemple, l'effondrement récent du fil de discussion sur l'effondrement mondial)
ils promettent un effondrement de tout)
comme le récent fil de discussion sur l'effondrement du monde)
on nous promet toujours quelque chose )
Formé pour "une heure". Les backtests montrent qu'il s'est entraîné mieux que 15 minutes. On verra comment en pratique lorsque l'histoire se construira. Maintenant j'ai un dessin pour la nuit.
C'est leBTCUSD sur M2. Interrogation du réseau toutes les 2 minutes. Dans chaque point, les prévisions portent sur 60 minutes, mais elles sont très provisoires. On pose simplement au réseau la question "que va-t-il se passer dans une heure ?" et il répond à l'ampleur attendue de la variation des prix. La ligne supérieure correspond au mouvement à la baisse, la ligne inférieure au mouvement à la hausse, et l'épaisseur de la ligne correspond au degré de confiance. Plus tard, je donnerai un lien vers un expert avec une telle prédiction.