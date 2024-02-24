L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1656
Les amateurs de flèches et de trading en direct sont les bienvenus.
Reconditionnement pour vendre/acheter des neuros. C'est le bit d'aujourd'hui, rouge - shorting, bleu - longing.
Pas l'idéal, bien sûr, mais comme vous voulez. L'expert est en train de terminer et je le posterai plus tard.
Il s'agit d'une capture d'écran précédente pour l'objectivité, pas si ouverte, mais le travail ...
Un exemple de comportement étonnant d'un réseau de neurones. Il y a eu une autre ruée vers le bitcoin cette nuit.
1 - signaux persistants en panne,
2 - sur la correction, les signaux continuent de baisser ! !!
3 - début d'une véritable correction,
4 - en attendant que le naufrage continue.
Les MA ou autres indicateurs ne peuvent pas l'expliquer.
Respect !
Avez-vous vécu une telle expérience ?
Le résultat devrait être un fichier .exe chargé avec les experts nécessaires et avec des paramètres déjà préparés.
respect !
Eh bien, regardez Eugène, le problème du vrai commerce est le suivant. Une fois que vous obtenez la première valeur à vendre, dans votre cas le signal rouge au-dessus du kotir, vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite. Les prévisions se poursuivront-elles ou y aura-t-il un revirement ? Le déplacement se fait donc au premier signal différent du précédent. Si vous placez des flèches simples au début de vos prévisions et que vous calculez le nombre de points gagnés, je n'y vois aucun profit, hélas. Je ne comprends pas les choses intéressantes que vous y voyez, c'est des conneries. Mes trades sont dans le drawdown. Ils s'assoient dans des tirages. Le rendement avec un flip n'est pas très bon. Pourquoi en êtes-vous si fière, je ne comprends pas, mais continuez, vous allez peut-être nous surprendre...
2. Je comprends que ça fait mal, mais pas besoin de se presser avec de telles évaluations, il suffit d'attendre un véritable échec de mon côté et alors ce sera plus facile et mon humeur remontera.
3. je connais les lacunes du pronostic, j'ai honte, je travaille à l'améliorer...
1. Je ne suis pas fier, c'est une branche thématique du forum. Tout le monde partage des informations sur le travail sur les réseaux neuronaux.
C'est douloureux de voir que tu ne comprends pas ce qu'on te dit.
L'indicateur dessine les courbes, on dirait que hurrah ! - mais ce n'est pas Hourra ! (С) - on dirait un dessin animé sur Prostokvashino ;)))
L'échec frappe tous ceux qui veulent tester de telles œuvres d'art en ligne, tous les échecs sont imputés non pas à la mauvaise volonté (ou à l'incapacité) du testeur, mais à des cas de force majeure et à des circonstances mineures.
Je peux vous rassurer, vous n'êtes pas seul, je connais des forums où les gens testent des indicateurs de vagues en ligne, puis ... Ce n'est pas une question de temps mais d'illusion, qui devient la base d'un système de trading.
je vais me répéter - bonne chance dans cette quête
SZZY : Lisez au moins l'articleDEEPNESSES PART 1, 2- hélas, vous devez le comprendre, pour ne pas être dans l'illusion de vos propres espoirs.