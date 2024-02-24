L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1659

mytarmailS:

Non, sur le papier jusqu'à présent, mais pure OOS

Regarde ce que j'ai manqué. Vous devez tester avec un seul lot et d'une transaction à l'autre, sinon vous ne verrez pas la réalité. Ce que vous avez maintenant se fait aux dépens du capital, en survente, etc. Le résultat réel ne se fait QUE par lot et d'une affaire à l'autre. Et UNIQUEMENT de cette façon, pas autrement.... Ne vous faites pas d'illusions...
 
En quarantaine, je télécharge StarCraft BroodWar, qui est avec moi ?
 
Exécutez un lot d'une transaction à l'autre. Voyons voir...
 
Mihail Marchukajtes:
Faites-le tourner d'un lot d'un échange à l'autre. Voyons voir...

il s'agit d'un lot d'une transaction à l'autre

 
Evgeny Dyuka:
Merci, pensez simplement à utiliser les mots "réseau neuronal" plutôt que "réseau" et "trading" plus souvent dans vos réponses.

Va te faire foutre.... Honnêtement. Tu vas avoir le culot de t'énerver. Putain de troll....

 
mytarmailS:

il s'agit d'un lot unique d'un accord à l'autre

Très bien, c'est une autre histoire. Bien joué.... Bien joué !!!!

Je vais être honnête, le look de l'OOS est tout à fait adéquat et encourageant. Par expérience, je peux dire beaucoup de choses à partir de la courbe d'équilibre et de fonds et les autres photos sont tout à fait adéquates. Seulement ici, j'ai eu une image similaire, qui n'a pas été confirmée par la suite, que j'attribue à une coïncidence aléatoire. Prenez du recul au moins 2 à 4 semaines et regardez. Trouvez le moment où la TS commence à s'effondrer. Tu ne veux pas savoir ? Quelle est la capacité de survie de votre TS ?

 

Le bit d'aujourd'hui + l'expert mentionné ci-dessus. Ceux qui l'utilisent confirmeront...
L'orange est en bas, le vert est en haut.
Ce Neuro est plus intelligent que tous les traders que je connais.

Le réseau neuronal et le trading

Mihail Marchukajtes, sortez ! !!

 
Joli ! J'aime beaucoup votre indicateur.

 

Gianni, tu es un vrai idiot. J'ai de la peine pour toi quand tu te brises sur le rocher de tes illusions.


Allez-y, gagnez-la. Je vais regarder. Fais au moins 15 transactions pour les statistiques, ou tu vas juste continuer à nous donner tes photos ? Quand tu le feras, alors nous parlerons.....
 
mytarmailS:

Joli ! J'aime beaucoup votre indicateur.

Ne t'en fais pas, c'est un tas de conneries. Il a peut-être raison, mais il ne pourra pas l'utiliser. 100%
